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Как из героев делают зомби

22:15. 20 октября 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: stoletie.ru @ Николай Петров

Что получается, когда подросшее поколение, которое в свое время «выбрало «Пепси»», начинает делать фильмы «про войну»? Или про блокаду Ленинграда. А получается то, что получилось в фильме Андрея Зайцева «Блокадный дневник», который удостоился недавно главного приза Московского международного кинофестиваля – «Золотого Святого Георгия».

Сразу скажем, в Петербурге, где ещё живы те, кто эту блокаду перенес и где в семьях хранят воспоминания о тех страшных испытаниях, которые довелось пережить их отцам и матерям во время осады Ленинграда, этот фильм, как только он появился в интернете, вызвал шквал возмущения, о чем уже писало «Столетие».

«Ролик произвел на меня ошеломляющее впечатление, – писала блокадница, доктор психологических наук, профессор Рада Грановская. – В ролике показано, как зимой 1942 года люди в блокадном Ленинграде видят выпавший хлеб и словно звери начинают его отбирать. Ничего подобного не было! Люди в то время были не звери, а люди! Того, что показали в ролике, ни в какой степени быть не могло. И ленинградцы не так одевались и они не так себя вели! Это были нормальные люди. Этот фильм  пасквиль на тех мужественных людей, которые пережили блокаду!»  негодует Грановская.

«Я не знаю, как надо озлобиться на советскую власть, на ленинградцев и вообще на честных людей, чтобы такое снять. Это невероятно пакостно и мерзко! Я считаю, что нельзя авторов этой картины называть людьми после того, что они сняли»,  пишет Рада Михайловна.

Жительница блокадного Ленинграда и общественный активист Флора Геращенко посчитала, что авторы фильма «Блокадный дневник» – из тех же людей, которые считают, что город вообще надо было сдать фашистам. По её мнению, это попытка показать, что все люди в блокадном городе были как звери.

«Я не знаю авторов фильма, но каждый судит по себе,  полагает блокадница.  Опять начинается пляска на костях, предательство духа всего советского народа, который положил свои жизни на алтарь нашей Победы». В блокадном Ленинграде звучала симфония Шостаковича, 15-16-летние девочки и мальчики ходили по домам и спасали детишек, умирающих от холода и голода. Но этим господам неинтересно показать лучшие черты людей, живших и умиравших в блокадном Ленинграде. Им неинтересно, как в условиях блокады голодные люди сдавали кровь, спасая этим своих детей и солдат, которые благодаря этому остались живы. Что, умирая от голода, дети стояли у станков, спали прямо в цехах, так как не было сил дойти до дома. А если приходили, то делились пайком с семьей. Это те же люди, что считают что город надо было сдать фашистам. Это люди из плеяды «Колей из Уренгоя», это «Иваны не помнящие родства». Я этих людишек презираю. Это те, кто плюет в могилы предков, предает тех, кто своей жизнью спас нашу Родину и благодаря этому они живут».

«Кино про зомбаков»

«Получилось «кино про зомбаков»,  сказал агентству «Царьград» защитник блокадного Ленинграда, зампредседателя совета ветеранов Выборгского района Санкт-Петербурга Валентин Богданов.  1942 год, зиму, начало зимы я помню. Я помню всю блокаду довольно прилично. Я её всю пережил. Пережил её не где-то, а пережил на Васильевском острове. Ходил за хлебом с матерью, стояли мы… Мы, ленинградцы, вели себя достойно. Да, были случаи и людоедства. Но это единичные случаи. А чтобы дрались из-за хлеба… Мы стояли сутки тогда, чуть поменьше, с матерью менялись, потому что тёти, которые старше были, они лежали и не могли ходить. И получил я эту первую надбавку, получил, принёс, кусок хлеба отрезали, мне горбушку дали»,  вспоминает блокадник.

В Петербурге громко прозвучали требования не допустить выхода возмутившей блокадников ленты в прокат, но вот её не только выпускают, но высоколобые члены жюри Московского кинофестиваля увенчали его создателя главным призом. Как же и почему такое получилось?

Сам режиссер «Блокадного дневника» Андрей Зайцев родился в Москве через 20 лет после окончания войны, окончил ВГИК и сразу пошел работать в кино. Безусловно, он – мастер своего дело и ещё до «Блокадного дневника» становился лауреатом многочисленных кинопремий. Судя по его послужному списку, тесно сотрудничал с таким замечательным режиссером, как Никита Михалков, который, кстати, является президентом кинофестиваля.

