Брестский мир/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжаем публиковать видеоцикл «Настоящая игра престолов». В этом выпуске Егор Яковлев рассказывает о ходе брестских переговоров, ошибках, допущенных большевиками во время их ведения, и о факторах, появление которых ни Ленин, ни Троцкий предусмотреть не могли. Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2017-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/