Игра в переименования

С завидной для всех наших остросоциальных проблем скоростью этот проект был организован и проведён в виде конкурса под названием «Великие Имена России» Министерством культуры совместно с РПЦ в кратчайшие сроки. Информационное поле было забито, среди населения вскрылось множество конфликтов, но что это дало народу и гражданской авиации?

Попробуем разобраться со значением подобных инициатив на примере этого проекта.

«Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Говорил я этому охотнику — купи себе валенки. А он что? ―Что он? ―Пошёл, кеды купил. Они, говорят, красивее». Цитата из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Осенью 2018 года в России предложили срочно поменять названия воздушных гаваней в 45-ти городах. Аргументы инициаторов кампании не выдерживают критики.



Зачем вдруг понадобилось присваивать чьи-то имена аэропортам с уже существующими названиями — непонятно.



Население от этой идеи осталось не в восторге. А предоставленный список имён устроил далеко не всех граждан. Большинство комментаторов считает голосование за «Великие имена России» скорее вредной затеей: если действительно произойдет переименование, оно потребует больших средств, сам вброс темы — «информационный белый шум», попытка сменить негативную повестку и игра в «народовластие».

Если считать за старт кампании первое публичное выступление Мединского и митрополита Псковского и Порховского, председателя патриаршего совета по культуре Тихона (Шевкунова), то получается очень лихо: за два месяца в 45 крупных городах России предлагалось взять и поменять давно привычные названия воздушных гаваней.



Во-первых, что за спешка такая? Почему надо и за два месяца решить такой сложный вопрос?



Во-вторых, нельзя не вернуться к главному вопросу: зачем? При этом в Интернете масса публикаций на тему, почему именно так планируют назвать какой-либо аэропорт, почему именно в честь определённого лица, а не так, как того желают многие, то есть ставится на рассмотрение частный вопрос, а не вопрос общего характера.



При этом мало кто задаётся вполне адекватным вопросом: почему и зачем проводится такой конкурс?



И зачем надо уничтожать хорошие, устоявшиеся и звучные имена (например, Пулково или Шереметьево), заменяя их фамилиями?



А тут ведь к тому же для большой части общества фамилии могут быть весьма сомнительные.

Конкурс с подачи Минкульта и РПЦ

Первым с идеей переименования аэропортов выступил министр культуры Владимир Мединский.



На круглом столе в Общественной палате РФ 4 октября он предложил переименовать аэропорты Кольцово и Большое Савино. Спустя 96 лет развития гражданской авиации в России оказалось, что люди не могут запомнить названия воздушных гаваней страны.



В частности «никто не может вспомнить, как сейчас называются аэропорты в Перми и Екатеринбурге». Кто эти загадочные «никто» и зачем им нужно вспоминать, как называются аэропорты в уральских городах, — осталось без ответа.

Зато Мединский сразу предложил свой вариант названия аэропорта для Перми или Екатеринбурга — имени Татищева. Василий Татищев был видным историческим деятелем и много сделал для Урала, но едва ли он широко известен обычным людям в России или за её пределами, чтобы «аэропорт имени Татищева» вспоминался ими легче, чем «аэропорт Кольцово» или «аэропорт Большое Савино».



В итоге выяснилось, что уральцы не могут вспомнить фамилию самого министра культуры и предложили на конкурс свои, часто непригодные к печати варианты.



Однако вскоре выяснилось, что всё это вовсе не личная блажь Мединского: идея о переименовании исходит свыше – от митрополита Тихона Шевкунова.

По мнению влиятельного священнослужителя, у воронежского аэропорта «слишком лихое название «Бесовец». И ряд других претензий, одна субъективнее другой, например: какой смысл называть аэропорты в честь давно несуществующих деревень?



Иллюстрируя свою мысль, митрополит со столичным снобизмом перепутал Воронеж и Петрозаводск: «Бесовец» — это название аэропорта в столице Карелии, название перешло от деревни, на территории которой он построен.

А международный аэропорт в Воронеже называется «Чертовицкое» — также по названию местности. Может быть, на вкус Шевкунова и Мединского эти названия и кажутся неприятными и странными, но едва ли так думают жители упомянутых городов.



Для кого-то дом начинается в Домодедово, для кого-то в Чертовицком — и это как фамилия, над которой неприлично смеяться. Ещё слабее аргумент об удобстве для иностранных туристов.



Во-первых, иностранцам что Пулково, что имени Пушкина, лишь бы не очень длинно и сложно для произношения в латинской транскрипции. При этом летят они в любом случае в Москву, Петербург или Челябинск, а не во Внуково, Пулково или Баландино.



