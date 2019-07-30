Иван Сидоренко: самый смертоносный советский снайпер, уничтожил 500 врагов

Родился 12 сентября 1919 года в деревне Чанцово (Ельнинский район Смоленской области), затем его семья переезжает на Донбасс, а после в Липецк, где Иван закончил 9 классов и решил учиться на художника. До этого мальчик отправил на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москву две картины – "Мичурин в своём саду" и "Возвращение колхозников с работы", которые рисовал по памяти. С 1 сентября 1938 года Иван Сидоренко – учащийся Пензенского художественного училища. Комсорг группы в 1938 – 1939 гг., занимается спецдисциплинами, общеобразовательными предметами, физкультурой и военной подготовкой. 10 октября 1939 года призван в ряды Красной Армии. В 1941 году окончил Симферопольское военное пехотное училище.С ноября 1941 года в действующей армии, участвует в боях под Москвой. В зимнем контрнаступлении 1942 года миномётная рота лейтенанта Сидоренко (в составе 4-й Ударной армии Калининского фронта) прошла с боями с Осташковского плацдарма до города Велижа Смоленской области. В начале 1942 года здесь шли ожесточённые бои. В минуты затишья Сидоренко ходит на "охоту" за врагами. Отличное владение стрелковым оружием, спокойствие, выдержка, отвага позволили офицеру истребить большое количество захватчиков. В годы войны он трижды был тяжело ранен, однако каждый раз возвращался в строй.Помощник начальника штаба 1122-го стрелкового полка (334-я стрелковая дивизия, 4-я Ударная армия, 1-й Прибалтийский фронт) капитан И. М. Сидоренко отличился как организатор снайперского движения. Командование дивизии поручило ему готовить метких стрелков. Из всех подразделений соединения в "школу" стали прибывать будущие снайперы. Теоретическое и практическое обучение проходило непосредственно в прифронтовой полосе…К 1944 году на личном боевом счету Сидоренко числилось уничтоженных из снайперской винтовки около 500 врагов. Он подготовил для фронта более 250 снайперов, большинство из которых были награждены орденами и медалями. Кроме того, на личном счету Сидоренко числится 1 сожжённый танк и 3 трактора-тягача. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года капитан Сидоренко Иван Михайлович удостоено звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 3688).Боевой путь И. М. Сидоренко закончил в Эстонии. В конце 1944 года направлен на подготовительные курсы военной академии. Но учиться ему не пришлось: открылись старые раны, пришлось надолго лечь в госпиталь. С 1946 года Гвардии майор И. М. Сидоренко – в запасе. Жил в городе Коркино Челябинской области. Работал горным мастером на шахте. Затем работал в различных городах Советского Союза. С 1974 года жил в городе Кизляр (Дагестан). Умер в 1994 году.Награждён орденами: Ленина (04.06.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды (31.12.1942); медалью "За отвагу" (13.11.1942).Ефрейтор 87-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона Мария Шальнева (Ненахова). Берлин, май 1945г.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9045146.html