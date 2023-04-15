Тушите свет: Германия Остановила ВСЕ АЭС в стране | Геоэнергетика Инфо
Тушите свет: Германия Останавливает ВСЕ АЭС в стране. Геоэнергетика Инфо
Германия отключает от сети последние три атомные электростанции страны. Несмотря на энергетический кризис, сегодня эра использования атомной энергии в Германии подходит к концу. Дальнейшая работа за пределами этой даты невозможна по юридическим, техническим и хозяйственно-экономическим причинам. Три последних АЭС в Германии покрывали до 5 % всей потребности Германии в электроэнергии. В прошедшие годы уже были навсегда закрыты три других АЭС страны.
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