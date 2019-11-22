Грузинская армия перед нападением на Южную Осетию
15:00. 22 ноября 2019 165 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В дополнение к материалу Ян Гагина https://colonelcassad.livejournal.com/5444433.html о том, как перед Олимпийской войной 2008 года вооружали Грузию и о том, что представляла собой грузинская армия перед нападением на Южную Осетию.
Сведения о количественном и качественном составе вооруженных сил Грузии (из официальных источников):
Вооружённые силы Грузии состоят из:
Сухопутных войск (СВ),
Военно-воздушных сил (ВВС) и Противовоздушной обороны (ПВО),
Военно-морских сил (ВМС),
Национальной гвардии.
Общая численность – около 25 тысяч человек. Мобилизационный резерв – около 100 тыс. человек.
Сухопутные войска
• 1-я пехотная бригада, место дислокации: населенный пункт Вазиани (около Тбилиси). В ее составе: 111-й Телавский батальон лёгкой пехоты (дислоцируется в населенном пункте Телави), 113-й Шавнабадский батальон лёгкой пехоты (дислокация в Вазиани), 116-й Сачхерский горно-стрелковый батальон (дислоцируется в населенном пункте Сачхере), батальон "Коммандос" (Вазиани) и сокращенный танковый батальон (Вазиани). Всего около 2,5-3 тыс. военнослужащих.
• 2-я пехотная бригада, место дислокации: город Кутаиси. Ее составляют: 21-й, 22-й (постоянно базируется в Батуми), 23-й пехотные батальоны. 24-й батальон находится в стадии формирования. Осенью 2005 г. происходило активное доукомплектование всех батальонов.
• 3-я пехотная бригада, место дислокации: город Гори. В ее составе: 31-й, 32-й, 33-й, 34-й пехотные батальоны (осенью 2005 г. проводилось доукомплектование личным составом). В Гори также базируется отдельный танковый батальон.
• 4-я пехотная бригада, место дислокации: Тбилиси. Сформирована из военнослужащих бывших внутренних войск. укомплектованы два пехотных и один механизированный батальон (около 1,5 тыс. чел.).
• 5-я пехотная бригада. Пока только планируется её формирование, предположительное место дислокации: город Сенаки.
• Отдельная бригада специального назначения, место дислокации: населенный пункт Коджори (около Тбилиси). Реально укомплектован один, т.н. "Иракский" батальон Коджорского центра конфликтов малой интенсивности (миротворцы), созданный на базе Коджорского батальона быстрого реагирования (400 чел.);
• Артиллерийская бригада. Место дислокации: Ахалцихе. Четыре дивизиона, в том числе, один реактивный.
На вооружении Сухопутных войск имеется 30 танков Т-72 и 50 танков Т-55; 80 БМП-1,2; 110 БТР-70 и БТР-80; 18 БМ-21; более 116 различных артиллерийских систем калибра 100 и более миллиметров. В 2005 году у Министерства обороны Украины было закуплено около 40 боевых бронированных машин (танки и БМП-2).
Общая численность Сухопутных войск Грузии составляет около 12 600 военнослужащих.
Военно-воздушные силы и ПВО
ВВС Грузии состоят из вертолётной эскадрильи (место дислокации: аэродром "Алексеевка", вблизи Тбилиси) и эскадрильи штурмовиков (место дислокации: аэродром в населенном пункте Марнеули).
На вооружении грузинских ВВС находятся 25-26 боевых вертолётов, из них:
• 3 вертолета Ми-24 (произв. СССР);
• 6 вертолетов "Ирокез" (произв. США);
• 3-4 транспортных вертолета Ми-6(произв. СССР);
• 13-14 транспортных вертолета Ми-8 (произв. СССР).
Первоначально США поставило Грузии 12 вертолетов типа "Ирокез". Один разбился в Панкиси, в ходе грузинской антитеррористической операции. Остальные по причине изношенности предназначены на запчасти к летающим вертолетам.
Эскадрилья штурмовиков грузинских ВВС состоит из:
• 16 штурмовиков СУ-25Т (произв. СССР);
• 5 СУ-25 Scorpion (произв. СССР, модернизирован в Грузии израильской компанией "Elbit system"(1));
• 2 истребителей МиГ-21 (произв. СССР);
• 33 легких штурмовиков L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft(2), произв. Чехословакия);
• 6 десантных Ан-2 (произв. СССР);
• 2 грузопассажирских Як-40 (произв. СССР);
• 10 учебных легких штурмовиков Л-29 "Дельфин" (произв. Чехословакия);
• 4 учебно-тренировочных Як-52 (произв. СССР).
