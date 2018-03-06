Концептуальный смысл личности Сталина в президентских выборах 2018.

Возвращение Сталина.

В 2018 году в прокат выпущен британско-французский политико-сатирический комедийный художественный фильм “Смерть Сталина”. В результате потери вождя, страна погружается в хаос, а закулисами идет грызня между провластными фракциями.

Русским людям очевидно надругательство над исторической личностью. Однако мало кто задумывается о первопричине и об источнике этой борзой провокации.

Числовой символизм, конфигурации тел небесной механики, и соответственно календарно синхронное исполнение пророчеств, непреодолимо влекли своей религиозной романтикой каббалистов и масонов всех мастей. Такая особенность программно обусловлена конструктивной спецификой мозга этой категории системных исполнителей (44Х генотип по классификации А.М. Хатыбова).

По странному совпадению, Пурим 2018 года по датам совпал с Пуримом 1953 года. 28 февраля – 1 марта. Нумерологическая символика сводится к числу 11, символизирующей масонские ворота (рАстральные колонны) перехода на качественно новый уровень. 2018 год 2+1+8=11. 65 годовщина смерти, 6+5=11. Подробно рассмотрено в [7]

Возраст действующего президента тоже 65 лет. Кроме того, по сведениям Эдуарда Ходоса, еще в 16 марта 2014 года, главный Хабадский раввин Украины, Шмуэль Каминецкий на страницах Киева Еврейского, объявил В.В. Путина новым Аманом. [8] Также в этот день Пурима, в Крыму проходил референдум за присоединение Крыма к России. [9] По “чудесному” стечению обстоятельств, начало февральской революции в Российской Империи также вошло в историю на дату Пурима – 8 марта 1917 года.

Очевидно, что пропагандисты фильма о смерти Сталина, моделируют уход Путина. Этот старая технология чёрных магов, некоторые источники называют их теургическими операторами. До 2012 года, обладатели 4ХХ генотипов имели возможность обратной связи с концептуальной властью. Например наставник Сталина, Гитлера и Распутина – Г.И. Гурджиев для пси-моделирования двух мировых войн, и революций в России и Турции, гастролировал по городам со спектаклем суффийских плясок – “Битва магов”.

Смысл Пурима в том, что в древней Персии, пришлыми чужеродцами, через технологию института иудейских невест был совершен государственный переворот, с массовым геноцидом коренного населения и кровавым подавлением возможного восстания против этого переворота, с убийством патриота военачальника Амана. Подробно это рассмотрено в ныне запрещенной к распространению книге Н.В. Левашова “Роcсия в кpивыx зеpкaлaх. Т.1” [2]

С тех пор этот религиозный праздник используется как символ расправы над всеми, кто посмеет бросить вызов существующей системе. Образ Амана приравнивается к самым непримиримым врагам многонационального народа (рассеянного среди других наций, генотип 42Х по классификации А.М. Хатыбова), и в частности к Гитлеру, и Сталину. Аман безальтернативно должен быть уничтожен. “Добрая” пословица гласит: “Как много Аманов, а Пурим всего один.”

5 марта 2018 года, исполняется 65 лет, со дня смерти Сталина. Однако это официальная дата, когда вождь был уже мертв. Пурим в 1953 году пришелся на 28 февраля – 1 марта. Дата, когда по признанию седьмого любaвичского pебе экстремистской секты Хaбaд, в книге “Человек и век”, тогдашний глава секты вызвал сердечный приступ, от которого вождь уже не оправился. Об этом говорит, и показывает книгу Эдуард Ходос, в 26 выпуске новостей Хазарского каганата.

В 1953 году Вольф Мессинг предсказал смерть Сталина самому вождю лично, когда приехал к Сталину с просьбами прекратить гонения на евреев. Мессинг предсказал, что Сталин умрет в еврейский праздник. В документальном расследовании “Ведьма Иосифа Сталина” утверждается, что последним в кабинет Сталина, входил именно Мессинг. Н.В. Левашов пояснял смысл визита экстрасенса к вождю как контрольный выстрел интернационала.

1.​ Коллапс юридической системы и финальная стадия разрушения уложенной конструкции паразитического бытия.

