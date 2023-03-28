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Влияние СВО на преступность, безработицу и теневую занятость

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В России на фоне СВО снизились преступность, безработица и теневая занятость

Число занятых в неформальном секторе экономики сократилось в 2022 г. с 14,6 до 13,4 млн человек, или на 1,2 млн человек (8%), следует из опубликованных на днях данных Росстата (https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265). Это те, кто работал без официального трудоустройства. Их доля среди всех работников снизилась с 20,3% до 18,6%. Это минимальное значение с 2011 г., когда в неформальном секторе работали 18,2%.

Основные отрасли неформальной занятости – торговля, авторемонт, сельское хоз-во, транспорт и строительство. Больше всего неформально занятых в Ингушетии (54%), Дагестане (51%), Кабардино-Балкарии (48%), Чечне (45%), а меньше всего – на Чукотке (1,5%), в Москве (3,4%) и Санкт-Петербурге (6,7%).

Безработных в среднем за 2022 г. стало 2,95 млн, что на 680 тыс. человек меньше, чем в 2021 г. Безработица сократилась с 4,8% до 3,9%. Это рекорд для постсоветской России, хотя при РСФСР в 1990 г. она была 1,3% (1 млн чел.), отмечало «Равенство» (https://t.me/ravenstvomedia/150).

На снижение теневого сектора и безработицы повлияла СВО, которая вобрала 300 000 мобилизованных и потребовала увеличения штата ВС РФ на 140 000 человек. А также миграция из РФ: за март-нояб. 2022 г. за рубеж выехало 487 000 человек, а за тот же период допандемийного 2019 г. – 309 000, по данным (https://www.fedstat.ru/indicator/43513) погранслужбы ФСБ. Многие из пересекавших границу сверх обычного могли вернуться, но эти данные не раскрываются.

Трудоспособные граждане, не желавшие попасть под мобилизацию, охотнее оформлялись на работу официально. На опасениях потерять работу играли и работодатели: продолжительность рабочей недели выросла с 37,8 до 38,1 часов.

Рост безработицы часто сопровождает рост преступности, и наоборот. В 2022 г. количество преступлений снизилось с 2 до 1,97 млн, в т.ч. тяжких и особо тяжких – с 560 000 до 537 000 ед. (-4%), по данным МВД (https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/). Погибших от преступлений уменьшилось на 9%: с 23 284 до 21 174 жертв. Но больше зарегистрировали убийств и покушений (7628 вместо 7322), что связано, скорее, с действиями противника.

@ravenstvomedia – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8257232.html
Метки: безработица, война на украине, Демография, мвд рф, мобилизация, общество, преступность, Россия, статистика, экономика
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Один комментарий » Оставить комментарий
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    чси 37 мин. назад

      Ложь неймоверная. Пропогандонная фигня из пула все хорошо прекрасная маркиза все хорошо все хорошо, которым нас кормят вот уже больше 30 лет без остановки.Любые форс мажорные события это раздрай в жизни общества по всем его направлениям существования

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