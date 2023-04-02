Тысячелетняя война против США
«Китай ведёт тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования» (с) сенатор Тэд Круз
Забавный комплекс неполноценности. Если китайское государство существует тысячи лет, то американское даже 300 не отрубило, что конечно не мешало американской агрессии против Китая на протяжении этого периода.
Китай никаких агрессий против территории США никогда не совершал.
PS. Сам Круз был одним из оппонентов Трампа внутри республиканской партии, но на праймериз в свое время пролетел.
Как всегда наглая еыгейская ложь по геббельcко шикельгруберовскому принципу. Ложь во всем и везде и по любому поводу.Единственная война, которая ведется постоянно в мире на уничтожение и кардинальное сокращение народов неевреев разрушение их государств и захват природных ресурсов ведут сыны диавола в лице сша – их кодла.
Сами про себя выдумывают. Менять нужно систему доллара. И Путин согласился на юань. В долларе уже заложена инфляция и выгодность ростовщичества
Не доллар нужно менять, а систему оценки ценности.
А в чем ваша разница
- я написал ” система доллара в котором заложена инфляция и выгодность ростовщичества”
- ваша ” система оценки ценностей ”
Еще и Марина подтвердила. Ну, это понятно невооруженным глазом. лишь бы китайцам и Чужому поперек яиц.