В этим мартовские дни, весь мир застыл в шаге от мировой войны. Американцы уже устроили кровавую провокацию, уничтожив отряд Российской ЧВК Вагнер, ВКС РФ в ответ отутюжили кого-то в Восточной Гуте. Сирийский конфликт может в любой момент перерасти в полномасштабное военное столкновение, подобно столкновению двух социалистических сверхдержав на территории Польши в 1941 году. Сейчас в Сирии сошлись две капиталистические страны, идеологии не имеют значения.

До последнего момента, мир висел на волоске, и этим волоском был В.В. Путин. Однако 1 марта, в послании президента к СФ, официально был дан старт новой гонке вооружений. Западные эксперты, оправившись от испуга, быстро раскусили блеф послания. Ибо главным получателем сигнала является внутренняя аудитория. Именно для сокрытия факта отсутствия какой-либо программы и правительственной команды основного кандидата, дата послания к СФ была впервые перенесена с декабря на март. Пентагон выдержал многозначительную паузу.

Олигархи ВПК по обе стороны Атлантики с энтузиазмом затаили дыхание в предвкушении грандиозного гешефтмахерства. Благо, опыт мыльного пузыря программы СОИ (звездных войн) в наличии. Потому при уровне зомбирования современных информационных технологий, и маразматической степени взаимной демонизации, не возникнет никаких проблем в имитации самоотверженного подвига олигарх-патриотов и чиновников мин. обороны, во благо мира во всем мире. Последняя неприкосновенная отрасль (оборонка) уложенной конструкции паразитического бытия отдана на корм паразитам. По экспертным оценочным суждениям, уровень откатов в оборонной промышленности РФ – выше 20%. Но это было до 1 марта 2018 года. В США ситуация аналогичная.

Распил олимпийских и футбольных бюджетов завершен. Сама идея олимпийских игр полностью дискредитирована и доведена до абсурда. Распил бюджета президентской компании практически завершен, сами выборы также дискредитированы и превращены в смердящий балаган, трибунными скоморохами и прикормленными СМИ. Глава государства, приняв божественную позу, дистанцировался от благополучно похороненных телеканалами предвыборных дебатов.



Одновременно, мы все вдруг оказались в ситуации, полного коллапса международного права. В частности системы римского права, разработанной паразитами для документального оформления рабовладения.

Неравнодушные граждане вдруг стали задаваться вопросами:

Почему американцы отторгли Российское торговое представительство в Калифорнии, и дипломатический комплекс в Вашингтоне, с одновременным выдворением дипломатов? Почему Россия смогла ответить выдворением американских дипломатов? Ответ прост, потому что обе страны утеряли юридическую легальность своего существования, в условиях разрушения международной правовой системы. Никакого намека на суверенитет ни та ни другая корпорация не имела.

Весь зловещий цирк с лишением России государственных атрибутов на олимпийских играх в Корейском Пхенчхане, так же связан с потерей легального статуса, и грызней за олимпийский гешефт между транснациональными корпорациями.

Факт, изменения военной присяги, с заменой Российской Федерации на Россию, так же вызван той же причиной. Однако президент Путин не спешит рассказывать правду своему Народу.

И поэтому, политтехнологи и провокаторы всех мастей водят людей за нос, подсовывая им полуправду, в угоду кукловодам. Одни кормят всех обещаниями, что все еще юридически существующий СССР вдруг волшебным образом воспрянет из царства мрачного Аида. Другие понуждают бороться за какой-то там суверенитет, требуя бессмысленного изменения юридически ничтожной конституции 1993 года, и чрезвычайных полномочий для президента обанкротившейся торговой корпорации по вывозу ресурсов под названием Российская Федерация.

Проблема со всеми этими Тараскиными, Пякиными, Федоровыми, Стариковыми в том, что все они заставляют людей поверить в юридическую иллюзию реальности. Юриспруденция как система, и Римское право в частности создавались паразитической системой для официального оформления рабовладения. Президент – должность колониальной администрации. Конституция – колониальный документ, который отсутствует в таких странах, как Великобритания, Израиль. Гарант конституции корпорации по вывозу природных ресурсов – обязан обеспечить доходы метрополии.

