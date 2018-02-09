Новости Украины и Новороссии 09 февраля 2018

Военторг по-украински: спецназ продает бойцам Армии ДНР натовское оружие (ФОТО)

Украинские военные продолжают с удовольствием и за сходную цену реализовывать имеющееся у них вооружение, продавая продукцию иностранного производства бойцам Армии ДНР. Читайте также: Военные ВСУ на БМП дезертировали из зоны «АТО» Об очередном примере работы «украинского военторга» сообщает на своем канале WarGonzo известный военкор Семен Пегов. «️ВСУ продают натовское оружие в ДНР: эта финская снайперская винтовка Sako TRG-42 (калибр 338) была куплена всего за 7 тыс. долларов у украинского спецназа», — пишет Пегов, сопровождая запись фотографией «трофея».

Фото: WarGonzo

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“Нафтогаз” рискует нарушить обязательства по закупке российского газа

Фото: © РИА Новости / Стрингер

В этом году “Нафтогаз” может вновь столкнуться с риском невыполнения принципа take-or-pay (обязательного отбора) по контракту с “Газпромом”, передает РИА Новости со ссылкой на “Коммерсант”.

Расчет среднесуточных поставок российского газа в измененном контракте между “Газпромом” и “Нафтогазом” остался таким же, как в соглашении от 2009 года, ссылается газета на источники, знакомые с ситуацией. Годовой объем распределяется по кварталам с учетом сезонности (зимой больше, летом меньше), а затем квартальный объем делится на число суток в квартале. Отклонения от среднесуточного значения возможны в пределах шести процентов.

Гибкость отбора — важнейший показатель, который определяет, у какого поставщика потребитель будет брать газ. В период спора по контракту в Стокгольмском арбитраже в 2014-2016 годах “Нафтогаз” пользовался невиданной гибкостью: в рамках отдельных договоренностей с “Газпромом”, заключенных при посредничестве Еврокомиссии, Киев мог отбирать от нуля до 110 миллионов кубометров газа в сутки.

Теперь подобной гибкости у “Нафтогаза” не будет. Новый годовой контрактный объем, назначенный Стокгольмским арбитражем, составляет пять миллиардов кубометров, обязательный отбор — четыре миллиарда. Поскольку отбор начнется только в марте, “Нафтогаз” может столкнуться с прежним риском — нарушением take-or-pay.

По расчетам газеты, даже если “Нафтогаз” начнет отбор первого марта и будет вести его до конца года на максимальных суточных уровнях, ему удастся купить только 3,979 миллиарда кубометров, что немного ниже обязательных для оплаты четырех миллиардов кубометров.

Газета отмечает, что в принципе “Газпром” может удовлетворить суточные заявки “Нафтогаза” сверх контракта, тогда “Нафтогаз” избежит штрафов. Другим вариантом может быть договоренность о переносе невыбранных в 2018 году объемов в счет take-or-pay 2019 года. Сейчас компании согласовывают варианты решения этой проблемы.

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Мэрия Кривого Рога предупреждает: в городе развесят флаги Новороссии, а по улицам будут ходить военные ДНР

В нескольких районах Кривого Рога скоро в большом количестве появятся флаги Новороссии, а по улицам будут ходить люди в форме армии ДНР. Власти просят горожан не бросаться к ним с цветами и объятиями – это всего лишь актёры. На самом деле власти города предупредили жителей о съёмках нового пропагандистского фильма «Донбасс» и попросили не паниковать, но зная реальный процент поддержки нынешнего украинского строя, можно предположить, какой была бы реакция на ополчение Донбасса. Съемки начались вчера, 8 февраля и будут длиться четыре дня. Отдельно власти Кривого Рога предупредили так называемых активистов «патриотических» организаций и местных неонацистов. Фильм создается при совместном участии Германии, Украины, Нидерландов и Франции. «Донбасс» — один из победителей 8-го государственного конкурса кинопроектов: украинское Госкино выделяет на создание этой картины 16,7 млн грн. Общий бюджет фильма составляет 71,3 млн грн. От фонда Eurimages* «Донбасс» получит 330 тыс. евро. Читайте также: Грозный «Сепаратист»: В ДНР создали самую мощную снайперскую винтовку в мире (ФОТО, ВИДЕО) * Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages, созданный при Совете Европы.