По названию городов, как правило, также осуществляется и поиск билетов при бронировании.



Проект по переименованию трудно запоминаемых для иностранных туристов имён российских городов даже если звучит несколько более абсурдно, но всё же несёт в себе столь же глубокий смысл как и в случае с аэропортами.

Несмотря на то, что на местах инициатива Мединского и Шевкунова вызвала недоумение даже во вполне лояльной среде, механизм кампанейщины и маховик СМИ были запущены на всю мощь.



Спустя считанные дни после вброса идеи под её реализацию уже был запущен целый сайт со списком причастных организаций — Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Русское историческое общество и Военно-историческое общество.

Темп операции ошеломляет: с 11 по 21 октября регионы должны внести свои предложения, 22−28 октября будут составлены лонг-листы, 29 октября — 7 ноября — шорт-листы, а с 8 по 30 ноября пройдет финальное голосование и 5 декабря объявят победителя. Но кому-то же это выгодно.

Заметки на полях. Как говорится, а ларчик открывается просто. Вероятно господин Шевкунов заботится о вполне материальных вещах. Тут достаточно процитировать РИА «Новости»: «При этом он отметил, что фасады аэропортов и их внутренний дизайн будут оформлены с отсылкой к выбранному… персонажу… Появятся экраны, на которых будет рассказано об этом человеке, о его вкладе в историю России». Выбор названия в интернете может ничего и не стоит, а вот новое дизайнерское оформление, экраны, панели и так далее — это уже вполне понятные заказы, контракты и большие деньги.



За чей счёт будет весь исторический карнавал ­— понять не сложно: аэропорты заплатят дизайнерам и поставщикам оборудования за навязанный им Шевкуновым ребрендинг (это — комплекс мероприятий по изменению бренда, либо его составляющих: названия, логотипа, визуального оформления бренда с изменением позиционирования, изменение целостной идеологии бренда), а потом повысят стоимость обслуживания самолётов, а значит, авиакомпании повысят стоимость билета.



В практическом смысле это будет единственный результат всей операции для жителей России и отрасли гражданской авиации.. Стоит подчеркнуть, что ранее именно митрополит Тихон уже «пробил» строительство в городах страны парков «Россия — моя история» за счёт бюджетных средств. Но в идее данного конкурса есть и идеологический подтекст политики, проводимой постсоветской властью: постепенное стремление искоренить в обществе что-либо напоминающее советское прошлое.



Некоторые примеры бездумного переименования советских наименований будут приведены ниже.

Аргументы и факты инициаторов конкурса

Господина Шевкунов ссылается на некую мировую традицию называть аэропорты в честь различных деятелей — например, аэропорт Баку носит имя Гейдара Алиева. Так себе пример для вдохновения, впрочем, как и все прочие, связанные с именами политиков XX века.

Между тем достаточно взглянуть на списки аэропортов мира, чтобы убедиться — никакой универсальной традиции не существует, в каждой стране традиции свои, и в России они тоже есть — называть аэропорты по имени населённых пунктов, рядом с которыми или на месте которых они расположены, или просто по названию местности.

Более того, вопреки заверениям инициаторов, именно эта традиция как раз вполне распространена по миру: аэропорт Стокгольма называется Арланда, аэропорт Хельсинки — Вантаа, аэропорт Осло — Гардермуэн, аэропорт Амстердама — Схипхол, аэропорт Мадрида — Баррахас, аэропорт Барселоны — Эль-Прат, аэропорт Вены — Швехат, ну и так далее: Гатвик, Хитроу, Шёнефельд.



И даже в Париже есть не только упомянутый на сайте аэропорт имени Шарля де Голля, но ещё и аэропорт Орли — имени коммуны Орли.

И эта традиция не только европейская: аэропорты Токио называются Нарита и Ханэда, Бангкока — Суварнабхуми и Донмыанг, аэропорт Шанхая — Пудун. Во всех случаях это тоже названия поселений, а не имена людей.



Наконец, самая распостранённая мировая традиция — просто называть аэропорт по названию города, рядом с которым он расположен. Например, крупнейший европейский аэропорт во Франкфурте-на-Майне так и называется — аэропорт Франкфурта-на-Майне, ничьих имён он не носит.