Войска ПВО Грузии укомплектованы различными системами ПВО. В том числе:
• 35 зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) "Стрела-10"(3) различных модификаций (CCCР);
• зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка"(4) (CCCР);
• зенитные установки (ЗУ)-23-2(5) (CCCР);
• зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-125 ("Нева")(6) (CCCР);
• переносные зенитно-ракетных комплексы (ПЗРК) "Игла"(7) и "Стрела"(8) (CCCР).
В решении задачи разведки воздушного пространства Тбилиси может полагаться лишь на уязвимые гражданские радиолокационные станции (РЛС). Места дислокации: Тбилиси, Кутаиси, Марнеули, Телави.
В Гори находится современный центр радиоэлектронной борьбы и разведки, в Кехви – комплекс РЛС и полевые установки военной разведки Грузии.
Военно-морские силы
ВМС Грузии составляют:
• Скоростные пограничные катера, более известные как "Гриф"(9), в количестве 5 единиц, (один из них остался в Поти после ухода российского Черноморского флота (ЧФ) и был позднее отремонтирован, а два переданы Грузии Болгарией в конце 2001 года). Вооружение: спаренный зенитный автомат калибром 12,7 мм(10), на борту также могут быть размещены минометы и стрелки, вооруженные ручными гранатометами.
• 2 больших десантных корабля. На их вооружении имеются универсальные 76-мм артиллерийские установки и скорострельные зенитные автоматы калибром 30 мм, – но из-за дороговизны ремонта и обслуживания эти корабли давно превращены в плавучие казармы.
• Ракетный катер "Диоскурия" (бортовой номер (б/н) неизвестен) – бывший греческий P 17 Ipoploiarchos Batsis, построен во Франции, тип La Combattante II, 1971 г., передан Грецией ВМС Грузии 22.04.2004 г. Самый мощный корабль грузинского флота. Прошел ремонт в Греции в начале 2003 г. Полное водоизмещение 255 т, проектная максимальная скорость 36,5 узлов, вооружение – четыре пусковых ракетных установки ПКР Exocet MM.38(11), две 35-мм спаренные артиллерийские установки Oerlikon(12), два 533-мм торпедных аппарата.
• Ракетный катер "Тбилиси" (б/н 302), проект 206МР, передан Грузии Украиной 30.06.1999 г., в прошлом – U-150 "Конотоп", бывший до 12.08.1997 г. РКА ЧФ Р-15 (в строю с 29.10.1981 г.). С ним было передано 4 пусковых установки ПКР П-15М "Термит"(13). Все штатное вооружение (две пусковых установки комплекса "Термит", одна 76-мм артиллерийская установка АУ-176, одна 30-мм шестиствольная артиллерийская установка АК-630М) сохранено. Прошел ремонт на Украине.
• Артиллерийский катер "Батуми" (б/н 301), проект 205П, – бывший пограничный сторожевой корабль ПСКР-638 погранвойск России, 1976 г. постройки, передан Грузии РФ в 1998 г. без вооружения. Перевооружен двумя 37-мм старыми одноствольными автоматами 70-К. Прошел ремонт на Украине.
• Артиллерийский катер "Акмета" (б/н 102) – бывший торпедолов, проект 368Т, прежний номер неизвестен, предположительно, из числа катеров, оставленных Черноморским флотом РФ в Поти в 1992 г. Год постройки – около 1970. Вооружен двумя 37-мм артиллерийскими установками 70-К и одной 40-зарядной армейской пусковой установкой РСЗО БМ-21 "Град". В 2000-2002 гг. прошел ремонт на Украине.
• Сторожевые катера "Иверия" (б/н 201) и "Местиа" (б/н 203) – бывшие греческие 75-тонные спасательные катера Р 269 Lindos и Р 267 Dilos собственной постройки 1978 г. (по западногерманскому проекту), переданы Грецией из состава ВМС без вооружения, соответственно, в феврале 1998 и сентябре 1999 гг., перевооружены двумя 23-мм спаренными армейскими зенитными установками ЗУ-23-2 каждый. Полное водоизмещение – 86 т, ход 27 узлов.
