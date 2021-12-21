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Ленин. Мастерство политика/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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В серии «Нестареющая классика» Егор Яковлев продолжает развенчивать мифы о Владимире Ильиче Ленине, отвечая на вопросы зрителей о «чудовищном по последствия для России» Брестском мире, делении Лениным страны на национальные субъекты и его «презрительных высказываниях в сторону русских».
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДмитрийПучков #НестареющаяКлассикаЦИ #гоблин

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/920

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kUGkOExQTwA
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