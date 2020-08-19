Новости Украины и Новороссии 19 августа 2020

Почти 2 тыс. заболевших COVID-19 за сутки: новый антирекорд на Украине

На Украине за последние сутки выявлено 1967 случаев заражения коронавирусом — и это очередной антирекорд. Неутешительные цифры утром 19 августа обнародовал Минздрав Украины. С начала пандемии COVID-19 на Украине заболели уже 96 403 человека, 2 144 из них умерли, 49 737 — выздоровели. Лидер по приросту заболеваемости — Харьковская область (244 заразившихся за сутки). Тройка регионов с наибольшим числом заболевших выглядит следующим образом: — Львовская область (12 448 заболевших);

— Киев (10 945);

— Черновицкая область (8 108). Читайте также: Белорусский кризис: Путин предостерёг Макрона

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в беседе с RT о планах по возвращению мирной жизни в Донбассе, передает РИА Новости

Кравчук заявил, что существует лишь один способ прийти к урегулированию конфликта в Донбассе.

“Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину”, — отметил политик.

Он считает, что для достижения мира в регионе необходимо перейти к практическим шагам: обмену пленными, решению вопросов безопасности и мира. В качестве примера предлагается рассмотреть предложение о свободной экономической зоне в Донбассе.

“Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески”, — отметил Кравчук.

Политик предположил, что после урегулирования конфликта в Донбассе на Украине будут пересмотрены нормы, которые ограничивают передвижение российских журналистов. “Все это будет пересмотрено с позиций свободного перемещения российских журналистов на Украину, а украинских — в Россию”, — заключил он.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Как агенты ФСБ предотвратили вывоз ЧВКшников на Украину