• Сторожевой катер "Кутаиси" (б/н 202) – переданный Турцией из состава ВМС 05.12.1998 г. катер АВ-30 (турецкий б/н Р 130) собственной постройки 1969 г. (по французскому проекту). Водоизмещение – 170 т, ход – 22 узла. Вооружение – один 40-мм "Бофорс", одна 23-мм спаренная армейская зенитная установка ЗУ-23-2 (установлена в Грузии), два 12,7 мм пулемета.
• Сторожевой катер "Цхалтубо" (б/н 101), проект 360. Бывший катер связи ЧФ России, был списан, продан в частные руки, где находился под названием "Меркурий" (б/н неизвестен), затем куплен Грузией у частного лица на Украине. Вооружен одним 37-мм старым автоматом 70-К.
• Патрульный корабль "Гантиади" (б/н 016) – бывший рыболовный сейнер, переоборудованный в 1993 г. Вооружен двумя 23-мм спаренными зенитными установками ЗУ-23-2 и двумя 12,7-мм пулеметами. Последние годы использовался во вспомогательных целях.
• Сторожевой катер "Гали" (б/н 04) – переоборудованный 10-тонный разъездной катер, проект 371У, одна из первых единиц грузинского флота еще с 1992 г.
• Три малых 3,5-тонных катера типа "Аист", проект 1398 (б/н 10, 12 и 14).
• Два малых десантных корабля проекта 106К "Гурия" (б/н 001) и "Атия" (б/н 002) – бывшие болгарские, построены по советскому проекту в Бургасе в 1974-1975 гг. Переданы Болгарией Грузии 06.07.2001 г.
• Два десантных катера проекта 1176 МDK-01 и МDK-02 – предположительно, бывшие Д-237 и Д-293, оставленные ЧФ России в неисправном состоянии в Поти в 1992 г. и отремонтированные грузинской стороной.
• Вспомогательные суда. В 1990-е годы в состав ВМС Грузии входили пожарный катер, проект 364, оставленный ЧФ России в Поти в 1992 г. (в некоторых источниках он фигурировал под названием "Псоу") и гражданский пассажирский катер, использовавшийся в качестве учебного (также иногда в печати именовался "Псоу" или "Поти"), но их нынешнее состояние неизвестно. Также существует информация о передаче Турцией в конце 1990-х гг. двух малых разъездных катеров.
• Гидрографическая служба (гражданские экипажи) – бывшие плавсредства 55-го гидрографического района ЧФ России в Поти, переданные Грузии в 1992 г. Большая часть была потеряна или списана. Сейчас эксплуатируются, по известным данным, большие гидрографические катера DHK-81 (предположительно, бывший БГК-176 проекта189) и DHK-82 (предположительно, бывший БГК-1628, проект Г1415), а также около 14 малых катеров типа "Аист" (проект 1398).
• подразделения морской пехоты (место дислокации: Поти) – около 120 чел.
Береговая охрана:
Плавсредства береговой охраны (БО) Грузии имеют буквенно-цифровые номера, пишущиеся через дефис, на борту надпись – "Coast Guard".
Патрульный корабль Р-22 "Аети" – бывший германский базовый тральщик М 1085 Minden типа Lindau (немецкий проект 320/331В, 1960 г. постройки), передан Грузии 15.11.1998 г. Полное водоизмещение – 463 т, ход – 16 узлов, вооружение – один 40-мм "Бофорс", два 12,7-мм пулемета, минно-тральное вооружение снято немцами перед передачей.
• Переоборудованный в 1992-1993 гг. из среднего рыболовного сейнера патрульный корабль Р-101 "Кодори". Вооружен 12,7-мм пулеметами.
• Сторожевой катер Р-21 "Георгий Торели" – бывший ПСКР-629 проекта 205П, переданный Украиной Грузии в разоруженном виде 1999 г. Вооружен двумя 37-мм старыми одноствольными автоматами 70-К. В отличие от "Батуми" не имеет РЛС общего обнаружения, а только навигационную.