Миром руководит не право, не закон, миром руководит сила. В паразитической системе, создана цивилизация учредительного насилия. Закон должен быть подкреплен силой.

В рамках судебных решений доказать существование СССР нереально. Не смотря на всю нелегальность и юридическую ничтожность корпорации РФ, любой, бросивший юридический вызов системе, будет осужден по законам РФ. Пример тому, активисты инициативной группы по референдуму об ответственности власти, Барабаша, Соколова и Парфенова посадили по обвинению в экстремизме.

Добросовестному человеку невозможно доверять власти, которая узурпирует государственные ресурсы в попытке манипулирования общественными процессами управления.

В России, как и в других странах к настоящему моменту сложилась власть триединого инферно-фашизма, представленного тремя головами гидры, это Финансовый, Административно-чиновничий и Национально-демографический фашизмы.

Во главе этой химеры стоит президент, наделенный полномочиями, больше чем у фараона и папы римского. Е. Федоров обманывает своих последователей, говоря что у президента нет права вето. Просто оно называется по другому, Путин отклонял законы 53 раза, Медведев отклонил 3 закона. С 2000 по 2016 год Президент использовал право «вето» 56 раз. [5]

Забавная деталь, На пресс-конференции от 23.12.2016 Путину задали вопрос, содержащий упоминание об организации НОД. Президент дал понять, что не только не знает такой организации, но не знаком с фамилией депутата Фёдорова, который объявил Путина лидером НОД.

Вот этому сверхсплочённому Инферно-фашизму противостоит разрозненный и дезориентированный политтехнологами Народ.

В эфире Правда.ру от 29 января 2018 года, Михаил Хазин сообщил о настоящей причине патологического предательства президентом своего собственного Народа, и его союзников:

По экспертному мнению бывшего кремлевского статистика, клан Б.Н. Ельцина заключил с В.В. Путиным условный договор, о несменяемости либеральной элиты. Это условие гарантирует клану сохранность нелегально присвоенной советской собственности, в обмен на нерасчленение страны. Именно этот договор, по мнению эксперта и является главным обязательством президента корпорации по вывозу природных ресурсов РФ.

Функционирование В. Путина в роли арбитра системы триединого инферно-фашизма, действительно стабилизировало положение медленной деградации страны и государства. Балансируя власть между этно-криминальной кавказско-иудейской фракцией, финансовой либеральной фракцией Ельцинского клана и фракцией силовиков и спец.служб, присоединением Крыма, и успешными действиями в Сирии, остановлен план создания “Новой Хазарии”, и “Большого Израиля”. Но очень дорогой ценой уничтожения Русского Мїра. Причем, все это осуществлено, как бы случайно, при обслуживании интересов либерального клана.Присоединение Крыма произошло по воле Нации, которой подчинился президент, так это должно быть всегда. Однако в отношении Донбасса, воля Нации не преодолела давления паразитической системы, и президент не признал народное волеизъявление Новороссии на рефендуме 11 мая 2014 года.

Приближенный к кремлю, экономист Хазин утверждает, что клан Ельцина заложил ключевые Российские активы зарубежным либерал-глобалистским кланам, однако при событиях Русской Весны, один из таких активов, Крым, вопреки договорняку между кланами либерал-глобалистского интернационала, поменял хозяина. Этот актив предназначался для проекта – Новая Хазария. В результате администрация корпорации США, приступила к свержению проштрафившегося вахтовика. Аналогичным образом в начале XX века, Ленин увел Россию из концессии масонского интернационала, в пользу собвственноличной власти, за что и был ликвидирован, агентами Троцкого, проигравшими в конечном итоге власть Сталину.

Патологическое везение кремлевской власти до 2018 года объясняется, тем что роль личности в истории не имеет ключевого значения. Вне зависимости от самой личности, запрограммированные системные процессы и события вершатся посредством концептуальной власти. Смысл которой, в независимо синхронном надсистемном управлении ключевыми фигурами в рамках единого вектора развития человечества. Подробнее о концептуальной власти в трудах А.М. Хатыбова и Б.В. Макова – “Основы формирования человечества.”

