Пополняем обменный фонд
Пополняем обменный фонд
Сегодня Американский шпион Эван Гершович официально арестован Лефортовским судом Москвы по обвинению в шпионаже. Ссылка на официальную работу в Wall Street Journal не очень помогла.
Госдеп США призвал всех американцев, которые еще остаются в России, срочно покинуть страну. В качестве причины указывается арест американского журналиста шпиона Эвана Гершовича, который сегодня был задержан и арестован Лефортовским судом Москвы до 29 мая по обвинению в шпионаже.
Администрация Байдена затем немного сдала назад, заявив, что призыв к гражданам США (озвученный Госдепом) покинуть территорию России (после ареста американского шпиона Эвана Гершовича), не означает призыва к американским журналистам покинуть Россию, работа которых и так связана с рисками (на деле, ни о каких рисках работы американских журналистов в России неизвестно, за исключением тех случаев, когда они занимаются шпионской деятельностью).
Мол обычным гражданам желательно уехать из России, а журналистам надо продолжать работать, покуда есть возможность.
Выглядит так, как будто в ЦРУ погрозили пальчиком и сказали не ломать своими руками возможности агентурной разведки под видом журналистской деятельности в России.
Вашингтон уже ведет консультации с Москвой на предмет будущего Гершовича. Если у ФСБ есть железобетонные улики указывающие на то, что Гершович занимался шпионажем, то можно ожидать, что на официальном уровне США займут позицию отрицалова с уходом в глухой отказ – мол повязали невиновного журналиста, но по линии закрытых консультаций на уровне МИД-Госдеп и спецслужб, будут постепенно зондировать почву на предмет организации обмена, после того, как расследование дела Гершовича будет завершено и ему будет вынесен приговор.
То, что Гершовича в перспективе (но не сразу) обменяют, особых сомнений нет, тут главное – кого наши смогут вытащить в обмен на Гершовича. В любом случае, наши спецслужбы в данном вопросе сработали отлично, а ЦРУ облажалось.
пока не будет посажен лет на 20 житель Екатеринбурга Ройзман -а там была просто столица саксов и либерды всякой и дрянных священников ,куда Няшка шастала общаться (а где Няшка господа ,куда засунули прокурора ,депутатку,послиху и просто очумелую и красавицу хохлуху,ну правда же симпатяшка-няшка)-все подмена …
30 марта 10:00
?????????
см.
от кого шифруетесь ?что за см..
СМ. 30 марта 10:00, ИНАЧЕ СМАХНУТ…