• Сторожевые катера проекта1400М – 8 единиц с номерами Р-102 – Р-104 и Р-203 – Р-207. Предположительно, катера Р-206 и Р-207 – это бывшие П-139 и П-518 Погранвойск СССР, оставленные в Грузии в неисправном состоянии и позднее отремонтированные. Известно, что три других (Р-203 – Р-205) переданы Украиной Грузии в 1997-1998 гг. и еще три (Р-102 – Р-104) – построены на Батумском СРЗ в 1997-1999 гг., где катера пр.1400М и строились в советское время. Катера грузинской постройки имеют американские дизеля General Motors и ход около 12 узлов. Шесть катеров вооружены одним 12,7-мм пулеметом каждый, но на два (Р-204 и Р-205) поставлено по армейской 23-мм спаренной зенитной установке ЗУ-23-2.
• Два сторожевых катера типа Point, переданные США из Береговой охраны в состав грузинской БО – Р-210 "Цотне Дадиани" (бывший WPB 82335 Point Countess, в строю с 1962 г., передан в июне 2000 г.) и Р-211 "Генерал Мазниашвили" (бывший WPB 82342 Point Baker, в строю с 1963 г., передан Грузии 12.02.2002 г.). Полное водоизмещение – 69 т, ход – 23,5 узла, два 12,7-мм пулемета.
• Два малых 11-тонных катера типа Dountless – Р-106 (бывший Р-208) и Р-209 – построенных по грузинскому заказу американской фирмой SeaArk Marine, получены в июле 1999 г. Ход – 27 узлов, один 12,7-мм пулемет.
• Девять малых 3,5-тонных патрульных катеров типа "Аист" (проект 1398) – номера P-0111 – Р-0116, Р-0212, Р-702 – Р-703. Предположительно, это бывшие плавсредства погранвойск и МВД СССР.
• Спасательный буксир "Поти". Куплен на Украине в 1999 г. По некоторым данным, ранее именовался "Зорро".
ВМС Грузии базируются в городе Поти и имеют в общей сложности до 25 морских катеров, без учета вспомогательных судов и судов береговой охраны. Наиболее боеспособны ракетные катера "Диоскурия" и "Тбилиси".
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Социальная справка по личному составу ВС Грузии:
Реальную силу представляют собой 1-я и 2-я пехотные бригады, личный состав которых прошел обучение под руководством американских военных инструкторов, и основная масса личного состава которых побывала в Ираке и Косово. По завершении ныне осуществляемой совместно с США "Программы по обеспечению стабильности", подготовленными военнослужащими будет укомплектована и 3-я бригада. Хорошо подготовлен и Горийский отдельный танковый батальон.
В остальных соединениях ВС Грузии ситуация намного хуже. Причиной является низкое денежное содержание (капрал, прошедший обучение в рамках американских программ "Обучение и оснащение" и "Программа по поддержанию стабильности" получает столько же, сколько старший командный состав в остальной армии, – приблизительно чуть более 200 долларов США). Сказывается и разнобой в методиках обучения личного состава – советских, турецких и американских. Грузинские солдаты и офицеры успели пройти каждую в отдельности.
Не всё благополучно и в "элитных" бригадах, подготовленных американцами. В 2005 году по причинам социально-экономического плана разорвали контракты более 200 "профессионалов" в том числе и те, кто прошел Ирак и Косово Дело в том, что служба в Ираке оплачивается роскошно по грузинским меркам: в месяц это примерно 1700 долларов. Многие контрактники, отслужив в Ираке до 8 месяцев, потом покинули армию, вкладывая заработанное в какой-либо бизнес на "гражданке". Со слов одного из офицеров, чтобы попасть в заграничный контингент военнослужащие нередко отказываются от зарплаты за месяц в пользу тех, кто их направляет. Иначе говоря, отправляются служить в горячую точку за взятку, только бы заработать потом побольше и вернуться к гражданской жизни).
Однако со слов президента Грузии Михаила Саакашвили В этом году с помощью американских советников и американских же денег ситуация начала изменяться в лучшую сторону. В начале этого года президент Грузии подписал указ о начале новой офицерской программы. В Тбилиси и Батуми строятся жилые микрорайоны для офицеров и их семей со своими поликлиниками, школами и остальной инфраструктурой, которая необходима для нормальной жизни. В ближайшие 2 года произойдет фундаментальное обновление и оснащение военных частей, вступит в силу законопроект о резервной службе, а Вооруженные силы полностью передут на профессиональную основу комплектации.
