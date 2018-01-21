Путешествие из Москвы в Пекин в 17-м веке

В 17-м веке западно-европейцы начали активно посещать Московию, а так же исследовать пути из Европы на другую сторону континента через Московию и Сибирь, как возможной альтернативе водного опасного, долгого и дорогого пути. Ну а, пожалуй, главной причиной их интереса к Московии и тому, что находилось за ней, был поиск новых источников природных ресурсов и возможности получить с этого прибыль. Почему именно в 17-м веке европейцы воспылали таким безудержным любопытством и жаждой знаний? Наверное, потому, что в 16-м веке произошло завоевание Сибири Ермаком, и путь через эти территории открылся для тех, кому раньше вход туда был заказан. Когда вход открылся, Европа этим не преминула воспользоваться.

Оставив нам в наследие многочисленные описания своих наблюдений и приключений, пережитых ими в чужой стране. Одним из таких предприимчивых европейцев оказался немецкий торговец Адам Бранд (предп. 1672-1746гг.). В 1692 он был включен в состав посольства, в качестве секретаря Избранта Идаса , голландского предпринимателя, направленного русскими царями, Иваном и Петром Алексеевичами, в Пекин, чтобы договориться о границе между Китаем и Россией в пользу русских, и о свободной торговле между двумя странами. Ну и попутно исследовать этнологическую и экономическую ситуацию в том регионе.

К кому отправлял Петр 1 своего посла

Голландец отправляется в качестве представителя России для ведения переговоров с третьим государством в интересах России. Зачем было подменять Петра, если он и до этого был своим? Китайского императора, к которому посол направлялся, звали Богдыханом. В Большой Советской энциклопедии написано, что так называли китайских императоров династии Мин. Но вот что пишет по поводу Богдыхана Николаас Витсен в своей книге «Северная и Восточная Тартария»:

«Эти народы (он сказал) тогда присоединились к тартарскому хану, который был королем тартар Ниухе и богдетских. Они тогда зимой, по замерзшей реке с большим войском, вошли сквозь Великую стену в Катай, завоевали его и владеют им до сего дня. Среди них разные мугалы, калмаки и бухары. О названии Богдойске, или Богдетская, что, собственно, и есть Ниухе или часть ее и значит как бы страна, благословенная Богом; сами жители даже не знают, откуда оно происходит, и настоящий император Китая, родом из этих богдайских, или ниужских, тартар, получил прозвище Богди Хан, то есть Богом благословенный хан, или император. Ибо Бог значит на их языке Бог и хан, князь, или император. Как родовое имя они приняли имя Тайчинг. Это название носит сейчас и государство, по обычаю древних синцев, которые переименовывают государство, когда меняется династия.» «Считают, что Калкихан – это князь желтых мугал. Тартары, живущие вне Синской стены, называют синского императора Богдохан Маха. Так называют еще и некий народ, живущий вне Синской стены, как бы называя их подданными Богдохан Маха.» «От города Тара до поселений черных калмыков, по дороге, без груза за 1 месяц или 6 недель приходят через Желтая Калмакия, что принадлежит мугальским князьям, за 6 недель, таким же образом, как выше сказано, а затем дальше от их лагеря до китайских границ и богдуйских тартар – 10 дней, но от китайских стен, первых караульных городов и других городов, мимо каменных стен, едут до Камбалыка, столицы князя Богдохана Махи. Здесь разные купцы. Здесь заканчивается рассказ о том, что было составлено по приказу царя Ивана Васильевича. По этим названиям видно, что уже больше 100 лет назад знали о Сине и нюйчжиских тартарах.»

Подробнее о тартарских императорах Китая в статье с таким названием. Ниухе – очевидно, Никанское царство. Изображение Никанского и Богдойского царств на карте Ремезова:

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Фрагмент карты Ремезова

Все названия на этой карте переведены на голландский язык не просто так. Дело в том, что эта карта и атлас Сибири был изготовлен Ремезовым по заказу Главы Сибирского приказа, голландца по происхождению, Андиеса Виниуса (Andries Andriesz Winius – 1605-1673гг.) Который в 1627 г. вместе со своим братом приехал в Россию и стал там советником молодого царя Михаила (Фёдоровича Рома́нова (1596—1645) — первого русского царя из династии Романовых). Прямо история один в один похожая на историю известных архитекторов того времени. Разница только в том, что в отличие от тех архитекторов, о большинстве из которых на их родине практически ничего не было известно (Об этом частично рассказано в цикле статей «< ![CDATA[ ]]> Древнерусская архитектура в иллюстрациях Киприанова< ![CDATA[]]>»), о Виниусе известно не менее, чем о Витсене, с которым они, собственно говоря, состояли в кровном родстве. Именно по просьбе Витсена Виниус заказал изготовление карт Сибири Ремезову в 1697г. Думаю, что Ремезов изготовил эти карты не с чистого листа, а также с имеющегося у него в наличии уже изготовленных ранее карт. С которых потом и были перерисованы все иностранные карты, которые мы сейчас имеем возможность изучать. Только русские названия из них были уже изъяты.

