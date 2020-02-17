«Приближал победу»: как советский лейтенант Василий Порик стал героем движения Сопротивления во Франции

100 лет назад родился Герой Советского Союза и участник движения Сопротивления во Франции Василий Порик. Во время обороны УССР от нацистских захватчиков он получил ранение и попал в плен. Как сообщают историки, оказавшись в концлагере на территории Франции, Порик вошёл в подпольную организацию и, выдавая себя за коллаборациониста, развернул активную борьбу с гитлеровцами. Когда у нацистов возникли подозрения относительно советского военнопленного, он бежал и организовал партизанский отряд, сотрудничавший с французскими подпольщиками. В 1944 году Василий Порик попал в засаду и погиб. В СССР о его подвигах стало широко известно лишь спустя 20 лет.

Василий Порик родился в бедной крестьянской семье 17 февраля 1920 года в селе Соломирка Подольской губернии (сегодня — село Порик Винницкой области Украины. — RT).

«Василий Порик с детства мечтал служить в армии. В 1939 году после окончания сельскохозяйственного училища он был призван в РККА и поступил в Одесское пехотное училище, но на последнем курсе перевёлся в Харьковское военное пехотное училище, после окончания которого получил звание лейтенанта и направление на службу в Киевский военный округ. В 1941 году Порик вступил в ВКП(б)», — рассказал в интервью RT методист научного отдела Музея Победы Андрей Горбунов.

Война и плен

Эксперты отмечают, что судьба Василия Порика до сих пор изучена недостаточно хорошо.

«Отдельные периоды его жизни можно пока восстановить только приблизительно, в документах существуют некоторые противоречия», — отметил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, в ходе боёв на Левобережье Днепра Василий Порик, отражая атаку противника, получил ранение и попал в плен. Как рассказал историк, офицер содержался в лагере Шталаг 349, известном также под неофициальным названием «Уманская яма». Лагерь был организован в бывшем глиняном карьере. В него согнали десятки тысяч военнопленных. Коммунистов и командиров чаще всего сразу же расстреливали.

«Василию Порику удалось скрыть своё звание и членство в партии, и никто из сослуживцев его не выдал», — отметил Кнутов.

Он также добавил, что, согласно некоторым источникам, Порик попытался бежать, однако его задержали и отправили глубоко в тыл немецкой армии. Так Василий оказался в концлагере Бомон-ан-Артуа (департамент Па-де-Кале, Франция). Его отправили работать на угольные шахты, рассказал историк.

«При тяжелейшем физическом труде узники концлагеря получали в день лишь кусочек хлеба и порцию брюквенной баланды, что ставило их фактически за грань выживания. Однако Василий Порик был настроен на борьбу», — говорит эксперт.

Герой Сопротивления

По словам Юрия Кнутова, в концлагере Порик сумел связаться с подпольной антифашистской организацией и получил от неё сложное задание.

«Он начал демонстрировать желание выслужиться перед нацистами, готовность сотрудничать с гестапо. Василий сыграл свою роль весьма убедительно, и немцы начали ему доверять. Он стал капо и одним из старших заключённых лагеря. Должность позволяла ему даже на некоторое время покидать концлагерь, и Василий использовал это для поиска связи с французским Сопротивлением. Кроме того, он убедил нацистов дать право самым «старательным» заключённым, которые на самом деле были подпольщиками, время от времени отлучаться из лагеря», — рассказал историк.

Согласно ряду документов, Порик с товарищами, ещё будучи узниками концлагеря, совершали диверсии, направленные против нацистов, используя украденную на шахтах взрывчатку. Так, им удалось пустить под откос гружённый углём поезд и на несколько дней заблокировать движение по железной дороге.

«В гестапо не могли даже предположить, что партизан нужно искать за колючей проволокой», — говорит Юрий Кнутов.

Кроме того, по его словам, Порик и его товарищи дискредитировали в глазах гитлеровцев идейных коллаборационистов и настоящих агентов гестапо. Им подбрасывали холодное оружие и листовки, после чего соответствующая информация передавалась нацистам.

В 1943-м или в начале 1944 года, по словам историков, Порику сообщили, что нацисты начали подозревать его в связях с подпольщиками. Не дожидаясь дознания, он бежал из концлагеря.

«После побега Василий Порик влился в ряды движения Сопротивления и организовал партизанский отряд, в составе которого воевали бывшие советские военнопленные, местные жители и угнанные на принудительные работы граждане разных стран, включая СССР», — рассказал Андрей Горбунов.