Сведения о некоторых офицерах Министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил Грузии:
Начальник Генерального штаба. Полковник Заза Гогава.
Родился 14 июля 1971 года в селе Гоча-Джихаиши в районе Хони. В этом же селе окончил среднюю школу в 1988 году. Говорит по-русски, но не очень хорошо. В 1989 году учился в Тбилиси в 97-ом техническом колледже, то есть по-русски в ПТУ. Чем занимался с 1989 по 1994 годы – неизвестно. В 1994 году поступил в Тбилисский технический университет на факультет транспортных технологий, но не проучился даже семестр. В 1995-ом завербовался в «Омегу» рядовым в «первую атакующую группу» (первая рота). В 1996 получает офицерское звание, а в 1997-98 уже командует этой самой «1АГ». Формально числится с 1995 аж до 2002 года на курсах антитеррористической подготовки в США, не зная ни слова по-английски. В 1998 заместитель начальника службы разминирования в составе воинских подразделений министерства безопасности. Там продержался два месяца и быстро переведен сперва на должность оперативного сотрудника 2-го отряда контртеррористической бригады. В 1999 – заместитель начальника управления специальных операций. В 2000 начальник 1-го отдела «сил быстрого реагирования». В 2000-03 – заместитель командующего сил быстрого реагирования. В 2004 назначен начальником отряда полиции специального назначения имени генерала Гии Гулуа. (Если, кто не помнит: Гия Гулуа в Абхазии возглавлял так называемую «транспортную полицию», а после окончания войны был убит при странных обстоятельствах. Объявлен национальным героем). В 2004-2006 – командир бригады специального назначения МО Грузии. 2006 – заместитель начальника ГШ. На пост начальника ГШ назначен в ноябре 2006 года. Женат. Двое детей. Рабочий телефон: 910074.
Заместитель начальника ГШ. Подполковник (по грузинской шкале, скопированной с американской, «полковник-лейтенант») Владимир Чачибая.
Родился 11 ноября 1971 года.В 1989-91 служил в ВВС СССР на вертолетной базе в Телави, куда был выведен гвардейский вертолетный полк из Цхинвала. В 1991 году добровольцем вступил в Национальную гвардию Грузии. Минометчик. В 1992-93 – командир взвода. В 1993-94 учится в Военной Академии в Тбилиси, созданной на базе бывшего советского артиллерийского училища. 1994-95 – командир пехотного взвода 25-ой бригады. 1995-96 – командир взвода АГС-17 отдельного разведывательного батальона. 1996-98 – заместитель командира отдельной разведывательной группы. 1998-99 S-3 офицер отдельной разведывательной группы.
В 1999 году отправляется в США, где проходит так называемый «основной курс пехотных офицеров» на знаменитой базе Форт Беннинг, штат Джорджия, после чего становится грузинским заместителем начальника группы американских инструкторов при силах быстрого реагирования. До этого он успел выучить английский язык сперва на «Курсах основного и военного английского и ориентации в Соединенном Королевстве при университете Рипона и Йорка» в Англии, а затем на курсах американского английского в Военно-лингвистическом институте в Техасе (аналог российского ВИЯКа). В 2000-01 начальник службы боевой подготовки сил быстрого реагирования. 2002-03 – начальник службы кадров сил специального назначения. 2003-05 – командующий 1-ой пехотной бригадой. В 2004 году – командир грузинского отряда в Ираке. 2005 – командир 3-ой пехотной бригады. 2005-06 начальник департамента ГШ. 2006 – командующий сухопутными войсками.
Очень хорошо подготовлен персонально. Окончил снайперскую школу в Тбилиси, горные курсы в Андермате (Швейцария), там же – курсы противолавинной подготовки, воздушно-десантные курсы в Тбилиси. Юридически подкован: прошел курсы военной юриспруденции при американского институте международного права и зачем-то – таможенную академию в Тбилиси. В городке Лоренс, штат Канзас учился также в школе журналистики и массовых коммуникаций имени Уильяма Аллена Уайта по теме «Армия и СМИ при демократии».
Награды. Медаль «За воинские достижения» (1999). Почетный гражданин штата Джорджия (1999). Наградной «Макаров» (2002). Почетный гражданин города Ливеруорт (Leavenworth), штат Канзас (2002) – не знаю, что это за дыра и что он сделал там такое почетное. Медаль «Генерал Мазниашвили» (2006).
