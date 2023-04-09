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Города Советского Союза. Альметьевск (1981)

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О городе нефтяников – Альметьевске (Татарская АССР), о проходивших в городе праздничных торжествах, посвященных добыче двухмиллиардной тонны нефти. В фильме принимают участие: первый секретарь Альметьевского горкома партии Анвар Багаутдинов, Герои Социалистического Труда – Рашид Саттаров, Дамир Нурутдинов и Анвар Сафиуллин.

Казанская студия телевидения 1981
Автор сценария – А. Карасик
Режиссер – Виктор Беспалов
Режиссер – А. Карасик
Оператор – С. Ярош

#ДокументальныйФильм #Альметьевск #ГородаСоветскогоСоюза

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LgI40NKSTe4
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