Но я отвлеклась. Возвращаясь к Богдыхану, понятно, что Богдыхан – это должность, а не конкретная личность, но относящаяся не к китайской династии Мин, а к тартарам, проживающим на Дальнем Востоке. Есть такая «Грамата, данная из Якутска, для вручения ея, через Хабарова, Князю Богдою, после перваго возвращения Хабарова с Амура, в 1650 г.» Отрывок из нее:

«Бога в Троице славимаго милостию, мы Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайловичь, всея Русии Самодержец Владимирский и Московский и Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский, Великий Князь Иверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных Государств, и Велякий Князь Нижнегорода Низовския земли, Рязанский, Ростовский и Ярославский, Белозерский, Угорский и Обдорский и Кондийский, и всея Северныя страны, Повелитель и Государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских, Царь Кабардинския земли, Черкаских и Горских Князей и иных многих Государств Государь и Обладатель, ведомо Ему Государю учинилось на Амуре реке Князя Лавкаево княжение, и по Государеву Цареву Великаго Князя Алексея Михайловича Всея Русии Указу, Воевода Дмитрий Андреевичь Францбеков, да Дьяк Осип Степанов, в прошлом во 157 году послали Князю Лавкаю для проведывания в послах приказнаго человека Ярофея Хабарова не с большими людьми, и как Ярофей Хабаров на Амур пришел и Князь Лавкай с братьями и с улусными людьми пять городов своих покинул пусты, и побежал к тебе Князю Богдаю; иныне Воеводы Дмитрий Андреевичь Францбеков да Дьяк Осип Степанов того приказнаго человека Ярофея Хабарова для посольства к тебе Князю Богдаю послали с невеликими людьми, а велели тебе Князю Богдаю сказать Государя нашего Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича Всея Русии милостивое жалованное слово, чтоб ты Князь Богдай был под Его Государя нашего Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича Всея Русии Самодержца высокою рукою в вечном холопстве, со всем своим родом и с иными Даурскими Князьями, которые под твоим Князь Богдаевым княжением, и со всеми улусными людьми»

Далее в грамоте говорится о том, что станется с князем Богдаем и с другими князьями, с его женами, детьми за их непослушание, чтобы другие даурские князья, видя это наказание, стали покорными и послушными без боя. Указывает также, сколько конкретно он собирается послать для этой цели людей и оружия из числа ратных русских, находящихся в Сибирском государстве, а также подчиненных их Царским Величествам якутов, тунгусов, юкагиров и других, к ратному бою людей привычных. < ![CDATA[ ]]> Полный текст< ![CDATA[]]>

Такое обращение писал к князю Богдаю отец Петра 1. Имел ли этот князь какое-то отношение к китайскому императору Богдыхану, к которому Петр 1 направил своего посла? Во всяком случае, оба они были представителями Богдайского царства. А вот такое письмо было послано из Сибири верховному министру Великого Государя Его Богдыханова Величества в 1720 году:

Из переписки сибирского губернатора времен Петра I с правительством Китая

Хоть и написано по-русски, но жалко, не могу прочитать, что там написано. А Богдойский хан, видимо, мог, так же как и его предок или соотечественник князь Богдай мог прочитать письмо, посланное ему Великим Государем Царем Алексеем Михайловичем. Хотя, возможно, были у них переводчики. Приводит Николаас Витсен все в той же книге вот такой отрывок письма Богдыхана к Ивану и Петру Алексеевичам:

«Перевод письма, написанного синским Буды, или Богды Ханом Великим господам царям и Великим князьям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу, Всея Великой, Малой и Белой России самодержцам переданного им с присланными писцами Никифором Венюковым и Иваном Фаворовым, в 7195 г., по русскому летоисчислению, это в 1686 г., 17 июля. «Pешениe самодержца Тартаро-Синского царства, называемого Тайчин, ниспосылаемoe Чанга Хану. Я, повелитель земли мира, расположенного под небом, в середине далеко простирающихся местностей, не делаю разделения или различия среди людей королевства, исключая военное снаряжение, а желаю, чтобы каждый жил согласно своей судьбе в мире и покое. Начало письма было следующее: «По Божьей милости, на Ваши высоко возвышенные троны, Вы Великие белые повелители, два брата цари и самодержцы, будьте здоровы. Посланное Вашими Царскими Величествами письмо нам, великому Буди Хану с послом вашего государства, прибыло в наше государство. Мы и Вам, великим белым царям посылаем это письмо, написанное по-монгольски, и отпустили ваших послов через Даурию из Камбалука.» Это письмо было написано на синском, тартарском, мугальском и латинском языках и составлено отцами иезуитами в Пекине, откуда мне его прислали.»