Однако время стабильности безвозвратно ушло с победой на президентских выборах Дональда Трампа. Фракция либерал-глобалистских кланов Буш/Клинтон/Рокфеллер потерпела сокрушительное поражение. И как результат, позиции либерального клана Ельцина в России сильно пошатнулись. Параноидальная русофобская истерия в США, раздуваемая либерал-глобалистами не дает Трампу возможности, скоординировать усилия с РФ. В России, силами либерального клана и подконтрольной ему четвертой голове химеры – СМИ, раскручивается американофобия и демонизация Трампа. Однако либерал-глобалисты в своей непримиримой войне с Трампом, уже перешли все рамки разумности, и нарушили баланс властей России, выпустив кремлевский список. Параллельно, испытывающие сильный недостаток бюджета Англия, Франция уже начали трясти представителей финансовой и этно-криминальной голов химеры. Усидеть Путину сразу на трех стульях более не возможно.

Выдвижение жены муфтия, Гамзатовой в президенты, арест сенатора Керимова во Франции, и замена Абдулатипова на Васильева, с последующими арестами премьер министра Гамидова, министра образования и мэра Махачкалы, это грызня паразитических фракций между собой. Идет планомерная раскачка и саморазрушение этнокримиальных клановых элит Кавказа. Некоторые ошибочно восприняли это как начало великой чистки власти от предателей. Нет. Настоящая чистка начнется не с периферии, а с самого центра, с администрации президента.

В стране сформировался запрос на решительное проявление политической воли. Однако эта воля выразилась в ежегодном послании президента к СФ. Смысл которого свелся к устрашению запада ядерной дубинкой. Здравомыслящий человек не может восторгаться устрашением кого-либо.

Предначертанная судьбой, роль попечительского лидерства России, не совместима ни с насилием, ни с ложью. Вторая упреждающая стратегия не подразумевает развитие наступательных ядерных технологий, или реанимацию советских ядерных прототипов из прошлого века. Именно поэтому, анонсированный в 2015 году, супер танк Армата, до сих пор не прошел войсковых испытаний.

Западные эксперты имея собственный опыт мега фуфла типа рельсовой пушки и авиационного лазерного комплекса, сначала испугавшись, быстро раскусили блеф послания, заявив, что оно совершенно очевидно направлено для предвыборной борьбы, чтобы замазать факт отсутствия какой-либо программы, и какой-либо команды у бессменного кандидата, ведь традиционно это послание делается перед новым годом, а не за две недели до выборов.

Однако приглашение к старту новой гонки вооружений, с энтузиазмом воспринята олигархами ВПК, казнокрадами по обе стороны Атлантики. Еще бы, в ситуации, закрытия олимпийских и футбольных кормушек, гешефтмахеры с усердием примутся за распил оборонного бюджета. Вот это было волевое решение!

30 января 2018 года, президент провозгласил, “всё что мешает движению вперёд, должно быть отброшено и зачищено.” После его послания, становится очевидным, что под движением вперёд, подразумевалась гонка ядерных вооружений, переход к цифровому банковскому концлагерю, через цифровизацию экономики и приватизацию ЦБ, и продолжение других прелестей Геноцида Русского Народа.

Бумажные оковы без сомнения сильнее железных, однако они существуют только в головах у людей с рабским сознанием. Свободный человек не приемлет подобных ограничений. Никто не может ограничить волю Нации на самоопределение, на избрание лидера, команды и программы возрождения.

Ближе всех к пониманию этой идеи в наше время подошел, Сергей Разумовский с его идеей Декларации Народного Суверенитета. Однако все начинается с человека, и здесь первым был Русский философ Иван Ильин. Свободный человек заявляет всему миру о своем самостоянии. Нация заявляет о соборном самостоянии.

Согласно открытым источникам, 31 декабря 2017 года, завершился срок регистрации торговой корпорации по вывозу природных ресурсов, иначе именуемой как Российская Федерация. В течение года продолжалось юридическое оформление закрытия и сдача баланса. С 1 января 2018 года, торговая корпорация прекратила существование. Эта корпорация, как и многие предыдущие корпорации, зарегистрированные Д. Медведевым, и Б. Ельциным в Нью Йорке и Лондоне, использовались втемную, и не имели юридической правопреемственности с СССР или РСФСР. Но и СССР не был зарегистрирован правопреемником Российской Империи, а та в свою очередь не была правопреемником Русского Царства, которое в свою очередь не являлось правопреемником Великой Тартарии. Аналогичная ситуация и у корпорации США.

