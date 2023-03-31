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Пополняем обменный фонд

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Пополняем обменный фонд

Сегодня Американский шпион Эван Гершович официально арестован Лефортовским судом Москвы по обвинению в шпионаже. Ссылка на официальную работу в Wall Street Journal не очень помогла.

Госдеп США призвал всех американцев, которые еще остаются в России, срочно покинуть страну. В качестве причины указывается арест американского журналиста шпиона Эвана Гершовича, который сегодня был задержан и арестован Лефортовским судом Москвы до 29 мая по обвинению в шпионаже.

Администрация Байдена затем немного сдала назад, заявив, что призыв к гражданам США (озвученный Госдепом) покинуть территорию России (после ареста американского шпиона Эвана Гершовича), не означает призыва к американским журналистам покинуть Россию, работа которых и так связана с рисками (на деле, ни о каких рисках работы американских журналистов в России неизвестно, за исключением тех случаев, когда они занимаются шпионской деятельностью).

Мол обычным гражданам желательно уехать из России, а журналистам надо продолжать работать, покуда есть возможность.
Выглядит так, как будто в ЦРУ погрозили пальчиком и сказали не ломать своими руками возможности агентурной разведки под видом журналистской деятельности в России.

Вашингтон уже ведет консультации с Москвой на предмет будущего Гершовича. Если у ФСБ есть железобетонные улики указывающие на то, что Гершович занимался шпионажем, то можно ожидать, что на официальном уровне США займут позицию отрицалова с уходом в глухой отказ – мол повязали невиновного журналиста, но по линии закрытых консультаций на уровне МИД-Госдеп и спецслужб, будут постепенно зондировать почву на предмет организации обмена, после того, как расследование дела Гершовича будет завершено и ему будет вынесен приговор.

То, что Гершовича в перспективе (но не сразу) обменяют, особых сомнений нет, тут главное – кого наши смогут вытащить в обмен на Гершовича. В любом случае, наши спецслужбы в данном вопросе сработали отлично, а ЦРУ облажалось.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8263638.html
Метки: госдеп, контрразведка, Россия, СМИ, спецслужбы, США, фсб, цру, шпионаж
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