Видимо, послы посылались русскими царями к Богдыхану неоднократно, а возможно, и регулярно? Потому что в этом отрывке речь идет о 1686 годе, а посол, о котором шла речь в начале этой статьи, был у Богдыхана в 1693 году. Насчет того, что представлял из себя монгольский и тартарский язык того времени рассказано в статье «Петроглифы и древняя письменность Сибири» Вкратце: это был скорее всего санскрит, вернее древнерусский язык, от которого произошел санскрит и впоследствии другие языки.

Континентальные торговые пути из Европы в Китай

Посол Петра 1 отправился в Пекин путем уже хорошо известным в то время, много раз хоженым и подробно описанным. Описание путей из Европы в Китай в 17-м веке из книги Николааса Витсена «Северная и Восточная Тартария»:

«Дороги в Сину, по сообщению иезуита Авриля, такие: Первая дорога через Индию и Моголию, опасна из-за разбойников и пустынь. Вторая – через Бухару, Самарканд, Кабур, Кашемир, Турфан и другие города Узбекии до Барантолы. Эта дорога неудобна из-за песков и воровства калмыков. Третья дорога идет вдоль реки Иртыш, через город, который он называет Синкаме и далее сушей через Калмакию и Мугалию, до города Кокатан. Эта дорога имеет свои неудобства: там недостаток воды, и иногда путешественники подвергаются нападению Мугал и калмаков, а чтобы быть в безопасности, нужно угодить несколькими подарками князю Аюке, главе орды калмаков. Четвертая дорога, говорит Авриль, лежит через город Тобол, по реке Обь и реке Селенга. Через город Селенга сушей едут в Мугалию. Согласно его сообщению, требуется 8 недель, чтобы добраться от последнего города до места, где живут тайши или Кан Бехрусаин и Катухта Лама, от которого, за небольшие подарки, можно получить необходимых проводников*. 1682. Этот путь, якобы, используют теперь московиты, так как они около реки Амур находятся в состоянии войны с синцами. Для этого пути запасают немного воды и дров. Там встречается мало разбойников, а те, которых встречают, не очень злы. Пятая дорога, говорит Авриль, идет через Сибирь до Нерчинска. Она лежит по реке Шилке и далее до Даурии, на некотором расстоянии от реки Наюнай. Дальше до Черии, где вход в Сину. Расстояние между Нерчинской и Даурией такое же, как между Даурией и Черией. Этот путь, по его словам, довольно безопасный и короткий, так как между Нерчинской и рекой Аргунь , которая впадает в Амур, все время встречаются русские охотники за соболями. За этой рекой встречаются Мугалы, которые боятся московитов. Но теперь, говорит Авриль, выбирают дорогу очень высокую, через Албазин, или довольно низменную, через Селенгу и земли князя Бехрусаина. Шестая дорога идет тоже через Нерчинск и Мугалию, через озеро Далай. От Нерчинска едут к упомянутому озеру 8 дней. Там обитают подданные синского государства, которые обрабатывают землю. За 3 недели можно достигнуть Сины на повозках, запряженных волами. Из этого озера река Аргунь берет свое начало. Она судоходна и впадает в Амур*. Когда отец Авриль несколько лет назад выезжал из Франции и собирался в Сину, он через польского посла справлялся у меня относительно расположения земель около Великой стены, отделяющей Сину от Тартарии. Я тогда ему, через этого господина, сообщил письменно и устно некоторые данные об этих краях, которые он использовал в своем описании. Около реки Аргунь находятся, якобы, серебряные и свинцовые руды. Недалеко оттуда проживает знатный князь по имени Цебденкан. Здесь заканчиваются сведения Авриля.»

В общем, дорога через Сибирь хоть и проходила по северным холодным территориям, была предпочтительной для путешественников 17-го века. Все было по-другому, пока была жива Тартария. Вот что пишет по этому поводу голландский исследователь Бруно Наарден:

«Благодаря спокойствию и порядку, царившим в монгольской империи, путешественники, такие как Марко Поло, могли путешествовать практически безмятежно в 13-м и 14-м веках по дорогам, которые в 19-м веке будут названы Шелковым путем. В конце Средневековья торговля между Азией и Европой была затруднена политическим разделением и локальными войнами. Поскольку контакты между западом и востоком в основном поддерживались по морю, старые караванные пути, похоже, стали неактуальными для европейской экономики. Витсен, должно быть, понял, что этот вывод был неправильным или преждевременным. Из многих материалов, которые он собрал, можно сделать вывод, что континентальная торговля в этих регионах никогда не была полностью прервана, а частично проходила и по другим маршрутам.» (Bruno Naarden NICOLAAS WITSEN EN TARTARYE)

Здесь имеется в виду, конечно же, Тартарская империя, а не монгольская. О чем писал сам Марко Поло, в том числе описывая налаженное сообщение по территории всей Тартарии. Об этом подробнее в статье «Древняя Индия и не только»: Царская дорога и почтовая служба И очень подробно описано у Кадыкчанского .