Порошенко и глава внешней разведики Василий Бурба, который 5 августа стал жертвой истории с задержанием ЧВКшников в Минске.В качестве эпилога к истории с российскими ЧВКшниками в Белоруссии.Бутусов в Фейсбуке закатил истерику, что операция украинских спецслужб по захвату ЧВКшников через Белоруссию была саботирована агентами ФСБ в окружении Зеленского.Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату "вагнеровцев", отложенной главой ОП ЕрмакомСлужба безопасности Украины обязана открыть расследование по статье государственная измена, а Верховная Рада обязана создать следственную комиссию по проверке причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации, к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов в Беларуси. Но в скандале оказалось замешано высшее руководство страны. Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела. Цензор.Нет установил картину происшедшего исходя из данных наших источников в правоохранительных органах и опубликованной информации в СМИ.Цель сорванной операции украинских спецслужб сегодня можно назвать. Более года назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в РФ, с целью обеспечить правосудие и пополнить «обменный фонд» для проведения обмена пленными, который блокирует Россия. В составе группы планировали задержать – двух террористов, причастных к уничтожению «Боинга» МН-17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 близ Луганска. 9 террористов из 28 были гражданами Украины, и использовали украинские паспорта. 11 человек из группы уже находились в базе розыска «Миротворец». Группу в СМИ назвали «вагнеровцы», но в реальном «Вагнере» большинство из них не служили. Они были наемниками, которым все равно за кого воевать. В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины – они хвастались, думая, что показывают уровень своей «квалификации».Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Затем предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании «МАР», созданной в 2014-м в Санкт-Петербурге для вербовки наемников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018-м году. Работа – охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск – Стамбул в Турцию. Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет.1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО – глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.По данным источников Цензор.Нет, на совещании глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести. Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля.Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине, и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой.2. 25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета.3. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы – участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.4. 31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.5. 3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина – предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.6. 5 августа – без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта.7. 7 августа Путин проводит переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ.8. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию.1. Произошла преднамеренная утечка информации, с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к террористам, чтобы спровоцировать их задержание и расшифровку целей их полета. Группа должна была вылететь новым рейсом 30 июля, то есть за 9 дней до момента проведения выборов в Беларуси, то есть не могла представлять угрозы для спецслужб Беларуси. Никакого оружия, никаких контактов с политическими движениями, которые могли бы привести сами по себе к такой масштабной операции, не было.2. Учитывая тесное сотрудничество между Беларусью и Россией в сфере спецслужб, очевидно, что если бы у них была изначально агентурная информация, они бы не допустили выезда террористов в Минск и регистрации на рейсе. Либо постарались бы использовать бы ситуацию в своих целях – например, записали бы видео с задержанными. Очевидно, что беларусы и россияне не располагали точной информацией об обстановке, их действия были спонтанными.3. Утечка информации произошла из Украины, и наиболее вероятно, из тех кругов, которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок, и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска.1. Причиной провала захвата террористов является прежде всего незапланированный перенос сроков вылета террористов. Решение принято главой ОП Ермаком и одобрено президентом Зеленским. Мотивы Ермака сорвать операцию он озвучил сам – Ермак не хочет испортить свои отношения с Козаком – помощником Путина.2. 16 июня президент Зеленский назначил первым заместителем секретаря СНБО и главой комитета по разведке Руслана Демченко. Руслан Демченко – это один из авторов печально знаменитых Харьковских соглашений 2010-го года, которые узаконили оккупацию Крыма и дали России свободу действий для быстрого захвата Крыма в 2014-м. По сути, Демченко способствовал оккупации и войне, он был при Януковиче заместителем министра, затем первым замминистра, поддерживал Януковича до конца, он является известным русофилом. При Порошенко Демченко был включен в Трехстороннюю контактную группу, как удобная для России фигура в качестве советника – очевидно, Порошенко пошел на уступки России в данном вопросе, и внедрил их человека в переговорный процесс. А Зеленский поднял Демченко на самый верх власти. Во время войны с Россией Зеленский передал стороннику России контроль за всей украинской разведкой и доступ ко всей совсекретной информации, всем операциям украинских спецслужб против РФ! Причем Демченко назначен Зеленским на этот пост незаконно, поскольку подлежит люстрации – но видно, очень кто-то просил отдать ему под контроль нашу разведку. Демченко, по данным Цензор.Нет, в Трехсторонней контактной группе известен тем, что неоднократно в 2019-20-м годах обвинял украинских военных в нарушении условий перемирия, передавал Зеленскому российские графики обстрелов на фронте, просто позорно отрабатывал российскую повестку. Допуск Демченко на пост главы комитета по разведке – это прямая угроза национальной безопасности Украины.1. Президент Зеленский обязан немедленно начать проверку предательства в своем кабинете, все без исключения участники совещания, в том числе президент, обязаны пройти проверку на полиграфе, СБУ должна открыть уголовное дело по госизмене.2. Зеленский должен немедленно уволить Демченко из комитета по разведке, СБУ должна лишить Демченко допуска к государственной тайне.3. Верховная Рада должна создать следственную комиссию по контролю расследования, участники совещания должны дать показания перед народными депутатами. Необходимо изучить, насколько широкий объем информации утекает из президентского кабинета, какие еще операции разведки могли быть засвечены.4. В случае неисполнения президентом Зеленским элементарных требований по защите безопасности страны, необходима мобилизация гражданского общества. Этот провал не может остаться безнаказанным.5. Украина должна начать суд по обстоятельствам захвата Крыма в 2014-м году. Предатели, сдавшие украинские земли и способствовавшие агрессии Путина, высокопоставленные подручные Януковича, имеют права находиться во власти только в качестве подследственных.(с) Бутусов.Если коротко, то получается, что сначала российские спецслужбы героически проморгали на территории РФ проведение масштабной операции СБУ (думаю в закрытом порядке разбирательства по этому поводу еще последуют), но затем эффектно ее сорвали в самый последний момент благодаря "кротам ФСБ" в окружении Зеленского. Попутно еще и довели дело до фактической отставки одного из организаторов операции. Такой вот косяк и героическое превозмогание. СБУ же выстраивая свои комбинации, проморгало "агентов ФСБ" прямо в руководстве страны. Это фиаско, братан.Ну а ЧВКшников похоже действительно спасли от более серьезных неприятностей, благодаря их задержанию.Разумеется, такой знатный фейкомет как Бутусов может легко добавлять выдуманные детали в этот рассказ, чтобы дополнительно обвинить Зеленского в интересах Порошенко, но в целом же, можно говорить о том, что версия о том, что за всей историей с ЧВК изначально стояла СБУ, подтвердилась. КГБ же либо использовали в темную для их задержания по ложной информации с целью запутать Лукашенко и его спецслужбы перед началом реализации беломайдана, либо же в рамках спасательной операции российских спецслужб по недопущению вывоза этих людей на Украину. Тут мы скорее всего еще узнаем какие-то подробности.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Где-то за гранью добра и зла

История учит нас тому, что сильное государство, которое нельзя захватить при помощи оружия, можно вполне успешно ослабить при помощи идеологии. Внедренные извне шаблоны и стандарты зачастую успешнее уничтожают независимые государства, чем ракеты и снаряды. Просто времени на это уходит гораздо больше. Но те, кто умеют ждать, как правило, идут именно подобным путем. Путем подмены идеологии и разрушения традиций.

