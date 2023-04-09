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Остаться без света: Прибалтика Отключается от БРЭЛЛ | Геоэнергетика Инфо

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Прибалтика и БРЭЛЛ: Угроза энергобезопасности Калининграда. Геоэнергетика Инфо
Литва планирует в апреле провести очередное тестовое отключение от БРЭЛЛ. Прибалтийские соседи участвовать в этом не будут, чтобы избежать рисков. В Эстонии опасаются реакции России. В 2025 году страны Прибалтики собираются выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ и таким образом окончательно отсоединиться от энергосистем России и Беларуси. Помимо политических и идеологических моментов, существует и фактор банальной экономической конкуренции. Запланированный тест в Литве автоматически означает энергетическую изоляцию российского эксклава в Калининграде
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e_2ZoBKljUc
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