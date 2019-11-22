Грузинская армия перед нападением на Южную Осетию

С детства приучай себя к работе и правильно распределяй время суток. Тогда ты обязательно сумеешь сделать за день очень много дел, если постараешься. И если делать свою работу с удовольствием, она никогда не будет раздражать, а значит, ты всё успеешь.

— Фёдор Филиппович Конюхов