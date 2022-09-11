Черная лиса в золотом поле. Тотьма. Города Советского Союза (1987)
Черная лиса в золотом поле. Тотьма. Города Советского Союза
О городе Тотьме Вологодской области, о тотьмичах 1980-х годов и о его исторических связях с поселением русских исследователей Америки в Калифорнии – Фортом Росс.
#ДокументальныйФильм
Кировское телевидение, 1987
Автор сценария – Андрей Власов
Режиссер – Александр Каневский
Оператор – В. Подлевских
#гостелерадиофонд #тотьма #ГородаСССР
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