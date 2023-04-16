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Как переписывали историю наших предков

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Славяне издревле жили на землях крайне Западной Европы и строили здесь свои города. Кому и зачем было так важно стереть любую память о славянах в Европе в целом и в Голландии в частности? Рассказывает историк и переводчик Ольга Семёнова-Роттердам. С гостьей беседует Дмитрий Перетолчин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-3qYHm2XhgM
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