Отступление: эпоха Возрождения

Конец Средневековья, это, видимо, 16 век, когда произошел распад Тартарской империи на Великую, Малую, Независимую, и континент погрузился в войны по разделу того, что от этой, когда-то большой страны, осталось. Кто-то пытался захватить то, что ранее ему не принадлежало, кто-то – защитить то, что у него пытались отобрать. Это же время названо в Европе Ренессансом, т.е. Возрождением. Которое приходится по официальной версии на последнюю четверть XVI века и в некоторых случаях — первые десятилетия XVII века. Когда вдруг расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение». А причиной расцвета этого интереса, видимо, являются вдруг появившиеся руины, так многочисленно представленные на полотнах художников того времени. Цивилизация возрождается после произошедшего катаклизма, но уже в другом качестве. Инвентаризируют оставшееся, исследуют новые контуры изменившихся континентов, заселяют освободившиеся от прежнего населения и ставшие пустыми территории. Король умер, да здравствует король!

Что это был за катаклизм? Возможно, сдвиг полюсов? В предыдущей статье были приведены описания разрушений, вызванных явно чем-то посильнее даже самого мощного землетрясения. И очевидно, что в результате этого катаклизма Тартария пострадала больше, чем Европа. Там хотя бы руины остались, которые потом зарисовывали и восстанавливали. В Сибири не осталось и их, лишь кости животных вперемежку с костями людей и обломками домов, засыпанные слоями глины.

Описание путешествия от царя Московии к Тартарскому хану, 1654г.

Возвращаемся к торговым путям 17-го века. Это, видимо, описание путешествия посольства, посланного царем Алексеем Михайловичем, который 4-мя годами ранее писал гневную грамоту князю Богдаю:

«Краткий обзор путешествия посольства, которое Их Царское Величество, цари Московии, послали в 1654 г. по рождестве Христа, а по русскому летоисчислению в 7162 г., к Великому Тартарскому Хану в синскую столицу Пекин, которую русские называют Комбалык. Описание этого путешествия хранится у меня. Оно опубликовано на верхне-немецком языке в Гамбурге и на французском языке в Париже, и очень подробно записано. В июне месяце Федор Исаакович Байков, в качестве посла, спустился вниз по реке Иртыш из Тобола в Сибири и 27 июля прибыл в город Тар, или Тару, находясь в дороге в течение 4 недель и 3 дней. 1–го числа урожайного месяца [августа] он снова отправился из Тары вверх по реке. 6–го числа винного месяца [октября] на 40 верблюдах и 50 лошадях, которых ему прислали бухарцы и князь Тайша Шаблай, он направился в Кабал-касуну, где живут в кирпичных домах калмаки. Он находился в пути 3 недели. 29–го этого же месяца он уехал из Кабал-касуны в Долонкарагай, по–голландски – «семь деревьев» – ехали 2 дня. 1–го ноября, от Долонкарагая до реки Ен-куля – 1 день. Эта река выходит с гор и впадает в Иртыш. 2–го числа этого же месяца он поехал от Ен-кули, по правому берегу Иртыша к калмакскому воеводе лабе, ехал 3 дня. Этот воевода живет по левому берегу реки, в двух каменных дворцах или больших домах. Землю обрабатывают бухарцы; сеют главным образом ячмень, просо или пшено и горох. От Долонкарагая по левому берегу Иртыша растут сосны, кедры и березы. 8–го числа того же месяца посол уехал от лабы и поехал по правому берегу Иртыша к аблаевым пашенным бухарцам. Этот путь прошли за две недели, между высокими горами, где с обеих сторон растут березовые леса. Управителя у аблаевых зовут Абла Тайша. Дома сделаны из глины. Жители имеют множество скота. Занимаются и земледелием, а урожай состоит главным образом из ячменя, проса и гороха. По этой житнице хлеба течет река Карбуга, она выходит с гор и впадает в Иртыш. Здесь в Аблавихе посол перезимовал. В 1655 г., 3–го числа травяного месяца [апреля], он от этой хлебной житницы до речки Бешки ехал 12 дней. Эта речка течет с гор по направлению к Иртышу. Здесь Аблай Тайша строил два дома из кирпича на укрепленном месте*. То есть, когда совершалось это путешествие. 30–го июня он уехал от реки Бешки до того места, где проживали контайшиновы дети, где был начальником Ценгея Тайша. Этот путь продолжался 14 дней. Оттуда до городка Контайшина еще 5 дней. Этот городок лежит глубоко в горах. Стены сделаны из глины. В городе 2 кирпичных дворца, в одном живут лабы, а в другом калмакский поп. От этого городка до озера Есан, или Мека, – 4 дня пути. Вода в озере совсем зеленая. Оно богато рыбой и содержит соли и через него протекает Иртыш. За один день отсюда посол перешел Иртыш и пришел в страну, где мало леса и лугов, и поехал дальше вдоль реки. Здесь говорят тоже на калмакском языке. Оттуда он ехал 2 дня до муганского тайши, Тайша – это значит князь и затем 7 дней через горы, где живет один мугальский тайша и здесь говорят на мугальском и калмакском языках. От этого тайши до мугальского тайши Земши – 8 дней пути. Оттуда до последнего мугальского тайши Доброна – 3 дня пути. Границы Доброны простираются почти до Катая и отстоят за 15 дней пути от последнего. Среди этих мугальских владетелей живут еще много других, более мелких тайши. По стране Катая едут 2 месяца, прежде чем дойдут до первого города Кокатана. Подразумевается земля Катая, лежащая вне Великой стены. Посол прибыл туда 12–го [января] 1656 г.»

