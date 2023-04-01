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«Во благо» Байкала и против здравого смысла

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Председатель экспертного совета ФПСР “Аврора” Борис Марцинкевич, управляющий партнер ГК “ФИЗИКА ТЕПЛА” Феликс Борисов и заместитель директора ООО “Байкал.Центр” Сергей Матвеев обсуждают проблемы, складывающиеся в энергетической сфере на территориях, расположенных вокруг озера Байкал.
00:00 Вступление
02:00 Об угольных котельных вокруг о.Байкал
07:24 О “Байкал.Центр”
08:40 О теплоисточнике для г.Байкальск
14:00 О солнечных панелях в регионе
15:45 О электрокотлах и тарифах
27:10 О электрофикации
32:30 О природоохранном законодательстве и очистке воды
34:00 О распределенных котельных и системе резервирования
36:10 О мультипликативном эффекте, больном лесе и пожарах
52:50 О геотермальных источниках
57:44 О стандартизации оборудования для сжигания пеллет
1:05:35 О лесном фонде как о государственном имуществе

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

#БорисМарцинкевич #СергейМатвеев #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xq0hGMxICCI
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