Для легального оформления субъектного суверенитета, необходимо соборное волеизъявление Народа.

За все годы существования СССР, референдум был проведен лишь однажды в 1991 году, и речь на референдуме шла не о СОЗДАНИИ нового субъекта международного права, а о СОХРАНЕНИИ, ранее незаконно созданного субъекта на основе Российской Империи. Соответственно, результаты этого референдума не могут восстановить легитимность государства.

Сергей Данилов, будучи членом Русского Научно Технического Общества, и зная о своем онкологическом диагнозе, осознанно избрал для себя последний путь, проторенный Спасом Вседержителем. Подобно ему, он протянул руку помощи, замороченным НОДовцам и КОБовцам. Просвещая их на темы Суверенитета, Копного права и Самоуправления. Подобно Спасу, он спустился в самое пекло Донбасского конфликта с проектом независимой финансовой системы. Именно там был впервые создан прообраз будущей России, сплав созидательных Русских людей, сплоченных идеей возрождения Нации, не взирая ни на какие идеологические противоречия, и юридические иллюзии.

Там был явлен миру непобедимый красно-белый союз коммунистов и националистов. Русофобская власть содрогнулась при виде рождения этого союза Русских людей, объединенных общим пониманием вреда системы социального паразитизма, и общей целью возрождения.

2.​ Экскурс в историю юридических иллюзий:

Текущий хронопроцесс уже не раз ставил Россию в ситуацию безвластия, подобную сегодняшнему.

17 марта 1917 года, в результате отречения Николая II, и отказа от престола Михаила, агентами влияния через Думу был совершен акт рейдерского захвата суверенитета страны в пользу Британской короны. Причина случившихся событий, закрытие 300 летнего имперского траста Романовской династии. В течение последующих 5 лет, должен был быть создан новый субъект суверенного права. Подробнее об аспектах юридической иллюзии существования России [10]

Между 1917 и 1922 годом различными наперсточниками от юриспруденции была создана целая куча нелегитимных государственных образований, аналогично и в период с 1991 по 2017 год, Ельциным и Медведевым были зарегистрированы несколько торговых корпораций под названием РФ в разных юрисдикциях с разным сроком жизни. В настоящий момент все они юридически недействительны.

Согласно Римскому праву, локальные трасты для существования корпораций заключаются на 25 лет РФ (1992-2017), Империй – 300 лет РИ (1613-1913). Другие 99/100 лет, СССР (1922-2022). В 1943 году И. Сталин подписал траст Новый мировой порядок на 72 года. Траст «Новый мировой порядок» - это право на 72-х летнюю, глобальную, мировую денежную эмиссию, подписанное Сталиным с мировыми мегарегуляторами в Тегеране в 1943 г., по факту завершения предыдущего, глобального, 72-х летнего мирового Траста «Великая Германия». [11] Русское Царство не является субъектом Римского права, однако оно является незаконным следствием отделения от метрополии.

Логично предположить, что в аналогичную ситуацию Русское Царство попадало в 1613 году, в 1380 году, и ранее, с момента отделения Московской провинции от Великой Тартарии. В этой связи вспоминается СССР 2.0 под управлением Тараскина. Он возводит суверенитет России к грамоте Александра Филипповича Македонского. Мать Александра, Олимпиада была жрицей темного культа, чужеродных кровей. Его наставник Аристотель был гений, но злой гений, а сам Александр – тёмный воин, об этом предупреждал Н. Левашов, писал С. Алексеев, и не только. Это не славяно-арийские корни, и не наша правовая система.

Славяно-арийская правовая система на сегодня утеряна, нам не к чему возвращаться. Да известно что в древней Греции по-мимо титула Иераарха (духовного лидера) был титул Тарха (военачальника). Славяно-Арийский бог Даждьбог носил титул Тарха. Его жена носила титул Тары. Позднее на Руси, и на Ближнем востоке существовало Тарханное право. Стоит-ли нам ворошить это прошлое, пытаясь найти готовые рецепты, смысла которых мы не понимаем? Нет.

3.​ Что делать?

