Как XXI век стремительно возрождает коричневую чуму
В передаче приняли участие:
директор Институ европейских исследований, доктор экономических наук Александр Гапоненко;
кандидат исторических наук Александр Елисеев;
постоянный член Изборского клуба, кандидат социологических наук Сергей Баранов;
старший научный сотрудник Института динамического консерватизма Алексей Комогорцев;
криминолог, доктор юридических наук, постоянный член Изборского клуба Владимир Овчинский;
кандидат экономических наук, постоянный член Изборского клуба Андрей Кобяков;
заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Уникальный архив канала “День” https://dentv.ru/den-nash/
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #изборскийклуб #фашизм #геополитика