Отлично говорит по-русски и по-английски. Неженат. Рабочий телефон: 910858.
Заместитель начальника ГШ. Подполковник Гига (Григол) Татишвили.
Родился 13 сентября 1974 года. В 1991 году поступил в Тбилисский университет на факультет инженерной экономики и формально числился там до 1993 года. На самом деле до сентября 1993 года служил командиром взвода в батальоне «Орхеви» Национальной гвардии Грузии. В 1994 году уезжает в Бельгию, где учится в Европейском университете в Антверпене. Заканчивает в 1997 и получает две степени: бакалавр бизнес-администрации и бакалавр научно-информационных систем.
В 1997 приезжает в Москву, где до 1999 работает по специальности: генеральный менеджер фирмы «Сбарро интернейшнл». Это сеть пиццерий. Будущий замнач ГШ Грузии весьма успешно торговал пиццей в Москве. С 1999 по 2001 работает консультантом в нескольких программах ООН по Грузии. Скорее даже числится, чем работает, поскольку в это же время он учится в Технологическом институте штата Джорджия в Атланте, а также в школе сенатора Сэма Нанна (видный консерватор и ястреб) по «Раннему предотвращению угроз». В 2001-02 также числится советником по безопасности и разведке Совета безопасности Грузии, но постоянно находится в США. Заканчивает академию безопасности в Тбилиси по программе специальных операций. В 2004 заканчивает юридическую школу в Будапеште по программе контртеррористических операций. В 2005 проходит обучения в американском Университете специальных операций на военно-воздушной базе Хёлбёрт (Hurlburt), штат Флорида (специальность: современные средства ведения войны). В том же году – оборонный институт международного права в Вашингтоне, округ Колумбия. В 2003-04 работает также без отрыва от обучения в Министерстве безопасности, начальником отдела контрразведовательного департамента (отвечает за поддержание оперативной связи с ЦРУ). В 2004-05 – начальник отдела оборонной политики и Евро-Атлантической интеграции МО. С 2006 года в Генеральном штабе. Замначем назначен в ноябре 2006 после «большой чистки».
Самородок с большим будущим. Прекрасно говорит по-русски, по-английски и по-голландски. Понимает по-испански и по-французски. Женат. Рабочий телефон: 910167.
Первый заместитель министра обороны. Леван Николаишвили.
Родился 16 января 1967 года в Тбилиси. В 1984-92 годах учился на историческом факультете Тбилисского университета. В 1992-93 офицер отдела информации и анализа сектора международных связей МО Грузии. Участник боевых действий в Абхазии, за что имеет медаль «За боевые заслуги». В 1993-94 начальник того же департамента. До 1997 продолжает возглавлять эту же структуру, у которой несколько раз менялось название. В 1997 начальник аналогичной службы в МГБ. Проходит курсы английского языка в военной академии в Англии, а также аналогичные курсы в Германии в бундесвере. В 2000-01 учится в колледже ГШ и армейского командования США. В 2001-02 начальник Главного оперативного управления ГШ. 2004-05 заместитель министра МГБ. 2004-05 – заместитель начальника ГШ. 2005-06 – начальник ГШ. Замминистра назначен, как и все остальные, в ноябре 2006.
Говорит по-английски и по-русски. Женат.
Обязанности: парламентский секретарь МО, координирует деятельность департаментов оборонной политики, планирования и логистики. Рабочий телефон: 912059.
Заместитель министра обороны. Алеко Сухиташвили.
Родился 27 февраля 1962 года в Гори. В 1985-90 годах учился в Тбилисском университете на юридическом факультете. В 1990-91 – следователь прокуратуры Гори. В 1991-95 – помощник прокурора Горийского района. Активный участник боевых действий в Южной Осетии. В 1995-96 заместитель прокурора «Шида Картли». 1996-2002 – прокурор Гори и Горийского района. 2002-2005 – начальник полицейского управления МВД по «Шида Картли». 2005 – замначальника следственного управления МВД. В этом же году становится начальником военной полиции МО. В 2006 – замминистра обороны.