Долгое получилось путешествие -1,5 года только от Тобола. Были и короче. В этом описании тот же маршрут был пройден за 10,5 месяцев:

«Путь из Сибири в Сину, по устным рассказам некоторых греческих путешественников, которые в 1680 г. возвратились из Сины В этом и в некоторых следующих сообщениях я оставил правописание имен собственных так, как я их нашел [в описании]. От Тобольска до реки Сем проехали……..…14 дней От Сема вниз до Воси, где она впадает в Обь………………………………………………………….14 дней Они говорят, будто Обь имеет 17 истоков. Вверх по реке Кеть………………….14 дней Говорят, что Обь впадает в пресное озеро, прежде, чем в море. По реке Кеть, если плыть день и ночь против течения 9 недель…… …………………………………………63 дня Кеть (сообщают эти греки) имеет темно-желтую воду. Она полна корней деревьев и поэтому, якобы, в ней не могут ловить рыбу. Они поехали затем до границ области Енисей, названной так по реке того же названия. Покидая реку [Кеть], они сели на лошадей и проехали по довольно пустынной местности, занятой только несколькими русскими деревнями, до реки Енисей………………………. 3 дня По реке Енисей можно, по их словам, плыть еще 4 недели до моря. Вверх по Енисею до того места, где начинается река Тунгуска (50 верст……………………. 2 дня Вверх по Тунгуске (которая дальше получает название Ангара), до озера Байкальского, из которого она берет свое начало – 2 месяца, это………………………..60 дней От начала реки Ангары, через озеро, на берегу против области Селенгинской……1 день По озеру Байкальскому вдоль реки Селенгинской…….14 дней По реке Селенга плыть…………………14 дней На озере Байкальском и на этой реке находится много русских деревень. Оттуда, через пустыни, быстро проехали 2 месяца…. 60 дней Эта река осталась у них с правой стороны, в нее впадают много других рек. Земля, которая у них осталась с левой стороны, находилась еще на русской территории. Оттуда, беря курс больше вправо, прямо до китайских границ, а именно до города Наум………….14 дней От синских границ до каменной стены…….30 дней От стены до Камбалу (так они называли Пекин )………….. 8 дней

Адам Бранд, Журнал посольства из Московии в Китай

Возвращаясь к путешествию посла Избранта Идаса, начавшееся в Москве 13 марта 1692 года. Как он сам, так и его секретарь Адам Бранд вели дневник на протяжении всего путешествия, которое длилось только от Москвы до Пекина 18 месяцев. Приведу отрывки из дневника Адама Бранда, который называется «Журнал посольства от их величеств Ивана и Петра Алексеевичей, императоров Московии и т. д. через страну в Китай, через провинции Устюга, Сибири, Даурии и Великой Тартарии, в Пекин, столицу Китайской империи. А также некоторые любопытные замечания относительно продукции России.»

Титульный лист журнала

Приведу, на мой взгляд, интересные выдержки из этого журнала:

«Но прежде чем я расскажу об этом Посольстве, я надеюсь, что это не будет рассматриваться как наглость, если в качестве отступления я коснусь некоторых общих вопросов о Московии, которая иначе известна под именем Великой или Черной России. Она простирается до границ Европы и Азии: в длину от Польши, до Великой Азиатской Тартарии, и в ширину от Студеного моря до Каспийского озера или моря. Многие из ее провинций (особенно те, которые граничат с Азией) почти пустынны (не знаю, что конкретно он имел в виду: безлюдны, разорены, опустошены, или все сразу? Так как английскому слову desolate соответствует много русских значений –прим. мое). Среди многочисленных ее рек есть 4 великих и знаменитых: Волга, берущая свое начало недалеко от Польши и впадающая в Каспийское море, Обь, впадающая в Студеное море, Дон, впадающий в Эвксинское (Азовское) море и Двина, впадающая возле Архангельска в Белое море. Город Москва, помимо своей древности, может похвастаться тем, что с 1540г, с правления Ивана Васильевича, являлась постоянной резиденций будущих русских царей Федора Ивановича, Бориса Годунова, Федора Борисовича, фальшивого Дмитрия Ивановича, Василия Ивановича Шуйского, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Ивана Алексеевича и настоящего царя Петра Алексеевича. У России есть свой Патриарх, который осуществляет туже власть по всей Московской империи, как это делает Папа в других римско-католических странах. Но для удобства торговли лютеранам, как и другим протестантам, разрешено бесплатное осуществление их Религии в городе Москве, а также в некоторых других местах Московии. Лютеране занимают важное положение в столице, где у них есть две церкви, построенные из камня в немецких пригородах. У кальвинистов тоже имеется очень красивое строение в том же месте. Римские католики и евреи, к которым не были терпимы до последнего времени, совершают свои богослужения в частном доме, и иезуиты также исключены из этой привилегии, под страхом изгнания, как это случилось с одним из этих Братств не много лет тому назад. Здесь стоит обратить внимание, что нынешний царь Петр – принц превосходного хорошего юмора и великий любитель лютеран, которых он снабдил всеми каменными материалами, которые были использованы в строительстве их новой церкви, и дал им разрешение, без одобрения Патриарха, украсить свою церковь шпилем.»

