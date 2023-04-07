Управление массами и псевдореальность
Андрей Масалович, специалист в сфере кибербезопасности, рассказывает про успехи российских IT-компаний, о ожидаемых революциях в сфере технологий, своих прогнозах, эволюции и счастье.
00:00 Вступление
00:24 Мир ждет несколько революций в сфере технологий
03:26 Разница между интеллектом и ИИ
07:17 О российских передовых разработках и вреде петиций
09:02 Развитие алгоритмов Трансформера
13:07 Как подлавливать GPTchat
13:40 Нейросети для управления массовыми реакциями
15:20 О создании большой языковой модели для России
17:07 Прогнозы от Масаловича
21:10 О создании псевдореальности
27:24 О системе принятия решений
33:40 О создании цифрового государства и управлении
43:39 О идеологиях
45:00 О эволюции, контроле и счастье
50:40 О возвращении в Россию айтишников
Ведущий – IT-директор холдинга «ССиТ» Валентин Каськов
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