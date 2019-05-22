Новости Украины и Новороссии 22 мая 2019
- 10:39 Это провал? Миссия МВФ досрочно покидает Киев, — источник.
- 10:15 Начата публикация сенсационных документов о чудовищных коррупционных преступлениях Порошенко (ДОКУМЕНТ).
- 08:15 Глава администрации Зеленского пообещал России политику “кнута и пряника”.
- 07:39 Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов.
- 07:30 Командир блокпоста на Донбассе задержан за вымогательство взяток.
- 01:50 Мне уже хочется скорее туда.
- 01:00 На острове Славы под Полтавой распилили на металлолом мемориал из танка и пушки (ВИДЕО).
- 00:31 Коломойский рассказал об общении с президентом Зеленским.
- Вчера 23:10 В ЛНР на шахте “Никанор-Новая” ввели в строй новую лаву с “энергетическим” углем.
- Вчера 23:09 Коломойский проиграл Нацбанку Украины суды на 2,6 млрд гривен.
Это провал? Миссия МВФ досрочно покидает Киев, — источник
Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая только вчера прибыла на Украину, резко сократит свою программу пребывания в «незалежной» и уже сегодня или завтра вернётся в Вашингтон.
Об этом утром в среду со ссылкой на осведомлённый источник сообщает влиятельное украинское издание «Українські Новини».
«Сегодня или завтра миссия (МВФ) возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина — роспуск парламента», — заявил собеседник издания.
Он уточнил, что чиновники Фонда также не оставили незамеченными и «некоторые кадровые назначения» Зеленского.
Напомним, работа миссии МВФ должна была продолжаться на Украине две недели.
В текущем году Киеву позарез надо получить от «западных партнёров» ещё два транша по 1,3 млрд долларов. Однако, судя по последним сигналам, Зеленскому придётся искать деньги где-то в другом месте.
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Начата публикация сенсационных документов о чудовищных коррупционных преступлениях Порошенко (ДОКУМЕНТ)
Бывший заместитель главы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов, которого называют «юридическим киллером» для Петра Порошенко, начал анонсированную публикацию сенсационных документов, обличающих чудовищную коррупцию бывшего президента Украины.
«Друзья, как и обещал, начинаем комплекс международных учебно-воспитательных мер в отношении Порошенко.
По ссылке публикую нотариальный документ, свидетельствующий, что в апреле 2015 года, когда в зоне АТО погибали украинские военные, Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию UKRPROMINVEST HOLDING LTD в новое офшорное предприятие BATTERY INVESTMENT CORP.
Документ здесь.
Основной целью новой компании было владение Порошенко торговыми и промышленными активами. После того как в прокуратуре Украины произойдут кадровые изменения, мы добьёмся международно-правового поручения Генпрокуратуры Украины в Панаму о раскрытии всех сделок Порошенко в Панаме во время войны и посчитаем, сколько военного снаряжения и вооружения можно было купить за налоги, которые были украдены и отмыты в островных офшорах.
А пока сообщаем, что новый панамский офшор Порошенко BATTERY INVESTMENT CORP вскоре завладел акциями аккумуляторной компании «Иста-Центр», которые в дальнейшем у него хватало ума продать гражданину РФ Виктору Потапову.
Выписка из реестра Минюста прилагается. Доброе утро, Пётр Алексеевич», — написал Портнов в своем Telegram-канале.
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Глава администрации Зеленского пообещал России политику “кнута и пряника”
При этом он отметил, что Украине приходится идти путём «кнута».
По его словам, призыв к США ужесточить антироссийские санкции стал ответом на “молчание” Москвы по предложенным инициативам, в частности по вопросу переговоров об освобождении задержанных украинских моряков.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
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Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
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Командир блокпоста на Донбассе задержан за вымогательство взяток
На Украине задержан командир отделения контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» (один из блокпостов на линии разграничения на Донбассе — прим. РВ) и еще нескольких пограничников за систематическое вымогательство взяток.
Об этом сообщил пока ещё генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Военная прокуратура совместно с ГБР и МВД задержали за систематическое вымогательство заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ “Новотроицкое” и 6 инспекторов пограничной службы», — написал Луценко в соцсети.
Он отметил, что в целом зафиксировано более 70 фактов вымогательства средств на сумму около 600 тыс. грн у перевозчиков.
Стоит отметить, что подобная практика совершенно нормальна среди тех, кто «защищает Украину», стоя на блокпостах. Место на КПВВ считается прибыльным и «теплым».
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Мне уже хочется скорее туда
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На острове Славы под Полтавой распилили на металлолом мемориал из танка и пушки (ВИДЕО)
В Полтавской области неизвестные распилили танк и пушку на острове Славы посреди Днепра.
Злоумышленники хотели завалить еще монумент высотой десяток метров, но даже профессиональные болгарки воров с этим металлом не справились.
То, что смогли отрезать от боевой техники, вывезли с острова.
Местные жители рассказывают, что раньше местная власть следила за мемориалом и все памятники были целые.
«Все красилось, приводилось в порядок, поддерживалось к 9 мая», — говорит местный житель.
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Коломойский рассказал об общении с президентом Зеленским
После своего возвращения на Украину олигарх Игорь Коломойский не встречался с президентом Владимиром Зеленским. Однако он поздравил Зеленского и с победой на выборах, и с вступлением в должность президента. Причем, сделал это письменно, SMS-сообщением.
На вопрос, встречался ли олигарх с Зеленским после возвращения из Израиля, Коломойский сказал: «Нет, а с какой стати? Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться».
«Ну какой смысл встречаться? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил sms», — заявил Коломойский.
Олигарх говорит, что смотрел инаугурацию по телевизору. Ему понравилось выступление нового президента.
«Это было яркое выступление. В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица», — сказал Коломойский.
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В ЛНР на шахте “Никанор-Новая” ввели в строй новую лаву с “энергетическим” углем
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Коломойский проиграл Нацбанку Украины суды на 2,6 млрд гривен
НБУ и ПриватБанк выиграли у связанных с Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования. Об этом сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что Нацбанк Украины и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода (НФЗ) и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств по рефинансированию, которое НБУ выдал ПриватБанку, на суммы 2,6 млрд грн и 143 млн грн соответственно.
«14 мая 2019 Большая Палата Верховного Суда поставила точку в делах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования в НБУ и ПриватБанке об обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности по рефинансированию и обязательства ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ», — сообщил юристы НБУ.
Согласно судебным материалам, на 25 сентября 2017 задолженность ПриватБанка перед НБУ по кредитному договору (о рефинансировании) № 19 составила 2,6 млрд грн, по которому НФЗ передал более 60 вагонов в обеспечение этого долга.
В то же время Тровелко Холдингз Лимитед в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию передало в ипотеку для НБУ недвижимость стоимостью 143,3 млн грн.
Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, было освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанка, но и финансового поручителя — Игоря Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций начиная с 2017 года.
«Заметим, что Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного Суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и ПриватБанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора», — отметили юристы НБУ.
После чего, имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение обратившись к Большой Палате Верховного Суда.
«Однако, и Большая Палата поддержала НБУ и Приватбанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка. Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства, правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах», — добавили юристы.
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12:14. Логопед залупился. Жиды его сожрут.