Волна негодования пошла по интернету почти из всех упомянутых на сайте городов, так что митрополит Тихон уже поспешил подстелить соломки:

«Мы ни в коем случае не предлагаем упразднить эти названия. Они остаются параллельно. В том числе остаются и на авиационных лоциях. Поэтому каких-то больших средств на переименования совершенно не понадобится».

То есть в практическом смысле Шевкунов предлагает к каждому условному российскому «Фьюмичино» добавить российское же «имени Леонардо да Винчи».

Спасибо, конечно, но тогда заявленный просветительский смысл переименования улетучивается окончательно: в лоциях и документах обычно указывается код аэропорта, который во многих случаях не менялся с советских времен.



Аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» так и живёт со свердловским кодом SVX, а казахстанский Атырау — с кодом GUW, потому что раньше город назывался Гурьев.



То есть аэропорт остаётся со старым кодом и привычным названием, к которому зачем-то добавляется чьё-то имя ­— якобы для повышения уровня осведомленности о русской истории и культуре у туристов. Ничего не упустили?

Кому это надо?

Российская власть должна держать свой народ

в состоянии постоянного изумления.

М.Е.Салтыков-Щедрин

То, что мы описали выше, представляет собой верхушку айсберга, в основе которой — внутренняя политика администрации президента, отзвуки которой нашли отражение в этом конкурсе.



Отдельная и самая, пожалуй, грустная тема — это то, какие имена получат аэропорты России в условиях насаждаемого ретроградства (это — склонность противостоять всему передовому, прогрессивному; придерживаться отсталых, реакционных взглядов; стремиться возвратиться к прежнему порядку вещей, восстановить прежний порядок дел) и игр в «методологию».

Яркое тому свидетельство — проводимые администрацией президента под кураторством Сергея Кириенко конкурсы «Лидеры России».



Победитель конкурса задержанный за хищение 1,3 млрд рублей Евгений Покушалов — живой пример того, какие в России есть «лидеры».

Как мы уже писали ранее в статье «Игры в «методологию» или под чью дудку танцуют «технократы»?» [ 1 ] Сергей Кириенко имеет отношение к двум родственным и возникшим практически в одно и то же время течения — саентологии (разрабатываемой в США) и «методологии» Георгия Щедровицкого (известного в узких кругах как «ГП»), а фактически псевдометодологии (подброшенной в СССР из США). Более детально об этом можно прочитать в указанной статье.



О конкурсах «Лидеры России» читайте наши статьи «Алло! А ищем ли мы кадры?»[ 2 ] и «Смогут ли «Лидеры России» предотвратить акты, подобные керченскому, и решить проблемы страны?»[ 3 ]

Заметки на полях. Как менялись советские названия. Давайте вспомним лишь некоторые примеры действий нашей власти в постсоветское время по переименованию советских названий.

6 сентября 1991 года город Ленинград был переименован в Санкт-Петербург.

https://paperpaper.ru/kak-27-let-nazad-leningrad-pereimenoval/ В городе эта идея, конечно, не была принята однозначно. Да и результат опроса (от референдума опрос ничем не отличался, но у региональных властей не было полномочий проводить референдум) об этом говорит: «за» проголосовали 54 %, да и был ли результат таким, сейчас сказать сложно.



Следовательно, не учли мнение жителей города. Возможно, тех людей, для которых название «Ленинград» крепко связано с памятью, в том числе, с блокадой.



Но ведь мы по-прежнему называем это блокадой Ленинграда — никто никогда не напишет, что это была блокада Петербурга.



Вот так одним росчерком пера в бытность мэра Анатолия Собчака была славная история города. Да, при этом область — Ленинградская. Во такая словесная казуистика.

Милицию в полицию

«Переименование милиции в полицию — вещь смысловая. Это переход от советской системы к современной, честной и дееспособной», — считал глава государства Дмитрий Медведев в августе 2010 года. [ 4 ] Милицию Медведев считал советским пережитком. В представлении Медведева советские органы правопорядка репрессивны и абсолютно неэффективны.



Собственно, считал Медведев, все проблемы с милицией в его период правления во многом связаны с советским наследием, которое необходимо искоренять. В ходе реформы потратили огромные государственные средства и сократили состав полиции на 22%.



Министр МВД Владимир Колокольцев впоследствии отмечал, что никаких особо положительных результатов реформа не дала.



Если брать опросы тех лет, то 63% россиян были уверены, что реформа не изменит буквально ничего. Так и вышло. Реформа, по сути, представляла собой очередное антисоветские выступление и по эффективности была примерно как лозунги об «инновациях» и «модернизации». А в чём суть переименования милиции в полицию, наглядно говорит эпизод из фильма «МУР есть МУР» (2004). И таких примеров, когда после развала СССР новая либеральная власть стала массово менять советские названия и наименования, очень много. Каждый может привести такие примеры.

