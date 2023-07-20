Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 5. “Война Братьев” и выборы в Польше

34 0

Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 5. “Война Братьев” и выборы в Польше.
В этой лекции мы расскажем о шведской “Игре Престолов” между тремя сыновьями Густава Вазы, затронем особенности выборов в Польше в XVI веке, а напоследок сделаем краткий обзор по состоянию балтийской торговли.

Балтийские войны. Часть 3. Прусская афера и проблема Юрьевской дани:
https://youtu.be/fsHitfRmKMI
Балтийские войны. Часть 2. “Возвращение короля”:
https://youtu.be/9bHKiNx7VZ4
Балтийские войны. Часть1. “Ганза”:
https://youtu.be/tgvpxSBupok

Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=juuWq-xdAX8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 4. Ливонская война и морская политика России в XVI веке
Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 3. Прусская афера и проблема Юрьевской дани
Сергей Махов. Балтийские войны. Часть1. "Ганза"
Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 2. "Возвращение короля"
«Выборгские шпицрутены». К 230-летию одной из блестящих побед русского флота

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru