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Тысячелетняя война против США

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«Китай ведёт тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования» (с) сенатор Тэд Круз

Забавный комплекс неполноценности. Если китайское государство существует тысячи лет, то американское даже 300 не отрубило, что конечно не мешало американской агрессии против Китая на протяжении этого периода.
Китай никаких агрессий против территории США никогда не совершал.

PS. Сам Круз был одним из оппонентов Трампа внутри республиканской партии, но на праймериз в свое время пролетел.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8268423.html
Метки: идиоты, Китай, круз, США
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 1 1
    оыва два часа назад

      Как всегда наглая еыгейская ложь по геббельcко шикельгруберовскому принципу. Ложь во всем и везде и по любому поводу.Единственная война, которая ведется постоянно в мире на уничтожение и кардинальное сокращение народов неевреев разрушение их государств и захват природных ресурсов ведут сыны диавола в лице сша – их кодла.

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    • 10829 8233
      чужой час назад

        Сами про себя выдумывают. Менять нужно систему доллара. И Путин согласился на юань. В долларе уже заложена инфляция и выгодность ростовщичества

        1
        -1
        • 23204 18200
          Sergeevчужой час назад

            Не доллар нужно менять, а систему оценки ценности.

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            • 10829 8233
              чужойSergeev 51 мин. назад

                А в чем ваша разница
                - я написал ” система доллара в котором заложена инфляция и выгодность ростовщичества”
                - ваша ” система оценки ценностей ”
                Еще и Марина подтвердила. Ну, это понятно невооруженным глазом. лишь бы китайцам и Чужому поперек яиц.

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