Мнение известных людей о конкурсе

Многие известные люди уже не выдерживают такого градуса абсурдности. У актёра и режиссёра Олега Басилашвили следующая точка зрения на объявленное народное голосование:

«На мой взгляд, у России сейчас не самое простое экономическое положение, чтобы осуществлять такие проекты. Ведь любое переименование связано с большими затра­тами. Всё-таки не шутка — дать сорока пяти аэропортам новые имена…



К тому же надо тщательно следить за тем, чтобы это были имена действительно достойных людей, а не пиар в угоду моде. Я тем не менее тоже готов внести своё предложение: какое достойное имя можно было бы дать аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге — городе, в котором я живу. Безусловно, Пулково — это и Пулковские высоты, неразрывно связанные с историей Великой Отечественной войны, с героической защитой Ленинграда, тут же находится Пулковская обсерватория, а значит, есть и связь с наукой.



Но я бы предложил дать этой воздушной гавани имя основателя Санкт-Петербурга — Петра Первого». [ 5 ]

А вот мнение депутата ЗАКСа Санкт-Петербурга Бориса Вишневского:

«Когда вы научитесь не поддаваться на разводки? Очень хочется употребить не парламентское выражение. И не одно.



Тема дня: как бы «доименовать» аэропорты? Граждане, вы понимаете, что вас «разводят»? Да какие к ч…й матери «доименование» аэропортов? Нам делать больше нечего? Больше нет проблем в стране? И в авиации, кстати?



Не хватает рейсов, не хватает лоукостеров, непрерывно растут цены на билеты, пресловутая «Победа» дерёт деньги за всё, включая выбор места, а теперь ещё хочет брать их за регистрацию на рейс, кофе в аэропорту втрое дороже, чем в городе (при том, что в какой-нибудь Финляндии нет ничего подобного), цены на парковку у аэропортов заоблачные — а народ радостно кидается обсуждать, как этот аэропорт назвать!



Да отстаньте вы вообще от названий — меня лично название питерского аэропорта «Пулково» вполне устраивает, и не только меня, судя по опросам, при чём тут Александр Невский?…



Лекарства от рака, которых якобы «нет», обнаруживаются просроченными и в огромном количестве на складе. Питерский суд приговаривает к уничтожению Пулковскую обсерваторию, разрешая около неё строительство элитного жилья, которое сделает невозможным астрономические наблюдения…



Продолжайте до посинения обсуждать названия аэропортов. Имени Пушкина или имени Ломоносова?» [ 6 ]

«Куда вам летать, решит президент»

А теперь некоторые выводы о том, что нужно знать о конкурсе «Великие имена России», итоги которого подвели 4 декабря на канале «Россия1» [ 7 ] , при этом заострить внимание на некоторые детали его итогов.



Идея конкурса на народное обсуждение не выносилась. Сайт «Великиеимена.рф» создан 24 сентября 2018 года — за две недели до презентации проекта Общественной палатой. Проект представили 4 октября, а общественным мнением о его целесообразности организаторы поинтересовались только 21-го . ВЦИОМ провёл телефонный опрос и подавляющего одобрения не услышал.

. ВЦИОМ провёл телефонный опрос и подавляющего одобрения не услышал.

Как указано на сайте конкурса, идея почерпнута с Запада: «Традиция называть аэропорты человеческими именами зародилась в США, американцы по сей день остаются одними из самых активных её последователей… Традиция давать аэропортам имена известных людей прижилась и в Европе».



Отметим, что Петербург– Петроград– Ленинград более всего известен двумя великими событиями: Великой Октябрьской Социалистической Революцией, полностью изменившей мир, и Блокадой Ленинграда — беспрецедентным подвигом жителей Ленинграда, отдавших 900 тысяч жизней на алтарь Великой Победы. Их, как оказывается, не существуют для организаторов западного конкурса —«ребрендинга».



Отвлечь великим прошлым от убогого настоящего удалось всего 6 млн человек, или менее 4% населения России. Именно столько людей приняло участие в голосовании, хотя нет гарантии того, что голосование было честным и прозрачным .