Говорит по-русски, но не очень хорошо. Женат, трое детей. Награжден «Медалью чести» (2002) и «Генерала Мазниашвили» (2006) за «успешную разработку специальной операции». Дополнительной специальной подготовки не имеет.Рабочий телефон: 910805
Финансирование и источники мат. части:
Бюджет министерства обороны Грузии на 2007 год составил около 958 млн. лари (567 млн. долл. США)
Увеличение оборонного бюджета в основном связано с программой "Тренинга и экипировки" грузинских антитеррористических подразделений, финансируемой американской администрацией. Эту программу вполне обоснованно считают одним из важнейших событий в вооруженных силах Грузии за последние 12 лет. В Министерстве обороны Грузии надеются, что четыре батальона, которые прошли обучение по этой программе, дадут начало формированию грузинской профессиональной армии и станут ее опорой. Грузинская сторона обязалась выплачивать зарплату 2300 долларов военным, которые пройдут обучение по этой программе и продолжат военную службу. Американская сторона на осуществление этой программы выделила 64 миллиона долларов. Соответственно США стали самым крупным донором грузинских вооруженных сил.
Учитывая ограниченность ресурсов, Грузия предпочитает пополнять свой арсенал за счёт поставок оружия и боеприпасов советского производства из третьих стран — бывших советских республик или государств-членов Организации Варшавского Договора.
Кроме того, часть вооружений и техники поставляются из США в рамках программ военной помощи. Так по американской программе «Обучение и оснащение» грузинская армия получила более 70 ед. техники, большое количество современного оружия и снаряжения. В ближайшее время США намерены поставить Вооружённым силам Грузии современные средства связи на общую сумму 4,1 млн. долл.
Летом 2004 из Болгарии в Грузию морским путём поступила партия боеприпасов на сумму около 5 млн. долл., снаряды для гаубиц и танковых пушек, ручные противотанковые гранатомёты и выстрелы к ним. Общий объём закупок в Болгарии составил около 10 млн. долларов.
Грузинская бронетехника проходит ремонт на предприятиях Украины, откуда в Грузию также поставляются боеприпасы.
10 августа 2007 года президент Грузии отметил, что намерен закупить несколько истребителей, которые смогут уничтожать нарушителей воздушного пространства Грузии, и также несколько бомбардировщиков. Он не уточнил, где намеревается закупать такие истребители. Однако по кулуарной информации, идут переговоры о закупке французских истребителей "Мираж". Также идут переговоры с Францией о закупке военных кораблей во Франции на $500 млн.
Грузинские эксперты отмечают, что вооруженные силы и на самом деле развиваются, но выражают сожаление по поводу того, что это происходит лишь за счет иностранной помощи. В вооруженных силах Грузии реформы проводятся. Но развитие ВС сегодня больше зависит от иностранной помощи, нежели от внутренних ресурсов.
В настоящее время вооруженные силы Грузии ориентированы на постепенный переход к образцам военной техники производимым в странах участниках НАТО, в основном поставки этой техники носят характер «подарков», чаще всего это бывшая в употреблении техника ВС стран НАТО, поставка запчастей и обслуживание этой техники потребуют значительных сумм в иностранной валюте, ВС Грузии окажутся в окончательной и полной зависимости от поставок из стран «дарителей».
Параллельно с приемом «подарков» идет «утилизация» (чаще всего продажа в страны Африки, Азии, ближнего востока, а так же подпитка незаконных бандформирований действующих в Чечне) военной техники и вооружений советского (российского) образца, в том числе и «принятой в дар», либо закупленной «за копейки» у таких же стран-соискательниц НАТОвского счастья, разумеется все действия осуществляются под чутким руководством «покровителей» из альянса .
Украина-Грузия сотрудничество в военной сфере:
Украина оказалась одной из первых стран, подписавших с Грузией межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. А в 1998 году министерства обороны Украины и Грузии впервые подписали годовой план сотрудничества в военной сфере и с тех пор эта практика продолжается.
Уже не в качестве подарка, а на коммерческой основе Украина начала осуществлять на своих судоверфях ремонт кораблей грузинских ВМС. В конце 90-х годов Грузия закупила у Украины 10 учебно-боевых самолетов L-29, патрульный катер "Жук", ракетный катер "Конотоп" и 2 сторожевых катера типа "Гриф." Севастопольский авиаремонтный завод взял на себя заказ по ремонту семи грузинских вертолетов, и достаточно в короткие сроки отремонтировал пять из них. Киев даже позаботился о восстановлении разрушенных систем ПВО вокруг Тбилиси, причем, как утверждал в одном из своих интервью посол Грузии в Украине Григол Катамадзе, в этом вопросе две стороны нашли полное взаимопонимание.