Происходило это до поездки Петра 1 в Европу, где произошла его вероятная подмена. Т.е. будучи совсем юным: в 1692 году ему было лишь 20 лет, он уже по какой-то причине питал любовь именно к лютеранам. А иностранцев начал активно приглашать в Россию еще его дед. Т.е. с уходом последних Рюриковичей и приходом первых Романовых открылись ворота для въезда европейцев в Россию. Так описываются в этом журнале природные богатства России:

«В России есть три сорта соли. Первый из них происходит из кипящих источников, из которых самый лучший находится в Перми в Сибири. Второй – их каменная соль, который встречается в большом количестве в провинции Уфа. Третья доведена до совершенства теплом Солнца в Соляных ямах недалеко от Астрахани и в Сибири. Существует также большой запас лучшей селитры, а также хорошей серы, между Сибирью и рекой Волга недалеко от Царства Казань, но ее вывоз запрещен.»

Т.е. это компоненты для изготовления пороха. Правильно, что их вывод был запрещен.

«В России есть также железные рудники и близ Олоница (ныне Олонец, Карелия) на границе Швеции. Рядом с Архангельском находится слюда, которую англичане называют Московским стеклом. В провинции Уфа был найден хрусталь очень высокого качества. На границах Сибири у реки Енисей есть рудник, который производит Висмут, напоминающее по цвету и весу золотой висмут, но он настолько взрывоопасен, что превращается в дым, как только его пытаются зажечь. Возможно, этот висмут относится к золоту так же, как некий висмут в Германии относится к серебру, имеет тот же цвет и вес и найден в Саксонских серебряных рудниках. Русские лишены Серебряных месторождений, но они часто выкапывают металл из старых могил. На мамонтовую кость, выкапываемую из Земли в Сибири, очень стоит обратить внимание.»

Не понятно, что он имел в виду, говоря, что русские лишены серебряных месторождений? Что эти месторождения сосредоточены в основном на Урале, Восточной Сибири и дальнем Востоке, или что тогда иностранцам было еще ничего о них не известно? Возможно. Но этот пробел был с лихвой заполнен позже. Уже в следующем, 18-м веке, Петр Симон Паллас написал отчет о российских полезных ископаемых, включая и серебро, на насколько тысячах страниц. Об этом частично в моей предыдущей статье. И что он имеет в виду под старыми могилами – скифские курганы? Неужели серебро в них содержалось в таких количествах, что об этом можно было серьезно говорить, как о добыче? Еще одна большая непонятность насчет добычи висмута.

Висмут – металл серебристо-белого цвета с розоватым оттенком, основной, наиболее мощный в природе диамагнетик, т.е. он отталкивается от обоих полюсов магнита и способен левитировать: < ![CDATA[ ]]> Diamagnetic levitation- Science experiment< ![CDATA[]]>

В настоящее время применяется в металлургии для получения легкоплавких сплавов, в производстве керамики, стекла, оптических приборов. Также он применяется в качестве ранозаживляющего и противоязвенного лекарства, в изготовлении декоративной косметики. В качестве покрытия дорожных знаков, из-за эффекта свечения при направлении на них света фар. Но для чего могли его использовать в 17-м веке? В каких-то алхимических опытах? О природных богатствах далее:

