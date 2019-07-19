Новости Украины и Новороссии 19 июля 2019

Пора уже признавать Украину террористическим государством – Анатолий Баранов

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Размышления “патриотов” Украины

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Глава ЛНР ознакомился с работой Стахановского завода ферросплавов

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Фото дна: Порошенко на галерке

17 июля, экс-президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке. Соответствующие фото опубликовала “Страна.ua”.

Напомним, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода “Кузня на Рыбальском”.

Позже Петр Порошенко сообщил, что будет 17 июля в Страсбурге на встрече с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.

“17 июля в Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена”, – написал Порошенко в Twitter.

В тоже время, в СМИ прошла информация, что в числе приглашенных гостей Порошенко в Европарламенте не значится.

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Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые украинской компанией «Нафтогаз» условия по переговорам о транзите российского газа. «„Нафтогаз” не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора „Нафтогазу” умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре», — написал сенатор в своём микроблоге. Как сообщала «Русская Весна», в конце 2019 года истекает договор о транзите российского газа через Украину. В Киеве уже не раз делали панические заявления об ожидающей страну техногенной катастрофе и о том, что от газа придётся отключить целые области. Но прокомментировал Пушков вот что: исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко (сын той самой Натальи Витренко — прим. РВ) заявил, что Украина согласна с вариантом по транзиту, предложенным вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Но есть нюансы: Витренко заявил, что в будущих договорённостях должна быть прописана прокачка 90 миллиардов кубометров газа ежегодно, а также бронирование транзитных мощностей (своп) на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет. То есть, этим договором Россия должна будет привязать себя к Украине на следующие 10 лет, в течение которых, надо полагать, из Киева будут нестись разнообразные «остаточные прощавай» и обвинения в «агрессии» и «оккупации». Читайте также: Премьер Украины «вогнал нож» в спину Порошенко

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Новый указ Путина — это и есть победа Донбасса (ФОТО)

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал новый указ президента России Владимира Путина об упрощении предоставления российского гражданства для жителей Донбасса. «Это и есть победа Донбасса не полная, не окончательная, но именно та, за которую люди идут воевать. Я о долгожданном Указе Президента России, об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса, проживающих на всей территории Луганской и Донецкой областей. Это форма признания подвига людей, готовых умирать за соединение с Россией. Естественно, не идет речь об аннексии территорий, речь об уважении выбора жителей Донбасса. И еще. Если мы говорим о влиянии России на Донбасс, то этот Указ нашего президента иллюстрирует внимание Москвы не только к территориям подконтрольным ДНР и ЛНР (1/3 Донбасса) а ко всей площади Луганской и Донецкой областей. Это уже другой коленкор, и, некий анонс возможного движения республик вперед. И это, хоть какая-то надежда людей, ныне живущих в Луганске и Донецке, свободно вернуться в Славянск, Краматорск, Мариуполь — к себе домой. Каким путем это будет достигнуто, военным, политическим? Это станет ясно после того, как мы увидим, насколько активно станут получать Российские паспорта жители территорий Донбасса ныне подконтрольных Украине. А пока… Вот вам фото, которое мне прислал сегодня мой друг из Донецка. С подписью: „Я гражданин”!!! А он, между прочим, из подконтрольного Украине Славянска». Читайте также: Глава ЛНР рассказал, войдёт ли Республика в состав Украины (ВИДЕО)

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Премьер Украины «вогнал нож» в спину Порошенко

То, что сегодня происходит на Украине, вызывает оторопь. В преддверии выборов в Верховную раду политики готовы перегрызть друг другу глотки. Их не останавливает ни репутация, ни связи конкурентов. Новый инцидент грязной политической борьбы не заставил себя долго ждать. Очередной нож в спину экс-президента Украины Петра Порошенко, возглавляющего партию «Европейская солидарность», вогнал его вчерашний соратник — премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман. Он в подробностях рассказал о методах борьбы своего конкурента. Гройман опубликовал на своей официальной странице в Facebook разоблачающий пост, в котором написал о ботах и фейковых аккаунтах, принадлежащих Порошенко. По его словам, с купленных страниц в Сети противозаконно распространяется информация об исключительности партии. По сути, премьер обвинил бывшего президента и ныне конкурента во лжи. «Мы проанализировали десятки аккаунтов в интернете, которые финансируется с разных неполитических источников… тут есть вопрос для правоохранительных органов», — подчеркнул Гройсман. Важно отметить, что выборы в Верховную раду состоятся уже в это воскресенье, 21 июля. Однако непонятно, почему Владимир Гройсман делает подобное заявление именно сейчас, когда до голосования остается совсем мало времени. Очевидно, что он прекрасно знал о ботах ранее, но по каким-то причинам не распространял интересную информацию. Ситуацию можно объяснить невысокими рейтингами партии «Украинская стратегия», которой руководит Владимир Гройсман. Сначала он предал своего старого друга и создал свою политсилу, а теперь ещё решил перейти ему дорогу и таким подлым методом. Что же касается Петра Порошенко и его фабрики троллей, то этим вопросом может в ближайшее время заинтересоваться юрист Андрей Портнов. Он уже подал в украинскую прокуратуру несколько исков, и не исключено, что они были не последними. Читайте также: Неожиданно: раскрыты личности администраторов фашистского сайта «Миротворец» Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Террориста на журналиста: у Зеленского ответили на предложение Кремля по нормализации отношений

В Офисе президента Украины в ответ на предложение Кремля освободить главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского предлагают освободить террориста Олега Сенцова и сделать это параллельно. Предложение украинской стороны обнародовала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. «В Офисе Президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первом шаге доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала она на своей странице в соцсети. Читайте также: Путин готовит большой геополитический реванш

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