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Россия должна немедленно прекратить поддержку Донбасса, — Собчак в США (ВИДЕО)

Телеведущая, зарегистрированная кандидатом в президенты России Ксения Собчак входе последнего визита в США предложила провести международный российско-украинский референдум о статусе Крыма. Она также коснулась темы войны в Донбассе. «Что касается Крыма и Донбасса… Я считаю, что вся поддержка Донбасса Россией должна быть немедленно прекращена. Все силы, которые находятся там и делают вид, что они добровольцы, должны быть выведены с Донбасса. Как только поддержка со стороны России прекратится, прекратится и сам конфликт. Я уверена в этом», — заявила Собчак, выступая в американском аналитическом центре CSIS*. После этого Собчак перешла к вопросу Крыма, заявив, что вернуть Крым «так просто» не получится. Читайте также: В Раде рассказали, почему «Нацдружины» прячут лица под масками (ВИДЕО) * CSIS — Центр стратегических и международных исследований — аналитический институт в США, базируется в Вашингтоне, округ Колумбия.

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Шоколадный Питер

Ахха-ха

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Порошенко и бал

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«Ветераны АТО» требуют от фирмы Порошенко отдать им обещанную землю

Союз участников боевых действий Гайсинского района Винницкой области призывает компанию «Заря Подолья» Петра Порошенко отдать земли, которые им были обещаны. «Предприятие президента «ООО ПК „Заря Подолья“ по собственной инициативе взяло на себя обязательства помочь участникам АТО в получении и оформлении земельных участков площадью два гектара для ведения личного сельского хозяйства при условии передачи этих участков компании в аренду», — говорится в сообщении на странице союза в соцсети. «Около 300 участников боевых действий АТО согласились, предоставили соответствующие документы и поручения, за которые заплатили собственные средства. В течение 1,5 лет, несмотря на многочисленные встречи на разных уровнях, руководство компании всячески откладывало решение этого вопроса», — заявил председатель организации Николай Данилюк. Однако компания, которой до сих пор напрямую владеет президент Украины Петр Порошенко, этому препятствует, поскольку участки, на которые претендуют «атошники», находятся в ее пользовании. Читайте также: Военные ВСУ на БМП дезертировали из зоны «АТО»

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В Раде рассказали, почему «Нацдружины» прячут лица под масками (ВИДЕО)

Члены «Национальных дружин» надевают балаклавы или шарфы из-за уважительных причин. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил создатель карательного батальона «Азов», депутат Андрей Билецкий. «А касательно балаклав — их носят всего 5–7%. Я объясню, почему они имеют право это делать. Большинство людей носят балаклаву, потому что они из Крыма, из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. А у них там семьи!» — сказал он, отвечая на вопрос экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко. Читайте также: Военные ВСУ на БМП дезертировали из зоны «АТО»

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Украинцы массово бегут в ЕС

Неправительственный аналитический центр США Atlantic Council опубликовал исследование, в котором говорится о массовой миграции жителей Украины в восточные страны Европейского союза. Как указывается в анализе, уже сейчас украинцы являются крупнейшим нацменьшинством в Чешской Республике и вскоре такая ситуация может сложиться в большинстве городов всего восточноевропейского региона. Причиной этому служат как проблемы на Украине, так и демографическая ситуация в принимающих странах, где наблюдается уменьшение населения. В связи с этим страны Восточной и Центральной Европы активно завлекают к себе украинцев, так как они куда лучше адаптируются к местной культуре, нежели мигранты из арабских стран и Африки. Отмечается, что сложившаяся ситуация создаёт серьёзные проблемы для самой Украины, повышая перспективы резкого демографического спада, который может повлечь за собой ряд других негативных последствий. Ранее министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская заявила, что в стране подавляющее большинство официальных разрешений на работу, которые выдают гражданам стран — нечленов ЕС, получают украинцы. Позднее Департамент миграции Литвы добавил, что число приехавших работать в страну украинцев увеличилось вдвое в 2017 году. Читайте также: Грозный «Сепаратист»: В ДНР создали самую мощную снайперскую винтовку в мире (ФОТО, ВИДЕО)

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