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И эти 4% зря тратили время. Как несколько раз повторил секретарь Общественной палаты, главный массовик-затейник проведения этого конкурса журналист Валерий Фадеев, голосование — всего лишь общественное обсуждение. Окончательное решение за президентом. То есть, если Путину захочется присвоить родному Пулково имя Петра Первого, воронежцам, перебившим у питерцев царя-реформатора, видимо, придётся удовлетвориться земляком, космонавтом Константином Феоктистовым.



Что могут теперь услышать пассажиры? Давайте представим. «Внимание! Пассажиры, следующие по маршруту «Петр I — Николай II», приглашаются на посадку». «Внимание встречающим. Самолёт из Елизаветы Петровны совершил посадку в Екатерине II». Теперь мы сможем летать «царскими» маршрутами»: из Воронежа (или Петербурга) в Мурманск и из Калининграда в Краснодар.



Владимира Высоцкого почему-то «сослали» в Магадан. Видимо, потому что он написал самые известные песни про столицу Колымского края. Хотя сам был там всего лишь однажды и всего два дня. А Лермонтова, как при царизме, снова — на Кавказ. Его имя, возможно, будет носить аэропорт Кавминвод.





Москвичи, как всегда, отхватили лучшее: «наше всё» Пушкина и «наше всё в науке» Ломоносова. С космосом только вышла промашка. Отца космонавтики Королёва перебил у Внуково самарский Курумоч.



А вообще, принимать решения, как называть аэропорты, должны не обыватели. Зачем им отвлекаться от семьи, детей во что-то вникать. Так подытожила результаты голосования глава «RT» Маргарита Симоньян.



Удивительно глубокая мысль. Стоит её развить. Тем более не стоит отвлекать наших граждан, чтобы узнать их мнение по более насущным вопросам, чем игрушечные голосовалки. Kinder, Kuche, Kirche. Причём, для всех.



Но, если б ты умом раскинул,

Забыв жену и самовар,

Со страху ты бы рот разинул

И сел бы прямо на тротуар

А. Блок «Возмездие»

Народное ли это голосование, когда всего лишь 4% населения выбирают имя для аэропортов миллионных городов? Народное голосование — совсем другое.



И если голосование всё-таки было народное,то каким образом в России не победили Суворов, Иван Грозный, Сталин, Достоевский? Которые всегда впереди в опросах, в которых участвует большой процент населения… Или так надо было?

Что ещё остаётся в умолчаниях инициаторов конкурса

Во-первых, в большинстве случаев все международные аэропорты — это «международный аэропорт (город) имени (имя)», а не «название аэропорта + имя человека».

Вторая особенность — наш великий и могучий русский язык. С точки зрения русского языка конструкция «название аэропорта + имя» кажется, мягко говоря, непривычной, потому что название аэропорта — это имя аэропорта, то есть конструкция представляет собой «имя + имя». Здесь часто приводят такой пример: УрФУ имени Бориса Ельцина, но УрФУ — это не имя собственное. А Кольцово — имя собственное.

И «Кольцово имени кого-то» — это «Вася имени Пети», «Москва имени Питера», «Путин имени Владимира». Но мы, конечно и не такие препятствия преодолевали. Немного больше абсурда в нашей жизни кажется уже никто не заметит.

Третья проблема — стилистическая. Нет в русском языке понятия «донаименование», как это пишет пресса. Хотя преподносится это именно как доименование, но ни в одном толковом словаре русского языка мы не нашли толкование данного слова.

По мнению многих людей — это просто безвкусица. Названия аэропортов и, особенно ведущих, возникли вполне естественно и давно стали визитной карточкой СССР, а после и России, и ничего выдумывать искусственно вместо исторических названий: Шереметьево, Пулково, Внуково не нужно.

И какова же стоимость работ по присвоению нового имени аэропорту? Понятно, что точную цифру назвать сейчас не сможет никто.



В открытом доступе при упоминании о переименовании одного аэропорта эксперты указывают среднюю сумму — от 45 млн рублей. И это самые оптимистичные расчёты, которые не учитывают многих нюансов.



Причина такого большого бюджета кроется в том, что помимо новых инсталляций и материалов, нужно будет переделывать все элементы, где присутствует текущее название аэропорта. То есть всё, от визитки и одежды персонала до парадных вывесок и указателей.

Но пожалуй главное, что касается данной отрасли. Помимо прочего данный проект замыливает и отвлекает внимание вместе с ресурсами от действительно серьёзных проблем в гражданской авиации:



С 1990 года по настоящее время количество аэропортов в России сократилось более чем в 6 раз. В СССР на 1990 год был 1450 аэродромов. Сегодня в «Государственном реестре гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации» зарегистрировано всего 227 аэродромов(данные на осень 2018 года). [ 9 ] Это можно сравнить только с результатами крупномасштабной войны на всей территории страны. В Иране, например, сейчас насчитывается 320 аэродромов. В США —13513.



