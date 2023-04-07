Суворов: игры политиков/ Борис Кипнис и Егор Яковлев
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Продолжение цикла бесед об Александре Васильевиче Суворове. В этот раз речь о политическом раскладе в Европе между битвами при Треббии и Нови. Какие интриги плелись в гофригсрате, как реагировал на события Павел Первый и с каким соотношением сил противники подошли к сражению при Нови?
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