Наша задача, творить Русское по Русски, в меру понимания и ответственности, в порядке решения первоочередных задач.

Самой главной проблемой России стала ликвидация бесструктурной власти с момента внедрения Римского права. Во время правления первых царей династии Романовых, и Патриарха Никона, был ликвидирован Земский Собор, главный орган народного самоуправления. При Александре III и при коммунистах были попытки восстановления народного самоуправления, впоследствии загубленные.

Баланс власти в современной России нарушен. За структурной ветвью власти нет никакого надзора и ответственности. Необходимо в кратчайшие сроки восстановить Народный контроль. А для этого необходимо поднять народную самоорганизацию и народное самоуправление. Один из способов это сделать, был предложен Н.В. Левашовым, вовремя его баллотирования в президенты в 2012 году. Это объединение граждан в независимые профсоюзы, закон требует лишь уведомительный тип регистрации, однако такие организации имеют реальную юридическую силу. Современной инкарнацией этой же идеи является платформа ПДС НПСР.

В 2018 году, впервые появился народный кандидат, равный по силам основному бессменному кандидату от существующей системы. Впервые в истории, народный кандидат поддержан широким народным фронтом от белых до красных. Нашелся Человек, опыт, успех и личные качества, которого отвечают чаяниям и надеждам и коммунистов и националистов. Беспартийный П.Н. Грудинин выдвинут одним из 5 кандидатов на съезде ПДС НПСР, представляющем 45 национально-патриотических организаций, выдвинут Левым Фронтом и утвержден КПРФ. На смену правительству Медведева, Грудинин ведет во власть команду правительства народного доверия из 42 заслуженных профессионала с незапятнанной репутацией, среди которых он будет первым среди равных.

Предвыборная компания встретилась с ожесточенным сопротивлением врагов народа, как паразитической системе административно-чиновничьего фашизма, так и в своей среде. Проявились и предатели, и враги. Партийный эгоизм КПРФ в проведении компании, привел отсечению активистов без партбилетов, партийная бюрократия занялась саботажем работы штабов вопреки договоренностям о совместной работе. Некоторые лидеры ПДС НПСР повели себя предательски, переметнувшись на другую сторону. Из официальных СМИ льются потоки заказной клеветы. ЦИК РФ потерял любую претензию на профессионализм, распространяя грязные слухи. Все это было ожидаемо. И власть рассчитывала на такой сценарий, КПРФ никогда не считалась опасной оппозиционной партией для кремлевских либералов. Потому что внутри партии сидит та же самая гнилая партноменклатура, которая ничего не хочет менять, ей не нужна победа, а достаточно второго места на выборах. Точно такая же бюрократическая гидра сидит в Кремле, и они одной крови.

Возвращаясь к роли Сталина, Пурима и Амана. Путин тянет максимум на роль Ленина, утащившего из под носа у захватчиков власть над Россией, аналогия с Крымом. Однако время его правления в старом качестве абсолютно очевидно завершено. Необходим приход Сталина. И если посмотреть какие события произошли 1 марта, это был очевидный удар по П.Н. Грудинину. Арбитражный суд вопреки здравому смыслу и нормам права объявил решение в пользу мифических пайщиков, а депутат Жириновский предложил дополнение в закон зарубежных активах чиновников добавить и кандидатов в президенты. Понятно, что и кого будут искать и найдут. Так же на 28 февраля планировалось наступление ВСУ на Донбасс, и Игорь Стрелков стал доверенным лицом кандидата Бабурина, вкупе с милитаристской риторикой послания к СФ, становится очевидно, что было запланировано нанесение массированного удара по новому Аману. Однако Генерал Мороз отменил маленькую победоносную войну, которая грозила либо отменить выборы ввиду чрезвычайных событий и военного положения, либо отобрать большую часть патриотического электората в пользу тандема Бабурин/Стрелков. Но бог не фраер, он все видит и все знает.

В последней фазе, когда Народ в массе своей узрел своего кандидата, вся предвыборная компания переходит в руки народа. Глупо лезть в атаку на фашистский танк с голым задом. Потому партизанская тактика батьки Ковпака здесь более разумна.

И судя по всему, освещение выборной компании велением времени переходит в руки активистов. Намечаются полноценные дебаты кандидатов вне центральных СМИ.