Председатель жюри, увенчавшего лаврами «Блокадный дневник», – известный режиссер Тимур Бекмамбетов, родом из Казахстана. Карьеру в кино начал с производства рекламных клипов для банков «Менатеп» и «Империал», получив титул «короля рекламы». В игровом кино получил известность после появления нашумевших блокбастеров «Ночной дозор» и «Дневной дозор». После чего был приглашен на работу в Голливуд. В 2016 году выступил в качестве режиссёра в картине «Бен-Гур». Правда, по итогам мирового кинопроката картина собрала лишь 43% затраченных на неё средств.

Словом, и тот, кто этот фильм делал и тот, кто потом дал ему такую высокую оценку,  как раз из того самого поколения, про которое во времена развала СССР говорили, что оно «выбирает «Пепси». Нет, конечно, они, наверное, –мастера своего дела, опытные и умелые профессионалы кино, а точнее, кинопроизводства. Люди, бесконечно далекие от той среды, где сохранились живые воспоминания о войне и блокаде. Ведь неслучайно же, что сегодня среди множества фильмов «о войне» нет ничего подобного, что могло бы сравниться с военной классикой советского кино – замечательными фильмами «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Судьба человека»…

Конечно, мы не собираемся утверждать, будто фильмы о блокаде могут снимать только те, кто её пережил (их вообще уже осталось очень мало) или их потомки. Мы здесь  о другом. О взгляде на войну и о переписывании истории.

Поколение, «выбравшее «Пепси»»

Ведь вот, как оценивают фильм «Блокадный дневник» кинокритики этого подросшего поколения, которое «выбрало «Пепси». Например, Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство кино»: «Замедленный темп действия полностью оправдан документальной основой: ленинградцы в самом деле еле ходили, ещё и через снежные завалы. Но когда бесформенные фигуры тащатся по снегу за хлебом, сознание современного зрителя видит в них зомби из «Ночи живых мертвецов»  тоже, кстати, черно-белой. А замерзший Невский, скованный сюрреалистическими гигантскими сосулями, неприятно поражает красотой и напоминает о царстве Снежной королевы…»

Для этого критика жители блокадного города – «зомби» из американского фильма ужасов «Ночи живых мертвецов»? Как вам такое сравнение?

Неужели непонятно, что отрывая ужасы и страдания от подвига и ни с чем не сравнимого мужества и героизма ленинградцев, смакуя их вне конкретного исторического контекста, авторы рисуют насквозь фальшивую картину истории блокады?

Конечно, в советские времена о блокаде было принято писать исключительно, как о подвиге ленинградцев. О её ужасах и страданиях упоминать было запрещено. А когда война ещё шла, то за одно только упоминание о голоде в Ленинграде могли дать тюремный срок. Неслучайно, в 1949 году приехавшими из Москвы чекистами был разгромлен созданный ленинградцами Музей обороны и блокады Ленинграда, а его директор Лев Раков оказался за решеткой.

Непросто оказалось также издать много позднее «Блокадную книгу» Олеся Адамовича и Даниила Гранина. Кстати, в последнее время, упоминая об этой книге, почему-то её автором называют одного только Гранина (так делает и Зайцев, ссылаясь на нее, как на источник для создания фильма). На самом же деле идея произведения и большая часть работы выполнена Адамовичем, а Гранин, занимая в те времена видные посты в партийном аппарате Ленинграда и в её писательской организации, способствовал тому, чтобы «пробить» её издание.

Когда «разверзлись небеса»

После краха СССР вышло много дневников и воспоминаний о блокаде, где уже писали не только о подвиге и мужестве ленинградцев, но и об ужасах осады и о том, что на самом деле творилось в осажденном городе. Вот что писал, например, о блокаде академик Дмитрий Лихачев, сам её переживший: «В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие  злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса… Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренне, от души мыслили, проявляли необыкновенную твердость, не уступая давлению, не поддаваясь суете и тщеславию».

Так вот, если мы забудем про эти «развершиеся небеса», в которых был виден Бог, и забудем о подвиге, то тогда и получится одна только ужасающая картина бессмысленных страданий, демонстрация людей, превратившихся в «зомбаков», что и получилось в фильме Зайцева.

И постепенно после такой подмены начинается другая. Тогда подспудно навязывается мысль: а зачем вообще было защищать Ленинград, не лучше ли было бы сдать его немцам, чтобы этих чудовищных страданий избежать?

И вот так постепенно стали тиражироваться такие произведения о войне, где подвиг народа всё преуменьшался, а на первый план выдвигались её ужасы и жертвы. Мол, победили потому, что «завалили немцев трупами», шли в «бессмысленные атаки на пулеметы».

