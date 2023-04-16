Сегодня в СМИ изрядно так пригорело от флага Украины в Питере на межпарламентской ассамблее СНГ, из которой Украина свалила еще при Порошенко, но видимо с тех пор его продолжали вешать с завидной регулярностью. Надеялись на что-то наверное. Или солидарность какую выражались. Организаторы пока не комментируют. Висел он и после начала СВО, несмотря на гибель наших солдат на фронте и на теракты, которые устраивали "люди" под этим флагом.

В конечном итоге сегодня ближе к вечеру активист нацболов самостоятельно пришел к флагштоку и сорвал украинский флаг. История на 100% повторяет историю с табличкой Маннергейму, в основе которой как и тогда лежит отрыв некоторых чиновников от общественных настроений.

Примечательно, но буквально вчера за размахивание украинским флагом в Ростовском общежитие оштрафовали персонажа.

В Ростове-на-Дону суд признал виновным обучавшегося в одном из местных ВУЗов студента в дискредитации армии России. Как сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону, молодой человек приехал в донскую столицу из Крыма.

Каким образом силовикам стало известно о проступке студента – неизвестно, однако во время судебного разбирательства было установлено, что во время обсуждения специальной военной операции в кругу своих знакомых молодой человек заявил, что "Крым не принадлежит РФ. Он будет отвоёван и принадлежать по факту Украине". Уже после этого будучи в общежитии учебного заведения студент размахивал украинским флагом.

В итоге Кировский районный суд признал юношу виновным и приговорил его к выплате штрафа в размере 45 тысяч рублей. Студент попытался обжаловать решение суда, подав апелляцию, но она после рассмотрения осталась без удовлетворения.

Дискредитирует ли флаг Украины в Питере ВС РФ вопрос наверное риторический. И кто в этом случае должен платить штраф. Чиновники, которые его вывешивали или нацбол, который его сорвал.

С ностальгией вспоминаю 2014-й год, когда у нас в Севастополе флаги Украины не только срывали, но даже со стен затирали, чтобы духу этого у нас не было.