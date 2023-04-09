Остаться без света: Прибалтика Отключается от БРЭЛЛ | Геоэнергетика Инфо
Прибалтика и БРЭЛЛ: Угроза энергобезопасности Калининграда. Геоэнергетика Инфо
Литва планирует в апреле провести очередное тестовое отключение от БРЭЛЛ. Прибалтийские соседи участвовать в этом не будут, чтобы избежать рисков. В Эстонии опасаются реакции России. В 2025 году страны Прибалтики собираются выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ и таким образом окончательно отсоединиться от энергосистем России и Беларуси. Помимо политических и идеологических моментов, существует и фактор банальной экономической конкуренции. Запланированный тест в Литве автоматически означает энергетическую изоляцию российского эксклава в Калининграде
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #литва #прибалтика #латвия #эстония #энергетическийкризис #марцинкевич #калининград #газ #нефть