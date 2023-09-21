Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 6. Польша строит флот.В этой части мы расскажем о попытках Польши построить собственный флот, про победу на море над шведами, про казаков на берегах Балтики, а так же про попытку Альбрехта Валленштейна воссоздать Ганзу.

Предыдущие ролики цикла:

Балтийские войны. Часть 5. "Война Братьев" и выборы в Польше:

https://youtu.be/juuWq-xdAX8

Балтийские войны. Часть 4. Ливонская война и морская политика России в XVI веке":

https://youtu.be/dhZOvUCQDg4

Балтийские войны. Часть 3. Прусская афера и проблема Юрьевской дани:

https://youtu.be/fsHitfRmKMI

Балтийские войны. Часть 2. "Возвращение короля":

https://youtu.be/9bHKiNx7VZ4

Балтийские войны. Часть1. "Ганза":

https://youtu.be/tgvpxSBupok

Комментарий редакции

Эта беседа посвящена истории борьбы за господство на Балтике в 17 веке между Швецией и Речью Посполитой (Польшей).

Основные тезисы беседы:

- Речь Посполитая при короле Владиславе IV пыталась построить военно-морской флот на Балтике, но из-за нехватки средств и противодействия других стран это не удалось.

- Швеция при Густаве II Адольфе планомерно захватывала территории на восточном побережье Балтики – Эстляндию, Лифляндию и др. Это позволило ей контролировать балтийскую торговлю.

- Император Священной Римской империи пытался создать новый Ганзейский флот из захваченных городов Северной Германии, но из-за войны и экономических проблем это не удалось.

- Вступление Швеции в Тридцатилетнюю войну было вызвано угрозой потери контроля над Балтикой. Франция финансировала военные действия Швеции против Габсбургов.

Вывод: в 17 веке на Балтике развернулась борьба между Швецией и Польшей за контроль над торговлей. Благодаря захвату прибалтийских территорий Швеции в итоге удалось установить свое господство в этом регионе.