Вскоре лейтенант вошёл в состав Центрального комитета советских военнопленных во Франции, который был создан по инициативе французской Компартии в 1943 году. Весной 1944-го Порик участвовал в налёте на концлагерь Бомон, в ходе которого была обезоружена охрана, а узники совершили массовый побег.

Как отмечает Юрий Кнутов, во время одной из операций Василий отправил в разведку молодого партизана, который по неопытности взял с собой револьвер. Когда его захватили гитлеровцы, то по наличию оружия поняли, кто он такой, и выбили из него информацию о месте нахождения товарищей. По словам историка, один из соратников Порика погиб в бою, а сам Василий получил ранение в ногу и попал в плен.

«Нацисты привезли Порика в тюрьму и пытали, надавливая металлическими прутами на рану. А потом, ничего не добившись, оставили в камере. Василию удалось достать из окна гвоздь и открыть с его помощью кандалы. Затем партизан заманил в камеру охранника, убил его и, перебравшись в соседнее помещение, вылез в окно. Перебираясь через забор тюрьмы, Порик сорвался в ров. Но он упал на пересыпанные известью тела расстрелянных гитлеровцами людей, что его и спасло. Несмотря на рану, он смог полями добраться до дома французских подпольщиков, которые его выходили», — рассказал Кнутов.

Входившие в движение Сопротивления французские медики смогли поставить Василия Порика на ноги, подчеркнул историк. Причём во время лечения партизан не отдыхал, а занимался ремонтом оружия.

Летом 1944 года Порик вернулся к боевой деятельности, но 22 июля попал в засаду, был схвачен нацистами и расстрелян во рву цитадели Арраса.

«По мнению партизан, Порик стал жертвой предательства со стороны нескольких членов Сопротивления, которые вместо борьбы с фашизмом занимались личным обогащением. После гибели Василия эти люди сразу же скрылись», — рассказал Кнутов.

Память о герое

После завершения Великой Отечественной войны вернувшиеся на Родину соратники Порика из числа тех советских военнопленных, кто оказался во Франции, нашли родных Василия. От них родители узнали о судьбе своего сына.

В начале 1960-х годов, по словам Юрия Кнутова, о подвигах Василия Порика узнали главный редактор газеты «Известия» Алексей Аджубей и первый секретарь ЦК Компартии Украины Пётр Шелест. Материалы о подпольной работе советского лейтенанта во Франции появились в прессе. В 1964 году ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 1968 году на могиле героя в городе Энен-Льетар был установлен памятник. Имя Порика высечено на стене Аррасской крепости среди имён участников движения Сопротивления.

Французский писатель Андре Пьеррар написал о Василии Порике книгу «Юноша с розой». В 1970 году на киевской киностудии имени Александра Довженко о подвигах Василия был снят художественный фильм «Узники Бомона».

Именем Василия Порика были названы улицы в различных городах Советского Союза и танкер Новороссийского морского пароходства. В честь него было также переименовано родное село.

«Василий Порик был одним из тех, кто, сдерживая в 1941 году превосходящие силы противника, давал время для формирования в тылу новых дивизий, а также для эвакуации промышленности и населения на восток. Он один из тех советских пленников, которых нацистам, несмотря на страшные условия лагерей, так и не удалось склонить к предательству. Василий Порик доказал, что человек везде должен оставаться человеком. Он просто не мог поступать по-другому», — заявил Андрей Горбунов.

По его мнению, каждый «уничтоженный партизанами нацистский солдат, каждый сожжённый грузовик, каждый пущенный под откос поезд приближал победу».

«Чтобы противостоять партизанам, гитлеровцам приходилось снимать с фронта целые дивизии», — говорит Горбунов.

По словам Юрия Кнутова, «то, что даже оказавшиеся вдали от Родины советские военнопленные не сдавались, воодушевляло на сопротивление нацистам французов».

«История Василия Порика — это убедительное свидетельство тому, что, помимо навязываемых в последнее время украинскому обществу лжепатриотов, у Украины есть и истинные герои, на которых должны равняться подрастающие поколения. Подвиги советского лейтенанта во Франции — это часть общей истории всех живших в СССР народов и тех, кто сопротивлялся нацизму в Европе», — подытожил Юрий Кнутов.

Источник: https://nstarikov.ru/priblizhal-pobedu-kak-sovetskij-lejtenant-vasilij-porik-stal-geroem-dvizhenija-soprotivlenija-vo-francii-113213