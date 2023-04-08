Как России добиться реального суверенитета в энергетической отрасли. Борис Марцинкевич
Страны ОПЕК сокращает добычу нефти. Что это: поддержка России или самостоятельная игра? Что стоит за таким решением? Как и зачем мировые информационные и ценовые агентства искажают информацию о состоянии дел в России? Как образовывается цена на российскую нефть? Кто главный союзник России? В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич, главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев и заместитель председателя правления Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
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