«Обычные люди в России связаны с удивительными вещами относительно ее происхождения. Ибо они говорят, что это Кости некоторых животных, которые превосходят по размеру все живые существа на Земле; Они используют его в качестве лекарства, как мы Единорога. Один мой друг представил мне его кусок, который ему дал Мисебвита, который сам привел его из Сибири. Он кажется мне ничем иным, как настоящей слоновой костью. Более разумно полагать, что они являются слоновьими зубами, которые со времен Потопа пролежали таким образом под землей. Адамова кость или Земля Адама была вырыта из земли около Архангельска; она имеет черный цвет, почти такая же твердая, как камень, но ее рисунок напоминает ветви деревьев; из чего вытекают некоторые предположения о том, что это окаменевшее дерево. Согласно этому мнению, следует полагать, что этот лес, возможно, был уложен на дне реки, потом устье было забит песком, который покрыл эти деревья.(Еще одно свидетельство катастрофы, произошедшей вероятно всего за 100 лет до сделанного описания – прим. мое) О растениях Земля во многих частях Московии более плодородна, чем незнакомцы могут себе представить. Поскольку она наполнена азотными частицами, что способствует не только производству всех видов фруктов, но и ускоряет их рост и доводит до совершенства более, чем в некоторых южных странах. Это, помимо некоторых других фруктов, очень заметно на их дынях. У них есть определенные яблоки, называемые Натива, которые не только обладают тонким вкусом, но и прозрачны, как стекло. У них также есть несколько сортов ягод, которые не встречаются в других местах. Костяника имеет черный цвет, но того же вкуса, что и вишня, также с косточкой посередине. Их Punanitzi(не смогла перевести это слово) используют для устранения чада после употребления алкоголя. Кроме того, у них есть ягоды, называемые брусникой, клюквой и черникой; две последних из которых также найдены в Ливонии. В России есть определенный корень, обладающий необычайным успокаивающим свойством, который также растет в Сибири, они называют его Волчьим корнем. Они приписывают ему конкретную силу исцеления ран; но они говорят, что он исцеляет раны только если пережевывать его. Я не буду утверждать , что это правда. Арбузы называются Астраханскими дынями; они не настолько вкусны, как другие; они почти круглой формы, и их семена не находятся в центре, но распределены по всей мякоти. Астраханский перец более острый и кусающий, чем другой перец, заключен в красную оболочку, семена желтые, и не круглые, но плоские. О животных Насекомые , которых называют торо, являются наиболее распространенными в России, они больше всего кишат в деревянных домах, но не являются вредоносными. Среди рыб стерлядь считается одной из самых восхитительных в России. Она имеет длинную голову и хвост, а остальная часть тела очень короткая. Ее кожа похожа на кожу угря. Рыба сазан похожа на нашего карпа. Белуга или Белая рыба иногда встречается в Дунае недалеко от Каморры. Самую лучшую икру из этой рыбы производят в Московии. Они также делают осетровую и щучью икру. Река Кама, впадающая в реку Волгу, снабжает Москву лучшей белугой. Я не помню, что когда-либо встречал птиц в Московии, но это достаточно известно среди других европейских народов; Среди животных с четырьмя ногами московиты почитают тех, которые больше всего защищают их от холода. У них есть 4 вида лисиц. 1 – это обычный вид, 2 – с двумя темными полосами поперек спины (немцы называют их кросс-лисами). 3 – белые лисицы, их шкурки самые дешевые. И, 4 – черные лисы, чьи шкурки продаются по очень высокой цене, иногда, как мне сказали, за 80 рублей или дукатов за 1 шкурку (лошадь стоила 4-6 рублей – прим. мое)

Непонятно, что он имел в виду, утверждая, что в Московии нет птиц? В смысле получения прибыли? Еще Марко Поло писал об отличных соколах, разных видов, обитающих в Тартарии.

Росомаха, называемая так из-за своей прожорливости, дает самый прочный мех. Но главное тщеславие московитов состоит в их соболях. Существует такая колоссальная разница между этими мехами, что пара из них продается от 3 до 100 рублей. Черные – самые дорогие; но белые очень редки. В великих равнинах между Московией и Крымской Тартарией существует множество диких волов и диких козлов; первых они называют зубры, вторых – яки. Выхухоли, своего рода водяные крысы, чьи шкурки имеют восхитительный запах. О нациях России У московитов, как правило, очень сильное телосложение, они очень высокие и крупные. Они также очень плодовиты, что делает страну очень густонаселенной, о чем можно судить по огромным армиям, которые московиты приводят на поле боя во время войны. Я имею информацию от очень надежных лиц и таких, которые имели значительную власть в нынешней царской армии, что несколько лет назад армия, выставленная ​​против перекопских тартар, состояла из более 300 000 человек. Более половины года они постятся, когда простые люди питаются ничем иным, как капустой и огурцами, сырыми, только что сорванными. Это явный признак их естественной силы, что позволяет им переваривать коньяк и лук-порей, которые они употребляют в больших количествах и, без сомнений, исправляют тяжесть, возникающую в желудке от такого неудобоваримого питания. В России неизвестны эпидемические расстройства. Если только вы не назовете так цингу, общее бедствие всех северных стран. Среди остального мы не должны умолчать здесь об их странной манере путешествовать между Сибирью и Китаем. Ибо они используют сани с парусами, которые переносят их по снегу, когда ветер оказывается благоприятным; Но при встречном ветре они используют собак, которые передвигают сани вместо паруса, сложенного на это время. Я слышал и подтверждаю, что 12 собак могут тянуть столько же, сколько хорошая лошадь. Товары, вывозимые из России: ревень (но гораздо худшего качества по сравнению с тем, который вывозится из Китая и Турции), амбра, мед, воск, смола, льняное полотно, икра, русская кожа и конопля. Город Ярославль славится выделкой русской кожи, которая также, как и икра, большей частью вывозится в Италию. Англичане и голландцы потребляют много русской конопли, из которой они делают канаты для своих кораблей; Иногда голландцам также разрешено вывозить зерно, от которого они получают большую прибыль. Города Архангельск и Нарва – это два главных торговых места между русскими, англичанами и голландцами. Первый наиболее часто посещают голландцы, второй – англичане. Армянские купцы имеют свободную торговлю в Нарве для удобства транспортировки своих товаров, приобретенных ими в Голландии, через Нарву, в Московию, а оттуда по Волге и Каспийскому морю в Персию. Но никому не разрешается возвращаться в Персию через Московию, если только он не приехал тем же путем раньше. Но гораздо легче вернуться этим путем в Персию, чем оттуда, против течения реки Волги. Раньше индийские купцы могли торговать в столице Москве. Но в последнее время им запрещено идти дальше Архангельска, где они ведут очень значительную торговлю. В настоящее время также существует постоянная торговля между Московией и Китаем; откуда московиты привозят шелк, чай и, среди прочего определенную смесь на подобие мела, но желтоватого цвета, ароматного запаха, которая рассматривается как превосходное средство от многих болезней. Бухарцы, которые, если я не ошибаюсь, являются магометанами, проживающими близ Самарканда, часто приезжают в Тобольск, столицу Сибири, со всякими индийскими товарами. Возможно, по этой причине, как мне сообщили, Арабский язык преподается в некоторых местах Сибири. Калмакские тартары каждый год после сбора урожая приводят много тысяч лошадей для продажи в город Москву.