Как переписывают историю

А когда поколение, выбравшее «Пепси», подросло, то стало эту тему «ужасов войны» и «бессмысленности подвига» во всю силу раскручивать в кино и литературе. Договорились до того, что Зою Космодемьянскую назвали «шизофреничкой», Александр Матросов, «поскользнулся и случайно упал на пулемет», а такой известный в либеральной среде писатель, как Дмитрий Быков, говоря о блокаде, назвал Гитлера «освободителем». На радиостанции «Дождь» стали проводить дискуссию о том, а стоило ли вообще защищать Ленинград, не лучше было бы его сдать немцам, чтобы избежать страданий и голода. И заговорили о том, будто в блокаде города виноваты вовсе не гитлеровцы, а руководство СССР, Сталин, будто бы ненавидевший Ленинград и решивший уморить его жителей голодом. В Петербурге даже установили памятную доску финскому маршалу Маннергейму, армия которого вместе с гитлеровцами взяла Ленинград в смертельное кольцо. Ее демонтировали только после массовых протестов горожан.

Так, шаг за шагом, под сурдинку разговоров о необходимости «правды истории», на самом деле начали эту историю переписывать. А к чему все это привело, стало ясно, когда наши прежние союзники по антигитлеровской коалиции вдруг заявили, что вовсе не СССР сыграл решающую роль в разгроме нацистской Германии, а её будто бы победили США.

Нашу страну поляки не пригласили на празднование годовщины освобождения Освенцима, а про СССР, говоря о победе над нацизмом, на Западе вообще перестали упоминать. Или ставить Советский Союз с гитлеровской Германии на одну доску, обвиняя нас в развязывании Второй мировой войны.

Вот о чем хотелось бы напомнить, пытаясь понять причины появления у нас такого фильма, как «Блокадный дневник». Если, говоря о блокаде, мы станем говорить об одних только её ужасах, но забудем про великий подвиг ленинградцев, про подвиг нашего народа, ценой неимоверных жертв, сокрушившего нацизм, то начнется переписывание истории, её искажение, и все это обернется чудовищным преступлением перед святой памятью наших отцов и дедов. Но понимают ли это те, кто дал высшую кинематографическую награду в России фильму «Блокадный дневник»?

А что думает народ?

И в заключение о том, что думают зрители насчет того, как показана блокада в фильме «Блокадный дневник», не высоколобые критики, а простые зрители. Что думает об этом народ. Вот всего лишь несколько комментариев, которыми полон интернет:

 Каким же беззащитным оказалось наше прошлое. И как мерзко ощущать это бессилие и невозможность повлиять на распространение этой «креативной»» чумы в виде всех творческих «экскрементов», которые выливают на подвиг моего деда (мой дед фронтовик), на ту страну, в которой мой дед жил и любил.

– Из нового поколения никто уже и не понимает, что тут не так. А у тех, кто жил в СССР, руки в кулаки сжимаются от такого вранья. Другие были люди, они, даже умирая, оставались людьми. А вот начнись блокада сейчас, возможно, именно такие кадры мы бы и увидели.

 Давайте будем честными, люди были разные, были и те, кто за продуктовые карточки убивал, и те, кто хлебом спекулировал, вопрос, на чём расставлены акценты в фильме? Если, как в большинстве случаев нового кино, «все сволочи», а героев нет, то тогда фильм не достоин ни финансирования, ни внимания зрителей.

 Сволочи в Союзе, конечно, были, но в процентном соотношении их было в разы меньше, чем сейчас. И в тупую зомбиподобную толпу люди не превращались. Это сейчас главная ценность — деньги, еда и барахло. Тогда было не так. Детей в школах вообще мало заботил вопрос будущих зарплат, главное, чтобы работа была интересная и полезная. И с таким видением мира убить за еду, даже в условиях лютого голода могли лишь самые отмороженные, коих, повторюсь, было весьма мало. Про блокаду знаю много из первых уст. Двоюродные родственники пережили.

 Когда возьмутся за таких деятелей, которые оскверняют память героев, мучеников, людей которые боролись за мир, за наше будущее? Ведь это снимают за наши деньги. Брали бы пример у Быкова, Бондарчука, Климова, Озерова, Германа. Позор тем, кто снимает эти фильмы (современные), тем, кто даёт им деньги на такое «творчество». Жалко детей, которые растут на этих «творениях».

«Из героев сделали зомби»,  выносит приговор фильму «Экспресс-газета». Отмечая многочисленные нелепости и несуразности картины, она отмечает: «Вопросы и неувязки в итоге приводят к тому, к чему привели наши спортивные драмы. Кинополяну заспамили третьесортным браком про Яшина и Стрельцова. А в последнее время люди с добрыми лицами и благими намерениями обратились к военной и блокадной темам. Но, кажется, что куда патриотичней им было бы не снимать совсем».

А тем более не давать им премии, добавим мы.

Метки: чит.клуб

Источник: https://nstarikov.ru/kak-iz-geroev-delajut-zombi-120473

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