Количество маршрутов сокращено на порядок, фактически уничтожена транспортная связность всей страны. Почти полностью ликвидирована региональная авиация. Это в свою очередь само по себе значительно деградирует экономику и тормозит развитие страны.



При этом нехватка пилотов составляет 300-500 в год [ 10]



На внутренних рейсах не хватает самолётов.



Помимо экономии на всём, почти все Российские авиакомпании существуют в условиях агрессивной конкуренции



Большинство взлётно-посадочных полос на российских аэродромах имеет высокую степень износа, во многих находится в аварийном состоянии. То же справедливо и по отношению к другой инфраструктуре, технике и оборудованию.



Постоянный подъём и без того высоких цен на топливо и его искусственно созданный дефицит в одной из крупнейших нефтедобывающих стран.



Финансовая нагрузка по переименованию ляжет на сам аэропорт, который будет вынужден расплачиваться за фантазии министров и митрополитов из своего кармана, в ущерб пассажирам и сотрудникам.



С 2015 по 2018 годы потерпели аварии, разбились при заходе на посадку более 10 самолетов. Погибли люди.



Но для правительства сейчас — главное фасады.



Послесловие

Послушайте!

Ведь, если звёзды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — кто-то хочет, чтобы они были?..

Владимир Маяковский

Так, в данном случае, происходит и с переименованием (доименованием и т.д.) аэропортов страны. Если его проводят, то этому есть «причины».



Вполне возможно, что реальные инициаторы (а идея, безусловно, принадлежит администрации президента и конкретно страстному поклоннику различных стратегических игр и конкурсов — Сергею Кириенко) таким образом пытаются решить сразу несколько задач.

Не имеет значение, хотят этого организаторы конкурса или нет, но этот проект, как и подобные ему также:



Через возможность каждого участвовать в процессе переименования имитирует народовластие и возможность влиять на жизнь государства.



Отражает текущую социологию по различным группам населения развитых регионов, которая при сознательном снятии может быть использована в управлении страной и понимания предсказуемости общественной реакции на те или иные действия правительства или события.



Обостряет внутренние конфликты между отдельными социальными группами, провоцирует недовольство властью и увеличивает протестное настроение в обществе.



Уводит в сторону от решения реальных проблем в авиационной отрасли и стране в целом.



Забивает информационные каналы, отвлекает внимание и канализирует общественное мнение. Прежде всего, от острых социальных тем.



Зачищает советское наследие. Что видно из результатов конкурса и нескрываемой мотивации организаторов об источнике их вдохновения.



Что в общем заставляет задуматься о реальных целях и принадлежности правительства, которое поддерживает реализацию подобных проектов.

У недавно скончавшегося писателя Владимира Войновича было произведение «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».



В этом произведении был момент, когда в городе наступает чёрт знает что: наступают немцы, власть сбежала, органы безопасности арестованы самим Чонкиным, в городе ходят самые разные слухи.



И на этом фоне местная газета, чтобы отвлечь население, запускает дискуссию: правильно ли целовать дамам ручки? Идёт активная дискуссия, все обсуждают, спорят. Народ занят, не обращает внимания на те ужасы, что творятся вокруг.

Аэропорт поселка Сеймчан в Магаданской области России имеет славную историю. Он был построен в 1942 году, чтобы стать одной из промежуточных точек для перегонки американских самолетов в СССР по программе ленд-лиза, когда США помогало нашей стране товарами и вооружением. [ 11 ]

6 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе прямой конференции со СМИ сказал:

«Что можно сказать… Мозги надо включать, когда ты облечён властью. И, к сожалению, не у всех это получается. Но, наверное, мне бы не хотелось бы обижать государственных служащих — в хорошем смысле этого слова, целиком.



У нас миллион человек в стране состоит на госслужбе, две трети — это федеральные и региональные и одна треть — муниципальные госслужащие.



Что бы там ни думали, ни говорили, по большей части это преданные своему делу, ответственные, хорошие люди. Но есть, конечно, и другие люди. Тех, кто плохо себя ведёт, надо привлекать к ответственности».[ 8 ]

Так не пора ли самой власти включать мозги, как это декларирует Дмитрий Медведев, и не заполнять информационное пространство разными псевдонародными мероприятиями?



ИАЦ



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