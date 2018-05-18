Европейская фронда

После всех публичных демаршей Макрона, Меркель и Туска по поводу недовольства Европы хамской и эгоистичной политикой США, в ход наконец то пошли не только слова.1. Несмотря на попытки США распространить санкции против Ирана и на территорию Европы, ЕС фактически на законодательном уровне заблокировал их действие. Руководство Европы фактически разрешило европейским компаниям продолжать вести бизнес с Ираном в ущерб санкционному режиму США и реализовывать механизм компенсации издержек экстерриториального режима санкций. В этом будет важное отличие этих санкций от предшествующих (которые были частично сняты после заключения ядерной сделки), когда блок стран экономически давивших на Тегеран выглядел более монолитно. Ныне же, Европа предпочла свои узкокорыстные интересы американским попыткам выстроить против Ирана единый фронт. Европа хочет любой ценой сохранить ядерную сделку и готова продолжать вести дела с Тегераном, что резко снизит эффективность американских санкций и облегчит Ирану приспособление к ним, при этом Иран оставляет за собой право разрабатывать ядерное оружие в удобный момент, ссылаясь на поведение США. Как ясно дало понять иранское руководство, оно готово соблюдать сделку без США, но не просто так. Открытая экономическая фронда Европы, это часть платы Ирану за то, чтобы он не вышел из сделки и мог спокойно продавать нефть в Европу. Это достаточно удобная ситуация для Тегерана, которому по мере обострения отношений с США, Израилем и Саудовской Аравией, крайне важно поддерживать эффективные экономические отношения с Россией, Китаем и ЕС, дабы исключить сценарии действенной экономической блокады, которая может ухудшить и без того не самую благополучную экономическую ситуацию в стране. Европа таким образом открыто вставила свою хворостинку в колесо американской телеги. Она ее не остановит, но дополнительное трение очевидно создаст.2. Во время визита Меркель в Сочи, Германия фактически еще раз официально подтвердила, что намерена довести "Северный Поток-2" до конца, чем немало порадовала российское руководство, которое в своих комментариях вновь напирало на то, что "Германии давно пора озаботится своими национальными интересами". Но Меркель и не могла поступить иначе – она уже политически вложилась в этот проект и что главное, немецкий крупный капитал в нем крайне заинтересован. А уступка США, которые ругают Германию за ее дела с Россией, лишь показала бы слабость Меркель, которая не хочет выглядеть полностью зависимой от щелчка пальцев в Вашингтоне, что ясно дала понять во время неудачных переговоров с Трампом по поводу экономической политики Европы и ядерной сделки с Ираном. Поэтому, пока Трамп в Вашингтоне убеждал Столтенберга, что фронда Германии с "Северным Потоком 2" это плохо, в Сочи немцы заверяли руководство РФ, что сделка остается в силе и недовольные не смогут ей помешать. Миллиарды потенциальной выгоды греют немецкий бизнес куда как сильнее, нежели жалобы американцев на сделки немцев с Россией.3. Примечательна ситуация с французской Total, которая подпадает под американские санкции за ряд проектов в Иране. Французское правительство готово даже компенсировать убытки нефтяному гиганту, лишь бы не терять доступ иранскому нефтяному рынку. Но руководство Total боится, что последствия могут оказаться на уровне РУСАЛа, поэтому всерьез хочет выйти из бизнеса с Ираном. Но свято место пусто не бывает – место французов уже готовы занять китайцы, которые будут только рады укрепить свое влияние в нефтяном секторе Ирана. Французы оказались в ситуации, когда попытки играть в самостоятельность сразу начинают вызывать последствия с большим кол-вом нолей, которые будут ложиться на государство. При этом Total ведет себя примерно как Сбербанк, боящийся зайти в Крым из-за санкций. Проблема Европы в том, что фактически США пытаются за Европу решать, как европейские компании должны вести бизнес с Ираном, Китаем и Россией. Чтобы решать это самостоятельно без оглядки на Вашингтон, надо быть готовым оплачивать издержки.

Источник: colonelcassad.livejournal.com