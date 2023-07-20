Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 5. “Война Братьев” и выборы в Польше
Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 5. “Война Братьев” и выборы в Польше.
В этой лекции мы расскажем о шведской “Игре Престолов” между тремя сыновьями Густава Вазы, затронем особенности выборов в Польше в XVI веке, а напоследок сделаем краткий обзор по состоянию балтийской торговли.
Балтийские войны. Часть 3. Прусская афера и проблема Юрьевской дани:
https://youtu.be/fsHitfRmKMI
Балтийские войны. Часть 2. “Возвращение короля”:
https://youtu.be/9bHKiNx7VZ4
Балтийские войны. Часть1. “Ганза”:
https://youtu.be/tgvpxSBupok
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