Не НАТО мусорить: альянс переживает сильнейший раскол в своей истории

На пороге 70-летия организация всё меньше способна адекватно реагировать на новые угрозы

3 декабря в Лондоне состоится юбилейный саммит НАТО, посвященный 70-летию альянса. В преддверии встречи Североатлантический блок переживает глубочайший кризис. С очередным демаршем выступила Турция: Анкара отказалась поддержать план по защите Польши и стран Балтии от «российской угрозы», а также обвинила Францию в поддержке терроризма. Администрация Дональда Трампа планирует в ближайшее время сократить выплаты в бюджет альянса. Пока генсек НАТО Йенс Столтенберг вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель всеми силами пытаются убедить всех, что единству блока ничто не угрожает, президент Эммануэль Макрон продолжает выносить сор из избы. Он не только публично заявил о «смерти мозга НАТО», но и как считают союзники, пытается сблизиться с Москвой. Есть ли у союзников по альянсу шанс договориться до начала юбилейного саммита, выясняли «Известия».

Турецкий демарш

«Турция отказалась от плана НАТО по защите Польши и стран Балтии [от «российской угрозы»]после того, как несколько членов альянса, включая США, заблокировали другой документ, в котором курдские вооруженные «Отряды народной самообороны» YPG именовались угрозой Турции», — сообщила турецкая газета Hürriyet Daily News со ссылкой на дипломатические источники.

Через некоторое время министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара бросила новый вызов западным союзникам: «НАТО должно действовать таким образом, чтобы удовлетворять интересы всех членов альянса. То, что нужно балтийским странам, нужно и нам».

Решения в Североатлантическом блоке принимают на основе консенсуса всех 29 членов, поэтому возражения Анкары могут помешать дальнейшей реализации по сдерживанию России в Восточной Европе. Турция ясно дала понять, что выступит единым фронтом с остальными членами альянса лишь в том случае, если Североатлантический блок признает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией.

Такие шаги Анкара предпринимает на фоне сообщений о крупных терактах на турецко-сирийской границе, унесших жизни десятков человек. Турция обвинила в произошедшем боевиков из РПК и YPG, отметив, что цели операции «Источник мира», начатой на севере Сирии 9 октября и остановленной 22 октября, так и не были достигнуты, однако пока Анкара не возобновляет военные действия.

Союзники по НАТО эту операцию не поддержали, генсек альянса Йенс Столтенберг и вовсе посчитал, что «губительные действия Анкары» приведут «к дальнейшей дестабилизации в регионе», однако пояснил, что у Североатлантического блока есть возможности и воля защищать всех своих союзников.

Эрдоган неоднократно обвинял союзников в том, что они «сотрудничают с террористами, а это несовместимо с сотрудничеством с Турцией». Под террористами глава государства подразумевал сирийских курдов, воюющих в Сирии. С мая 2016 года им начали поставлять оружие США. Анкара рассматривает данные курдские отряды как часть Рабочей партии Курдистана, с которой она больше 30 лет ведет войну на юго-востоке страны. В альянсе по-другому относятся к этим курдам, считая их сотрудничество необходимым условием для успеха операций в Ираке и Сирии.

Несмотря на разногласия по целому ряду вопросов, США призвали договориться с Турцией. Так, глава оборонного ведомства Марк Эспер заявил: «Необходимо, чтобы Анкара вернулась в наши ряды». Однако уже 28 ноября стало ясно, что уладить все противоречия до саммита вряд ли удастся. Масла в огонь подлил французский лидер Эммануэль Макрон, заявивший, что Турция, начавшая в Сирии военную операцию «Источник мира», не может рассчитывать на поддержку и солидарность НАТО.

Такое заявление предсказуемо вызвало гнев в Анкаре. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил президента Франции в поддержке терроризма. «Макрон собирался создать террористическое государство, но из-за нашей операции «Источник мира» его постигло разочарование. Он сам не знает, что говорит», — заявил глава турецкого МИДа, добавив, что французский лидер должен стоять рядом с союзниками по альянсу, а не выступать против них.

Турция и до этого провоцировала союзников по Североатлантическому блоку, начав тесно сотрудничать с Москвой. В альянсе до поры до времени закрывали глаза на действия Анкары, стремящейся самостоятельно принимать решения, однако на этот раз терпению пришел конец. Турецкие власти вместо того, чтобы пойти на попятную, намекнули, что вообще могут пересмотреть условия военного сотрудничества или же вовсе покинуть альянс, если их интересы не будут учтены.

«До этого, конечно, не дойдет. Выход из НАТО не в интересах Турции, у страны просто нет альтернативы участию в альянсе. Помимо этого, экономика Анкары прочно связана с западными странами. Турция дорожит своим членством в альянсе, а в Североатлантическом блоке также не заинтересованы в том, чтобы окончательно испортить отношения с Анкарой. Однако по многим вопросам будет всё сложнее договариваться, если не сказать невозможно. Так, например, нынешний конфликт, связанный с турецким ультиматумом, вряд ли удастся урегулировать до саммита в Лондоне», — уверен турецкий политолог Серкан Демирташ.

Демарш Турции лишь ещё больше усложнил ситуацию внутри альянса, где и до этого проблемы росли как снежный ком.

Разбитую чашку не склеить

В последнее время о разладе внутри НАТО всё чаще заявляет Франция. Так, в интервью журналу The Economist президент Эммануэль Макрон сообщил, что Европа, по сути, сильно расслабилась, «потеряв нить своей истории», забыв, что она не только рынок, но прежде всего политический проект и сообщество. «Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу», — призывал президент.

