Пространство доверия
18:24. 26 мая 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вчера Макрон сделал симптоматичное признание на тему давнего спора по обязательствам, которые давались СССР и России по поводу нерасширения НАТО. Официально эти обязательства всегда отрицались, но Маркон фактически подтвердил то, о чем более 20 лет твердила российская пропаганда.
"Думаю, что ошибка, совершавшаяся последние 20 лет, я скажу об этом открыто, состояла в том, что через НАТО мы не полностью выполнили обязательства, которые были приняты в определенный момент. Это вызвало законные опасения России. Мы не выстроили пространство доверия, которого Россия имела право ожидать, и это также подпитало опасения", – сказал Макрон. Как признал французский президент, Европа в недавнем прошлом "могла обладать недостаточным суверенитетом". Этому, подчеркнул Макрон, он хочет положить конец, отстаивая идею многостороннего подхода в международной политике. "Первые решения, которые я принимал, которые касались Франции и которые я отстаиваю на европейском уровне, направлены в эту сторону",
Собственно, в воспоминаниях непосредственных участников событий https://colonelcassad.livejournal.com/3883810.html конца 80-х – начала 90х годов факт договоренностей о нерасширении НАТО и обязательств стран Запада перед СССР (а позднее и Россией) зафиксирован. Что не мешает современной западной пропаганде https://www.nato.int/docu/review/2014/russia-ukraine-nato-crisis/nato-enlargement-russia/ru/index.htm до сих пор отрицать факт таких обещаний и обязательств.
Если признать этот факт, то это означает, что обеспокоенность России расширением НАТО на восток всегда была оправданной и подкреплялось это беспокойство в том числе и фактом нарушения обещаний и отсутствия доверия к тем, то так легко давал и нарушал свои обещания и обязательства. Трудно ожидать доверия, когда в Восточной Европе строятся позиционные районы ПРО, войска НАТО развернуты в Прибалтике, Польше и на Украине, а от России требуют отказаться от проведения суверенной внешней политики. К этому состоянию ситуация пришла как раз через нарушения обещаний данных еще Горбачеву и Ельцину. Новая холодная война начавшаяся после организованного США государственного переворота на Украине и начавшейся там гражданской войны лишь логично дополнила процесс систематического продвижения НАТО к границам России и ее стратегического окружения в рамках отнюдь не тайных доктрин "ограничения и сдерживания России", которые реализовывались как демократическими, так и республиканскими администрациями Белого Дома, а также зависимыми от США евроантлантическими структурами.
Теперь вот в Россию приезжает Макрон и говорит "Ну вообще то да, вы наверное можете быть чуток недовольны, так как "мы не выстроили пространство доверия" (теперь это так называется) и опасения России были обоснованными. С одной стороны это конечно очень удачные для России заявления, которые несомненно будут использованы для подтверждения факта четвертьвековой лжи по поводу отсутствия обязательств США и НАТО перед СССР и Россией. С другой стороны, куда как интереснее, зачем Макрон это сказал, так как он конечно не мог не понимать, что именно он легитимизирует такими заявлениями.
1. Макрон ляпнул это не подумав, желая сделать комплимент Путину и продемонстрировать, что он разделяет опасения России по поводу поведения Европы и НАТО. Возможно, но маловероятно. Более вероятно, что это было просчитанное послание, которое не могло не учитывать идеологическое отношения евроатлантических структур к вопросу нарушенных обещаний по не расширению НАТО.
2. Макрон после последних демаршей США, которые откровенно игнорировали интересы ЕС и Франции, решил в своей поездке в Россию, показать Вашингтону безобидную фигу (вот я общаюсь с Путиным, на которого хочу быть похожим и вот я с пониманием отношусь в опасениям России, которые в Вашингтоне считают неоправданным. И вот я фактически подыгрываю русской пропаганде по поводу расширения НАТО). Русским это понравится, а Францию ни к чему не обязывает. В Вашингтоне скорее всего будут недовольны таким поведением со стороны человека, с которого Трамп не так давно счищал перхоть перед камерами.
3. Макрон действительно лелеет надежду добиться большей независимости Франции от США, в русле ранее сделанных заявлений и этот демарш, попытки показать самостоятельность Франции в вопросах смыслового наполнения системы европейской безопасности, которая невозможна без России. Этой поездкой он пытается показать, что Европа не будет ориентироваться на единственный, но слабеющий центр силы, а готова учитывать "законные опасения России". Во всяком случае "пытаться учитывать". При известном желании это конечно можно рассматривать и как приглашение к дискуссии о сферах влияния, но думаю до этого еще очень далеко.
По сути, Франция в последние месяцы уже открыто говорит о том, что ее суверенитет недостаточен. И Франции тоже об этом говорят. Министры говорят о зависимости Франции от США. Асад говорит о рабстве. Макрон фактически признает недостаточную субъектность Франции и декларирует стремление изменить эту ситуацию, которая в общем то очевидна. В этом случае, вышеуказанный вариант №2 может выглядеть как шантаж США – относитесь к нам по человечески и учитывайте наше мнение, а не то, мы будет ездить в гости Путину и оказывать ему знаки внимания. При стремлении к подлинной независимости, Франции придется пойти куда как дальше громких (и приятных нам) заявлений о признании роли России в мире и желании Франции самостоятельно решать вопросы экономики и безопасности. Сможет ли Макрон быть тем, кто освободит Францию (в этом он забавно копирует некоторые тезисы внешнеполитической программы Марин Ле Пен и Меланшона), увидим по его практическим шагам связанным с выстраиванием суверенной экономической политики независимой от диктовки Вашингтона. В ином случае, перед нами будет всего-лишь очередной говорун в духе Саркози и Олланда, которые на фоне своих наполеоновских претензий и попыток играть большую роль в международных делах, оказались историческими карликами у подовшы вашингтонского сапога.
Впрочем, уже сам факт такого выбора стоящего перед Францией, еще недавно невозможный в принципе, достаточно характерно указывает на кризис старой системы мироустройства. Франция просто позже других заметила, что мир стремительно меняется и если ничего не предпринимать, то можно оказаться в числе проигравших, когда система мироустройства будет изменена.
Источник: colonelcassad.livejournal.com