Новости Украины и Новороссии 22 мая 2019

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая только вчера прибыла на Украину, резко сократит свою программу пребывания в «незалежной» и уже сегодня или завтра вернётся в Вашингтон.

Об этом утром в среду со ссылкой на осведомлённый источник сообщает влиятельное украинское издание «Українські Новини».

«Сегодня или завтра миссия (МВФ) возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина — роспуск парламента», — заявил собеседник издания.

Он уточнил, что чиновники Фонда также не оставили незамеченными и «некоторые кадровые назначения» Зеленского.

Напомним, работа миссии МВФ должна была продолжаться на Украине две недели.

В текущем году Киеву позарез надо получить от «западных партнёров» ещё два транша по 1,3 млрд долларов. Однако, судя по последним сигналам, Зеленскому придётся искать деньги где-то в другом месте.

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