И не обязательно порабощать государства, захватывая их физически. Можно просто ослабить, поставить в некую зависимость от себя, в дальнейшем просто используя ресурсную базу уничтожаемой страны, делая при этом вид, что ты желаешь своим соседям лишь блага, по факту превращая некогда свободное государство в колонию.

Разумеется, в наше непростое время нужно держать оборону не только на границе своего государства, но еще и на идеологическом фронте, сражение на котором ведется буквально за каждого гражданина. В общем, нужны некие фильтры, которые помогут оградить граждан от деструктивного влияния геополитических соперников, которые денно и нощно пытаются внедрить в сознание граждан откровенно опасные модели поведения.

Сражаясь за умы своих сограждан, самое главное не переборщить и не поставить препоны там, где они не нужны и даже не приемлемы. Как бы ни сложились отношения двух государств, в любом случае нужно понимать, что культурный обмен неизбежен, как неизбежно и сотрудничество в сфере науки. Эти две плоскости человеческих взаимоотношений и являются тем стимулом, который дает толчок прогрессу.

Сегодня далеко не все страны, точнее их политическое руководство, отдает себе отчет в том, что в борьбе за идеологическое доминирование на той или иной территории должен учитываться принцип разумности. Внутренняя политика руководства Северной Кореи тому яркий пример. Закрыв границы как для определенных людей, так и для определённой информации, руководство этой страны создало абсолютно замкнутую систему, которая более походит на утопию.

Но Северная Корея хоть и яркий, но далеко не единственный пример того, как граждан одного государства пытаются максимально оградить от любого влияния, исходящего от внешнего мира. Соседняя с нами Украина, прокладывавшая свой путь к установлению собственной идеологической системы, начинала свою войну за умы обывателей с ограничения использования русского языка. Затем под запрет стала попадать русская культура, а потом и вовсе вспомнили про «пагубное» советское наследие, которое не позволяло украинцам сделать стремительный бросок в светлое европейское будущее. Так начиналось уничтожение истории. Истории, в большей части общей для всех республик постсоветского пространства.

Мне весьма сложно понять, почему под гонения попала именно советская история, история страны-победительницы, так как Россия, хоть и является правопреемницей СССР, но реализует на своей территории совершенно другую идеологическую модель. Но украинские политики уже который год сознательно выкорчевывают именно все советское, делая это с пугающим фанатизмом и быстротой. Но логично ли тратить время и силы на уничтожения истории и идеологии государства, которого нет в помине без малого 30 лет?

Я соглашусь с тем, что некоторые меры, предпринимаемыми украинцами для ослабления российского влияния на мировоззрение граждан, можно хоть и большой натяжкой, но все же назвать оправданными. Но есть и те, которые откровенно выходят за грани добра и зла. И речь идет не о размывании роли СССР во Второй мировой войне, разрушении памятников и нападении на ветеранов, вышедших на парад Победы 9 мая. Есть вещи куда менее объяснимые.

12-летнему школьнику-сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, чиновники НОТУ аннулировали конкурсную заявку. Клип мальчика без объяснения каких-либо причин просто удалили из сети Интернет, лишив таким образом ребенка возможности побороться за престижную международную награду. Что же сделал Максим для того, чтобы попасть в подобный «бан»?

Все очень просто. Мальчик, не искушенный в геополитических противостояниях, имел неосторожность продемонстрировать свой певческий дар, исполнив на престижном конкурсе в Лондоне небезызвестную песню «Смуглянка». Исполнил настолько хорошо, что видео с записью исполнения данной песни Максимом Ткачуком в течение нескольких часов стало «вирусным». Армия комментаторов обрушилась на подростка в соцсетях, назвав его “пропагандистом русского мира”, а учителей и воспитателей ребенка обозвали “сволочами” и “предателями”.

Можно ли понять и хоть как-то оправдать подобное поведение? Лично у меня не получается. Представляю, как бы сейчас смотрели на Россию, если бы руководство нашей страны решило исключить из репертуара национальных исполнителей все песни с французским корнями в память о том, что в 1812 году французы сожгли Москву. Бред? Однозначно, даже несмотря на то, что у россиян может быть куда гораздо больше претензий к Франции, чем у Украины к СССР. В общем, вы меня, конечно, извините, но травля ребенка за то, что он исполнил песню военных лет — это где-то за гранью добра и зла…

Алексей Зотьев

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru