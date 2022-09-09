Шахты. Города Советского Союза (1979)
Шахты. Города Советского Союза
О городе Шахты Ростовской области.
#ДокументальныйФильм
Донтелефильм, 1979
Автор сценария – Эдуард Фетисов
Режиссер – Станислав Иларионов
Оператор – Станислав Иларионов
#гостелерадиофонд #шахты #ГородаСССР
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