Народные лидеры НПСР и КПРФ доверяют Народу, в лице каждого конкретного человека, внести свой творческий вклад в победу народного кандидата. Этот вклад послужит первым шагом к восстановлению бесструктурной власти и баланса властей в России. Потому личность победившая на выборах не имеет решающего значения.

Главное – это Возрождение Соборности Русского Мира, происходящее на наших глазах, и с нашим непосредственным участием. В Добрый час.

Андрей Рехтин

Список организаций – участников ПДС НПСР

(http://pdsnpsr.ru/posts/uchastniki/spisok-uchastnikov-pds-npsr_01042017)

1.​ Академия геополитических проблем, сайт: http://akademiagp.ru/

2.​ Альтернативное социалистическое движение

3.​ Войско Донское Союза Казаков России

4.​ Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»

5.​ Движение «Зеленая лента»

6.​ Движение «Союз Русского Народа»

7.​ Движение в поддержку политзаключённых

8.​ ИГ В защиту Южных Курил

9.​ ИГ Народоправие

10.​ Инициативная группа «Сохраним науку вместе»

11.​ Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть», сайт: http://igpr.ru/

12.​ Институт Высокого Коммунитаризма, сайт: http://communitarian.ru/

13.​ Институт политической культуры

14.​ Концептуально-аналитическая газета «Знание – Власть», сайт: http://znanie-vlast.ru/

15.​ Международная общественная академия экологической безопасности: irina

16.​ Международный союз общественных объединений «Всеславянский Собор» http://www.Vseslav.Su/

17.​ Международный Фонд Славянской Письменности и Культуры: http://www.slavfond.ru/

18.​ Межрегиональное общественное движение "Семья, любовь, Отечество", сайт: http://www.semlot.ru/

19.​ Народное Радио, сайт: http://www.narodnoe-radio.ru/

20.​ Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"

21.​ Общероссийская общественная организация "Журналисты России»

22.​ Общероссийская общественная организация "Российские учёные социалистической ориентации"

23.​ Общероссийская общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость», сайт: http://www.sbnt.ru/

24.​ Общероссийское общественное движение "ЗА социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ"

25.​ Общероссийское общественное движение «За национализацию стратегических ресурсов страны», сайт: http://deprivat.ru/

26.​ Общероссийское общественное движение «Собор Русского Народа», сайт: http://srn.su/

27.​ Общественная организация "Национал-патриоты России"

28.​ Общественная организация «Общественный Совет Гражданского Общества», сайт: http://www.sovet-naroda.ru/

29.​ Общественно-политическое движение "Будущее России"

30.​ Общественно-политическое движение РЕКА ("Русское Единство Кавказа")

31.​ Общественный комитет ученых «Комитет ста»: http://www.za-nauku.ru/

32.​ Объединение "Справедливость"

33.​ Окружное отделение Союза казачьи войск России и зарубежья

34.​ Политическая партия «Великая Россия», сайт: http://partinfo.ru/

35.​ Политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА», сайт: http://partyadela.ru/

36.​ Политическая партия «Свобода и народовластие», сайт: http://www.asnv.ru/

37.​ Региональное информационное агентство «Руссовет»

38.​ Русское общественное движение «Возрождение. Золотой Век»

39.​ Союз военных моряков

40.​ Союз геополитиков

41.​ Союз Казачьих Войск России и Зарубежья (Московское отделение)

42.​ Союз Офицеров России

43.​ Фонд интеграционного развития Азиатско-Тихоокеанского региона

44.​ Фонд Русской цивилизации «Светославъ»

45.​ Фонд содействия объединению русского народа «Русские»

Участником ПДС НПСР может стать любая организация и любой гражданин России, целиком и полностью разделяющие

«10 тезисов объединительной платформы ПДС НПСР»

(http://pdsnpsr.ru/posts/programma/tezisnaya-programma-pds-npsr_02042017)

1. Россия – самобытная и самодостаточная русская цивилизация, она может сохранить себя и плодотворно развиваться, только опираясь на традиционные национальные духовно-нравственные ценности в рамках своего Цивилизационного Проекта.

