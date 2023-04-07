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Суворов: игры политиков/ Борис Кипнис и Егор Яковлев

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Продолжение цикла бесед об Александре Васильевиче Суворове. В этот раз речь о политическом раскладе в Европе между битвами при Треббии и Нови. Какие интриги плелись в гофригсрате, как реагировал на события Павел Первый и с каким соотношением сил противники подошли к сражению при Нови?
#цифроваяистория #егоряковлев #борискипнисци #суворов

Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DCo-7dCw2OY
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