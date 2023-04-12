Демарш Макрона
Демарш Макрона
Относительно сообщений о том, что Франция заблокировала программу поставок боеприпасов из Европы на Украину.
1. Речь не идет о системном блоке. Франция хочет выторговать больше денег из европейского бюджета на производство ракет, поэтому фактически шантажирует европейские структуры своим сепаратным демаршем.
2. Сейчас идут переговоры, где речь идет не о принципах, а о деньгах. Торговля оружием – это вообще в первую очередь про деньги, а не про принципы.
3. Снаряды из ЕС на Украину, в том числе и из Франции, будут поставляться, тут вопрос лишь в том, сколько Франция сможет себе стрясти.
4. Никакого поворота на восток и равнения на Китай у Франции не будет. Французские яйчишки плотно зажаты в американском кулаке. Поэтому когда начнется активная фаза обострения конфликта США и Китая, все надежды европейцев на "прагматичные отношения с Китаем" будут разрушены и Франция будет также вынуждена отказаться от выгодных проектов с Китаем, как Германия была вынуждена отказаться от экономически выгодных ей проектов с Россией.
5. Для иного результата Франция должна была обладать военно-политической субъектностью, но как и Германия, она ею не обладает, являясь одним из сателлитов Вашингтона. Поэтому никаких кардинальных разворотов при Макроне не будет. Асад прекрасно знал, что говорил, когда возвращая французам орден Почетного Легиона назвал их американскими рабами. Ну а разборки европейских сателлитов за деньги от оборонных заказов, никак не противоречат целям американской стратегии связанной с закреплением кабального положения Европы.
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