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Уязвимые места НАТОвской техники

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Уязвимые места НАТОвской техники











(с) танкисты ЮВО

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8277092.html
Метки: бронетехника, война на украине, вс рф, всу, нато, противотанковые комплексы, танки
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