Ближе к сегодняшнему дню Киев стал регулярно снабжать Тбилиси стрелковым оружием и бронетехникой. Так, в 2005 году, согласно официальным данным, предоставленным Украиной в регистр ООН, Грузии было поставлено 16 танков Т-72, 12 БМП-2 и 10 БТР-80, 6 артиллерийских систем 2СЗ, 6 вертолетов Ми-24 и 2 Ми-8МТ. Более того, чуть ранее Харьковский завод им. Малышева за 20 млн. долларов обязался отремонтировать и модернизировать грузинскую бронетехнику, а также обеспечить поставками новых образцов боевых танков.
В 2006 г., по данным, опубликованным в различных СМИ, украинский военно-промышленный комплекс обогатил ВС Грузии ударными вертолетами Ми-24 и многоцелевыми Ми-8 в количестве 13 штук, наземными станциями корректировки артиллерийского огня и бронированными мостоукладчиками. Для усиления Тбилиси контроля над своим воздушным пространством, грузинская сторона закупила две радиолокационные станции 36Д6-М. И совсем недавно (в конце лета нынешнего года) стало известно о том, что в сухопутные войска Грузии поступило 40 танков Т-72.
Однако, вполне вероятно, что вышеприведенные данные занижены. Так, по данным президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты, Украина поставила в 2005 году в Грузию вовсе не 12 боевых машин пехоты, а целых 40, что подтверждается другими сообщениями из СМИ. Следовательно, далеко не все новые поставки оружия регистрировались должным образом.
Самое наглядное подтверждение – цифры. По данным, опубликованным в декабре прошлого года в докладе Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов незаконной торговли оружием и военным имуществом и их незаконной передачи в другие страны, в период с 1992 по 1997 года из Украины было незаконно вывезено оружия на 132 млрд. долларов. Как заявлял год назад глава военного ведомства Украины Анатолий Гриценко, больше всего несанкционированных поставок Украиной оружия за границу осуществлялось в 2000-2001 годах. И совсем недавно Служба безопасности Украины разоблачила чиновников местного военного ведомства, незаконно продавших через коммерческие фирмы за границу спецтехнику на сумму 160 тыс. долларов.
Сомнения в чистоплотности некоторых украинских торговцев оружием еще больше укрепляются на фоне неоднократных нарушений Украиной международных соглашений о поставках оружия. Известно, что зачастую оружие в Грузию продавалось через мелкие фирмы – посредники. Так, 122-мм гаубичные снаряды, 125-мм танковые боеприпасы, а также современные гранатометы были проданы Грузии за 5 млн. долларов. В свою очередь Грузия, пользуясь определенными пробелами в украинском законодательстве, в 2005-2006 приобрела у Киева через посредников оружия на сумму в 6 млн. долларов.
В последние годы военно-промышленный комплекс Украины находится в непростом состоянии. Как отмечают эксперты, возможности Украины на международном рынке вооружений крайне ограничены. К 2007 году Украина выпала, из первой десятки мировых торговцев оружием.
Многие, оставшиеся в наследство от СССР оборонные заводы перепрофилированы на производство мирной продукции. Новые разработки не имеют глобального характера и существенно на увеличение экспортного потенциала ВПК повлиять не могут. Единственное, что осталось, это возможности в части модернизации и ремонта практически всего, что производилось в бывшем СССР.
Тут же необходимо добавить, что стремление Украины избавиться от старого оружия по бросовым ценам, продиктовано не только необходимостью хоть как-то поддержать ВПК, но еще и отчетливым желанием соответствовать стандартам НАТО. Программа же грузино-украинского военного сотрудничества проводимая в рамках НАТОвской программы "Тренинга и экипировки" дает Украине и рынок сбыта в Грузии и возможность «отмыть» полулегальные контракты с третьими странами, через грузинские ВС и «утилизацию» теперь уже грузинской устаревшей техники (грузины разумеется «в доле»).
PS. Плюс дополнительно, справка 2008 года о поставках иностранных вооружений в Грузинскую армию.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5444967.html