Отступление: ревень

Много внимания описанию экспорта ревеня в Европу уделяет и Николаас Витсен. Видимо, в 17 веке это был очень важный продукт питания. До недавнего времени, во всяком случае, до конца 20-го века Европа, в частности такие страны, как Англия, Германия и Нидерланды, сами производили ревень в больших количествах (так в 1981 году было произведено 32 млн. кг.) Большую его часть потребляли в свежем виде, но процентов 10 использовалось в консервной промышленности. Возможно, и в 17 веке его употребляли в свежем виде или использовали для консервации. Ревень – кладезь витаминов, и, видимо, хорошее средство от цинги. Кроме того, ревень из восточной Сибири, северо-западного Китая, Гималаев, Тибета обладает какими-то мощными лечебными свойствами. < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Иллюстрация к книге Н. Витсена «Северная и Восточная Тартария»

Витсен о ревене:

«Корень ревеня является в Сибири ввозным и вывозным товаром, ибо он там не растет, а привозится в Россию через Сибирь из Сины, из областей по ту сторону Стены, и из Мугалии. Его хорошо знают в аптеках, и как и ангарикум, употребляются в числе лучших или очистительных, или слабительных средств. С ним часто случаются подлоги, часто продают Rhaponticum вместо ревеня. Хорошим считается ревень круглый, плотный и не расщепленный, снаружи коричнево-красный, а изнутри красновато-желтый, похожий на мускатный орех, когда его протирают или раскусывают; дает окраску шафранового цвета. В 1666 г. я привез из Москвы семена настоящего ревеня, которые привезены были туда через Астракань, где их вырастили. Когда его здесь посадили, он прижился. До сего дня можно видеть в ботаническом саду его ростки. Когда вытаскивают корень ревеня из земли, то его нельзя сразу сушить, так как тогда он теряет свою долго сохраняющуюся влажность и делается легким. Куски кладутся сперва на длинные столы. Их переворачивают ежедневно по 2–3 раза, чтобы сок оставался в кусках, когда влага свертывается, его нанизывают на веревки и сушат на ветру или в тени, но не на солнце. Зимой ревень выкапывается до появления зеленых листьев, тогда сок и сила лучше объединены и собраны. Но если вырыть корень летом, когда уже появились зеленые листья, тогда он уже не будет хорошим. В свежем виде его продают около главного синского города Пекина, как мне рассказывали очевидцы, полную повозку за маас серебра (Маас – это японские деньги стоимостью в 7 стюйверов, но в Сиаме они ценятся в 10 стюйверов, Тонкине 1 маас = 10 кондринов, что равно 131/2 пенни.), а в сушеном виде он уменьшается от 100 до 20 фунтов. Тартары употребляют ревень как благовоние во время жертвоприношения идолам. Он растет и в Тартарии, недалеко от Стены, в диком состоянии. В Синской области Сухуен встречается тоже много очень хорошего ревеня.»

Адам Бранд описывает в своем журнале их, полное трудностей и опасностей, путешествие из Москвы в Пекин и обратно, продлившееся в общей сложности 3 года. Вот как могли в то время вестись дипломатические переговоры между странами, если ответа при общении приходилось ждать по три года? А как могли татаро-монголы проходить на своих диких лошадках по 500 км в день, для совершения набегов на города Западной Европы? Налегке, без обозов, питаясь кровью своих лошадей, которые при этом кормились сухой травой, откапывая ее своими копытами из-под снега (интересно, с какой глубины?). Почему многие продолжают этому верить? А сомневающихся подымают на смех?