2. Фундамент духовно-нравственных ценностей: Совесть и Справедливость. Духовное выше материального. Общее выше личного. Справедливость выше закона. Служение выше владения.

3. Россия в мире – самостоятельный геополитический центр в содружестве с духовно близкими странами и народами. Территориальная целостность и суверенитет России – незыблемы. Армия и народ – едины, военная служба – почетная обязанность!

4. Внутренние цели России – повышение качества жизни и создание условий на принципах социальной справедливости для раскрытия творческого созидательного потенциала каждого человека и всего российского общества.

5. Политическая система России - НАРОДОВЛАСТИЕ: Власть Народа и ДЛЯ Народа, а не НАД Народом! Власть сильна развитым местным самоуправлением. Подбор и выдвижение управленцев всех уровней – общенародное дело. Власть есть прямая и неотвратимая ответственность перед народом за ухудшение его духовной и материальной жизни. Коррупция – национальная измена!

6. Экономическая система России: государственное стратегическое планирование – реальная экономика – многообразие форм собственности при приоритете общественной и общенародной собственности. Запрет ростовщичества, формирование суверенной национальной кредитно-финансовой системы. Труд – основа благополучия и социального статуса гражданина. Природные богатства, в том числе территория, и созданные нашими предками ресурсы - общенародное достояние и наследие наших потомков.

7. Межэтнические отношения: государствообразующий русский народ в содружестве коренных народов России при соблюдении принципов межэтнической гармонии. Единое административно-территориальное деление и поддержка развития традиционных культур. Исключение замещающей миграции.

8. Социальная система России: солидарное общество – Большая семья, где все по совести и справедливости. С момента рождения каждый гражданин имеет свою, юридически за ним закрепленную, социальную долю от использования природных богатств страны. Брошенные старики и беспризорные детей – национальный позор!

9. Сбережение народа, полноценная семья. Родовая усадьба основа сбережения народа. Бесплатное жилье молодым семьям. Трезвый, здоровый образ жизни, массовая физическая культура, экологически чистое питание, устранение социальных основ алкоголизма, наркомании, потребительства. Бесплатная здоровьесберегающая медицина.

10. Приоритетное развитие культуры, направленной на формирование высоконравственного облика человека, бесплатное среднее и высшее образование. Среднее, среднеспециальное образование обязательно. Социальный заказ на подготовку высоко профессиональных специалистов. Создание условий для непрерывного массового самообучения и саморазвития.

Утверждены 21 августа 2012 года

(Связь с ПДС НПСР через «Приёмную»: http://pdsnpsr.ru/feedback)

Народные лидеры

(Утверждены Съездом НПСР 28 октября 2017 г., Москва)

Использованные источники.

[1] «Ветхий Завет». Книга Есфирь. Глава 7,8,9

[2] Смерть Сталина (фильм)

[3] Н.В. Левашов. “Роcсия в кpивыx зеpкaлaх. Т.1”

[4] М. Шнеерсон. Человек и век. Лехаим. Москва. 2004.

[5] Евгений Фёдоров: Байки о полномочиях Президента (часть 2)

http://disputeclub.ru/persony/Fedorov-Evgeniy-Alekseevich/Evgeniy-Fedorov-baiki-o-polnomochiakh-Prezidenta-chast-2/

[6] Михаил ХАЗИН: Путин должен покончить с наследием "семьи" ЕЛЬЦИНА

https://youtu.be/OXkZrWSsmQ0

[7] Еретический взгляд Do Naчала, и закон девятки. Ч.2. Три ступени к уровню Творца.

http://veche.razved.ca/main/614-ereticheskiy-vzglyad-do-nachala-i-zakon-devyatki-ch2-tri-stupeni-k-urovnyu-tvorca.html

[8] Выпуск 9 видео альманаха Эдуарда Ходоса. Путин, услышь Ходоса.

https://youtu.be/DkiU9AjCD10

[9] Раввин Шмуэль Каминецкий: сегодня в Украину пришел новый Аман.

http://evreiskiy.kiev.ua/ravvin-shmujel-kamineckijj-segodnja-v-12915.html

[10] Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости.

http://pravosudija.net/node/5536

[11] Имперский траст.

http://pravosudija.net/article/pismo-imperskiy-trast