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Как России добиться реального суверенитета в энергетической отрасли. Борис Марцинкевич

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Страны ОПЕК сокращает добычу нефти. Что это: поддержка России или самостоятельная игра? Что стоит за таким решением? Как и зачем мировые информационные и ценовые агентства искажают информацию о состоянии дел в России? Как образовывается цена на российскую нефть? Кто главный союзник России? В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич, главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев и заместитель председателя правления Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Телеграм-канал Бориса Марцинкевича: https://t.me/geonrgru

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xqWwUKAdwg4
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