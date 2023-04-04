Неурожай
Неурожай
Помните, год назад талибы ввели (https://t.me/shadow_policy/6148) полный запрет на операции с наркотиками?
Урожай 2022 года на рынки не попал.
Politico.eu (30.03.2023) (https://www.politico.eu/article/taliban-afghanistan-europe-fentanyl-drugs-health-care-opium-alert/)
Требуется от года до 18 месяцев, чтобы собранный урожай попал на европейский рынок в виде героина, что дает правительствам время до следующего года, прежде чем последствия начнут ощущаться.
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Европейский рынок героина вскоре может столкнуться с шоком предложения, и эксперты опасаются, что этот пробел может быть заполнен чем-то гораздо худшим.
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Вероятный дефицит мака может сделать преступникам более выгодным производство синтетических опиоидов, таких как фентанил, для продажи отчаявшимся наркоманам.
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Пол Гриффитс, научный директор Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA):
«Рынок адаптируется к давлению США и действиям Китая по сокращению потребления фентанила. И то, что мы видим, – это появление других новых синтетических опиоидов. Изначально они неконтролируемы, их трудно обнаружить, люди не знают о них, и они все еще очень сильны».
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В это время в США.
Fox News (27.03.2023) (https://www.foxnews.com/politics/democrat-schumer-warns-nyc-skin-rotting-zombie-drug-trafficked-mexico-make-fentanyl-seem-tame)
26 марта сенатор Чак Шумер провёл на Манхэттене пресс-конференцию, заявив:
«Теперь мы видим новый, еще худший тип наркотика, смешанный с фентанилом. Его также смешивают с героином и другими веществами, вызывающими привыкание. Этот новый препарат может стать настоящим кошмаром. Он называется ксилазин».
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Перед этим Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) опубликовало предупреждение об общественной безопасности, в котором сообщалось о широко распространенной угрозе применения фентанила, смешанного с ксилазином.
Администратор DEA Энн Милгрэм предупредила американскую общественность о «резком увеличении» оборота фентанила, смешанного с ксилазином, также известным как «Транквилизатор», мощным седативным средством, которое Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило для ветеринарного применения.
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«Ксилазин делает самую смертоносную наркоугрозу, с которой когда-либо сталкивалась наша страна, фентанил, еще более смертоносной», – сказала Милгрэм в предыдущем заявлении. – «Управление по борьбе с наркотиками изъяло смеси ксилазина и фентанила в 48 из 50 штатов. Лабораторная система DEA сообщает, что в 2022 году примерно 23% порошка фентанила и 7% таблеток фентанила, изъятых DEA, содержали ксилазин».
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По словам Шумера, ксилазин, легальный наркотик, используется в качестве анестетика для крупных животных, таких как лошади и коровы.
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«Как я уже сказал, препарат не предназначен для людей. На самом деле это законно», – сказал Шумер. – «Он поступает в страну через Китай и часто через Мексику. И вот наркоторговцы начали продавать этот наркотик, потому что он имитирует опиоиды».
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«Результаты смертельны. Это может привести к гниению вашей кожи. Это может разъесть ваши кости. Это может привести к ампутации ног», – сказал Шумер. «И что еще хуже, ксилазин может заставить фентанил выглядеть ручным, потому что он не реагирует на наркан. Этот злой наркотик – он не является злом, когда используется законно, – но у этого злого наркотика нет наркана. Наркан спас сотни тысяч жизней».
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«Диверсионные группы относятся к наркотикам так же, как наши команды "Морских котиков" относятся к национальной безопасности», – добавил Шумер.
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Производство наркана (налоксона) связано (https://t.me/shadow_policy/5965) с компанией Emergent BioSolutions, Пентагоном и помощником Камалы Харрис. В ходе предвыборной кампании 2020 года был опубликован план Байдена-Харрис по прекращению опиоидного кризиса в США, в котором планировалось (https://t.me/shadow_policy/6001) выделение $10 млрд. на обеспечение запаса средств, предотвращающих передозировки, и субсидии штатам на закупки наркана.
Но появился ксилазин. Возможно, после визита Нэнси Пелоси на Тайвань.
Что появится в ЕС – вопрос.
Зависит, в том числе, от нюансов визита Урсулы фон дер Ляйен и Эмманюэля Макрона в Китай.
И тем интереснее посмотреть на маршрут (https://t.me/obrazbuduschego2/13362) директора МИ-6:
Кишинев, Одесса, Николаев, Днепр, Стамбул.
https://t.me/shadow_policy/6922 – цинк