Кризис Североатлантического альянса он и вовсе сравнил со «смертью мозга». По мнению Макрона, Европе следует перестать рассчитывать на помощь США в рамках НАТО, потому что они «повернулись к союзникам спиной».

Реплика французского лидера относилась в первую очередь к противоречиям между Турцией и США, а также их несогласованным действиям в Сирии. Однако во многих странах — членах Североатлантического блока такой «диагноз» вызвал лишь раздражение.

Так, во время обеда, посвященного 30-й годовщине падения Берлинской стены, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала политику французского лидера «разрушительной». «Но я устала собирать кусочки. Снова и снова мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы могли потом сесть и выпить вместе чая», — с такими словами обратилась Меркель к Макрону, пишет The New York Times.

В ответ президент Франции сообщил, что не может прийти на предстоящий саммит лидеров стран Североатлантического альянса, делая вид, что США и Турция действуют в интересах Сирии. Главным противоречием между членами блока он назвал политику Анкары.

Разговор Меркель и Макрона демонстрирует большую напряженность в отношениях как в целом внутри самого альянса, так и между Парижем и Берлином, в частности. У лидеров абсолютно разные подходы к внешней политике Евросоюза. Макрон — амбициозный и нетерпеливый лидер, пришедший к власти на волне обещаний изменить не только Францию, но и ЕС. Меркель в этом — его полная противоположность, она привыкла действовать прагматично и осторожно.

Союзники опасаются, что французский лидер всерьез рассматривает возможность создания ядерного сдерживания в Европе, чтобы таким образом не зависеть от американцев. Однако в ЕС мало кто верит, что ядерный потенциал Франции способен охватить весь континент, на Великобританию здесь рассчитывать особо не приходится, поскольку страна почти полностью зависит от американских ядерных ракет. Такие шаги со стороны Парижа ещё больше разозлят Вашингтон, опасаются в Берлине.

Разногласий между Германией и Францией хватает. Париж занимает обособленную позицию в выстраивании отношений с Москвой, настаивает на немедленном пересмотре стратегической концепции НАТО, которую приняли в 2010 году. Остальные союзники предпочитают подождать результатов следующих президентских выборов в США.

Помимо этого, Макрон вызвал негодование многих европейских политиков, заблокировав начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. Меркель, в свою очередь, отметила, что Германия и Италия продолжат работать над запуском процедуры вступления этих стран в Евросоюз. Однако это не остановило французского лидера.

Подрывная деятельность внутри альянса

«Макрон уже во второй раз за короткое время плывет против течения в Североатлантическом альянсе» — с такой статьей вышла немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. В газете сообщалось, что французский лидер написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он рассказывал, что российское предложение о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности «заслуживает тщательного рассмотрения», то есть стал первым главой государства — члена Североатлантического альянса, который откликнулся на инициативу Москвы.

Путин обратился к западным коллегам с таким предложением в середине сентября, через полтора месяца после того, как перестал существовать советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Представители стран — членов НАТО лишь критиковали инициативу Москвы, заявляя, что она сама нарушила этот мораторий.

В Европе уверены, что Макрон сознательно подыгрывает Москве. В последнее время он призывает пересмотреть отношения с Россией — восстановить сотрудничество и выстраивать их без оглядки на США.

Впрочем, приезд генсека НАТО в Париж несколько остудил пыл французского президента. Он поспешил заверить всех, что ни на какие предложения российских властей не соглашался, однако добавил, что предложение Москвы «может стать основой для дальнейших дискуссий».

На фоне этих противоречий пришли новости из Вашингтона о том, что вклад США в бюджет НАТО сократится. Если раньше около 22% бюджета альянса приходилось на средства, которые предоставляли США, то теперь они будут вкладывать около 16%. Однако увеличится вклад Германии. Теперь Берлин, покрывавший 14,8% бюджета, будет платить 16%.

ФРГ пошла на такой шаг под нажимом США. Едва переехав в Белый дом, Трамп стал яростно критиковать Берлин за то, что он «задолжал огромные суммы альянсу».

Такое давление американского лидера на европейских союзников сильно подрывает единство альянса. Однако на предстоящем саммите альянса в британской столице вряд ли будут об этом упоминать, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«С точки зрения пиара всё будет сделано так, как надо: будут речи, поздравления, будут рапорты об успехах, будут представлены планы дальнейшей работы. На поверхности всё будет замечательно и даже лучше. Но, конечно, те, кто всерьез занимается проблемой НАТО, отмечают наличие очень серьезных кризисов в организации. Это связано с разными обстоятельствами: альянс не вполне удачно реагирует на новые угрозы и вызовы, такие, как терроризм, миграция, изменение климата. Блок не может договориться по перераспределению бремени военных расходов. У альянса сложные отношения с Евросоюзом. Но и объективно НАТО платит очень высокую цену за свое расширение, поскольку чем больше союз, тем более разнонаправленные интересы у его членов, тем труднее друг с другом договариваться. Скандал с Турцией — классический пример этого. Анкара, оставаясь членом НАТО, фактически вступает в партнерство с Москвой. Союзники по блоку пытаются её остановить, но ничего не получается. Это говорит о серьезном кризисе организации. Но мы об этом не услышим. Саммит будет парадный. Это такое общество взаимного восхищения, но проблем много и как они будут решаться, пока не совсем ясно», — рассказал эксперт «Известиям».

На обложке: Фото: REUTERS/Paul Hanna

Источник: https://nstarikov.ru/ne-nato-musorit-aljans-perezhivaet-silnejshij-raskol-v-svoej-istorii-110891