Какие тайны хранили закрытые города Советского Союза

В Советском Союзе существовало множество закрытых городов, которые даже не были нанесены на карту. По разным подсчетам, их было больше 60. Как правило, в таких населенных пунктах располагалось сверхсекретное предприятие, а местные жители на нем трудились.Под прикрытием областного центраВ целях сохранения секретности закрытому территориально-административному образованию (ЗАТО) не давали уникальных названий, а лишь прибавляли цифры к наименованию областного центра. Это было удобно, так как жители такого города могли говорить, что проживают, допустим, в Челябинске, а не в Челябинске-40.Благодаря этому крупные города служили своеобразным прикрытием для закрытых населенных пунктов. В те годы в ЗАТО даже не было своих улиц и транспортных маршрутов, они все были продолжением аналогичных улиц и транспортных маршрутов в областном центре. Даже нумерация домов и маршрутов начиналась с той цифры, на которой она заканчивалась в крупном городе.Конечно же, экологическая ситуация в подобных населенных пунктах была не лучшей. Соседство с ядерными и бактериологическими объектами давало о себе знать. А в случае возникновения ЧС жизни всех граждан оказывались под угрозой.Однако были и «плюсы» от проживания в подобном городе. Там царил настоящий социализм – преступность была равна нулю, так как за малейший проступок человека выгоняли. В магазинах полки ломились от дефицитных товаров. И приятным бонусом были солидные надбавки к зарплатам.Арзамас-16 (Саров)Арзамас-16 является родиной советской ядерной бомбы. Город построили в середине прошлого века, чтобы работать над созданием опасного оружия.Это был один из самых охраняемых закрытых городов в стране. По его периметру в два ряда была натянута колючая проволока, на всех выездах из города была усиленная охрана. В первые 10 лет местным жителям можно было выезжать из Арзамаса-16 только в командировку. Людей не выпускали ни в гости к родственникам, ни в отпуск.Позднее жителям все же разрешили выезжать в другие города СССР, но только на спецавтобусе.К слову, на сегодняшний день Саров все еще остается закрытым городом.Загорск-6 и Загорск-7Два закрытых города располагались около Загорска – современного Сергиева Посада. В Загорске-6 находился Вирусологический центр научно-исследовательского института микробиологии. Там ученые разрабатывали смертельные вирусы. Известно, что им удалось создать оружие на основе натуральной оспы, а также некоторых опасных африканских и южноамериканских вирусов. Кроме того, в НИИ проводили испытания вируса геморрагической лихорадки Эбола.Загорск-6 до сих пор является закрытым городом.А вот Загорск-7 (он же Сергиев Посад-7, военный городок Ферма) был менее секретным, там разрабатывалось новейшее ядерное оружие. Несмотря на секретность, жители соседних деревень часто проникали на территорию для того, чтобы сходить в местный магазин. Некоторые перелазили через забор, а порой покупателей пропускала охрана. Часто люди договаривались, составляли список товаров и осуществляли совместные закупки.Этот населенный пункт был лишен статуса закрытого города в 2001 году.Свердловск-45 (Лесной)Этот город строили сразу как закрытый. Местные жители работали на заводе, который занимался обогащением урана. Гости города, приезжавшие к родственникам, отмечали, что, благодаря упорядоченной застройке, здесь было невозможно потеряться. По планировке Лесной сравнивали с Ленинградом. Также Свердловск-45 отличался необыкновенно чистым воздухом.Доподлинно известно, что иностранные государства пытались шпионить за подобными закрытыми городами. Так, в 1960 году советские военные сбили американский разведывательный самолет У-2 неподалеку от Свердловска-45.На данный момент этот город называется Лесной, и он все еще имеет статус закрытого.МирныйРаньше Мирный был обычным военным городком, но с 1966 года ему присвоили статус закрытого из-за того, что рядом находился космодром Плесецк. В отличие от иных закрытых населенных пунктов, по его периметру не было колючей проволоки. А охрана проверяла документы лишь на подъездных дорогах. Из-за этого на территорию часто забредали грибники или жители соседних деревень, желавшие посетить местный магазин.На данный момент Мирный тоже сохранил статус ЗАТОБалаклаваСегодня крымская Балаклава известна как популярный курортный город. Однако во времена «холодной войны» у него тоже был статус закрытого. Причиной было то, что рядом располагалось засекреченное предприятие по ремонту подлодок. Оно было построено прямо в искусственном гроте, а холм служил заводу маскировкой.Место для возведения объекта выбрали намеренно. Узкий вход в бухту не допускал внутрь штормовые волны с моря, а скалы вокруг были удобны для расположения оборонительных воинских частей.В годы СССР этот город даже не был нанесен на карты, а въезд внутрь посторонним был строго запрещен.Сегодня ситуация изменилась – Балаклава принимает туристов, а в гроте, где был завод, функционирует музей.

Источник: 2planeta.ru