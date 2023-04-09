Города Советского Союза. Альметьевск (1981)
О городе нефтяников – Альметьевске (Татарская АССР), о проходивших в городе праздничных торжествах, посвященных добыче двухмиллиардной тонны нефти. В фильме принимают участие: первый секретарь Альметьевского горкома партии Анвар Багаутдинов, Герои Социалистического Труда – Рашид Саттаров, Дамир Нурутдинов и Анвар Сафиуллин.
Казанская студия телевидения 1981
Автор сценария – А. Карасик
Режиссер – Виктор Беспалов
Режиссер – А. Карасик
Оператор – С. Ярош
#ДокументальныйФильм #Альметьевск #ГородаСоветскогоСоюза
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1