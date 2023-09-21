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Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 6. Польша строит флот

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Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 6. Польша строит флот.
В этой части мы расскажем о попытках Польши построить собственный флот, про победу на море над шведами, про казаков на берегах Балтики, а так же про попытку Альбрехта Валленштейна воссоздать Ганзу.

Предыдущие ролики цикла:
Балтийские войны. Часть 5. "Война Братьев" и выборы в Польше:
https://youtu.be/juuWq-xdAX8
Балтийские войны. Часть 4. Ливонская война и морская политика России в XVI веке":
https://youtu.be/dhZOvUCQDg4
Балтийские войны. Часть 3. Прусская афера и проблема Юрьевской дани:
https://youtu.be/fsHitfRmKMI
Балтийские войны. Часть 2. "Возвращение короля":
https://youtu.be/9bHKiNx7VZ4
Балтийские войны. Часть1. "Ганза":
https://youtu.be/tgvpxSBupok

Комментарий редакции

Эта беседа посвящена истории борьбы за господство на Балтике в 17 веке между Швецией и Речью Посполитой (Польшей).

Основные тезисы беседы:

- Речь Посполитая при короле Владиславе IV пыталась построить военно-морской флот на Балтике, но из-за нехватки средств и противодействия других стран это не удалось.

- Швеция при Густаве II Адольфе планомерно захватывала территории на восточном побережье Балтики – Эстляндию, Лифляндию и др. Это позволило ей контролировать балтийскую торговлю.

- Император Священной Римской империи пытался создать новый Ганзейский флот из захваченных городов Северной Германии, но из-за войны и экономических проблем это не удалось.

- Вступление Швеции в Тридцатилетнюю войну было вызвано угрозой потери контроля над Балтикой. Франция финансировала военные действия Швеции против Габсбургов.

Вывод: в 17 веке на Балтике развернулась борьба между Швецией и Польшей за контроль над торговлей. Благодаря захвату прибалтийских территорий Швеции в итоге удалось установить свое господство в этом регионе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u-ZvtnJqaWY
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