Новости Украины и Новороссии 05 августа 2018
- 08:46 На Украине рассказали о парадоксальном эффекте антироссийских санкций.
- 07:30 Порошенко идёт «ва-банк», этой осенью Украину ждёт дефолт и новая бойня.
- 06:00 В Верховной Раде рассказали, от чего зависит статус Донбасса.
- 05:00 Новые референдумы в ДНР и ЛНР: быть или не быть.
- 03:30 Нелегальная вырубка древесины на Украине вошла в перечень планетарных угроз.
- 02:30 Путин остановил наступление ВСУ на Донбассе (ВИДЕО).
- 02:00 180 лет тюрьмы: за что украинцы получают драконовские сроки в Европе (ФОТО).
- 01:18 Как отделить Черноморский флот от Севастополя.
- Вчера 23:12 Загоняем Администрацию Порошенко в угол.
На Украине рассказали о парадоксальном эффекте антироссийских санкций
Санкции против Москвы «парадоксальным образом» сработали на укрепление России, заявил бывший депутат Рады Евгений Филиндаш в эфире телеканала NewsOne.
На вопрос украинского журналиста, почему санкции против России не работают, политик ответил, что экономические ограничения в адрес Москвы привели к импортозамещению и развитию ряда секторов.
«Раньше Россия почти все импортировала, а теперь эти санкции привели к тому, что надо развивать хотя бы в части наиболее стратегически важных отраслей свое производство, то есть эти санкции привели к тому, что Россия, которая обладает колоссальными ресурсами: природными, людскими, образовательными; часть этих ресурсов начала выпускать на восстановление своего производства.
Это же не маленькая Сербия, которую санкциями можно было реально задавить, а это гигантская Россия. Таким образом, эти санкции парадоксальным образом для их инициаторов сработали на укрепление России», — отметил экс-депутат.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Порошенко идёт «ва-банк», этой осенью Украину ждёт дефолт и новая бойня
Уже этой осенью на Украину обрушатся «казни египетские».
Киев, согласно распоряжению МВФ, должен повысить тарифы на газ для населения, однако это грозит Украине дефолтом. Об этом в частности говорит депутат Рады Юрий Павленко.
Повышение цен на газ должно сопровождаться дополнительным субсидированием населения. Однако денег на это нет. Дефицит финансирования «социалки» уже составляет 1,5 миллиардов долларов.
Казалось бы, цены выше, значит, больше денег поступит в бюджет страны за счёт налогов. Но эта схема не про Украину. Бенефициары от повышения цен на газ для населения находятся на Западе.
Дальнейшее урезание социалки неизбежно. И без того нищее население обнищает ещё сильнее. А выход как всегда один: попросить больше денег у западных кредиторов.
Незалежность на Украине достигла уже той степени, когда председатель Рады напрямую говорит о том, что законотворчество в стране напрямую зависит от «международных партнёров».
Об этом заявил Андрей Парубий, комментируя возможное продление срока действия закона об особом статусе Донбасса. Также Парубий намекнул, что существование государства Украина зависит от сохранения антироссийских санкций. Ну, вы поняли, Украина — это антироссийская санкция Запада.
Тем временем, пропагандисты Порошенко остервенело кричат, что все, кто выступает против переизбрания нынешнего украинского президента работает на Кремль. Дескать, любой президент, кроме Порошенко, сдаст Украину России.
Это уже самый настоящий «ва-банк» со стороны Порошенко. Победа или смерть. В «агенты Кремля», кстати, уже попали боевики ОУН* (организация украинских националистов). Лидер организации Николай Кохановский заявил, что о готовности силой захватить власть в Киеве.
Нынешней власти поставлен ультиматум со стороны праворадикальных боевиков.
«Или мы меняем власть и забираем свое государство, и строим абсолютно новое государство, или мы вообще потеряем все: и независимость, и вообще такое понятие, как нация будет уничтожено», — заявил Кохановский. По его словам, именно радикалы будут решать, куда дальше будет двигаться Украина.
Незалежную ждёт чрезвычайно горячая осень. На этот раз политического и экономического кризиса избежать не получится.
Критическая масса проблем давно превышена, а США и Европа больше не хотят поддерживать хромую майданную власть.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
*Запрещенная в России экстремистская группировка
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В Верховной Раде рассказали, от чего зависит статус Донбасса
Продление срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от позиции международных партнеров, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
«Перед истечением срока в этом году будем советоваться: есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет во многом зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России.
Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно», — сказал Парубий.
Спикер напомнил, что в прошлом году действие закона продлили на год и тогда он отмечал, что это не окажет никакого влияния.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев продлить действие закона.
Закон об особом статусе Донбасса приняли еще в октябре 2014 года в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям, а в прошлом году продлили еще на год.
Согласно документу, неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей.
Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для Донецкой и Луганской Народных Республик остался на бумаге.
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Новые референдумы в ДНР и ЛНР: быть или не быть
Недавно состоялась встреча Путина с Трампом. Темы их разговора и результаты каких-либо их договорённостей нам до сих пор неизвестны.
Однако в прессу просочилась информация о том, что российский президент сделал предложение своему американскому коллеге определить статус Донецкой и Луганской Республик на референдуме их жителей, под контролем международного сообщества.
Отмечу, что Запад, особенно США, считает, что в конфликте на Донбассе Россия ведёт руками «донбасских сепаратистов» войну с Украиной «гибридным способом».
Поэтому Запад отказывается считать ЛДНР стороной конфликта и не позволяет нам участвовать в «Нормандском процессе». Хотя ОБСЕ, представители которой, в отличие от США, постоянно присутствуют в регионе, утверждает, что никаких российских войск в Донбассе нет!
Да, Россия поставляет нам тонны гуманитарной помощи, выражает наши интересы в «Нормандском формате» и т. д. Но не воюет за нас!
В общем, если Запад не доверяет России и не считает легитимным референдум о независимости, проведённый в ЛДНР в мае 2014 года, то мы ему дадим возможность еще раз провести такой же опрос жителей на тему, желают ли они быть независимыми или вернуться в лоно Украины (под контролем международных наблюдателей).
Скорее всего, путинская идея о референдуме будет отвергнута Западом, ибо мы на этом референдуме скажем то же, что и 11 мая 2014 года! Тем более после 4 лет того геноцида, который устроила на Донбассе киевская власть (десятки тысяч убитых, сотни тысяч раненых, сотни тысяч разрушенных и повреждённых зданий и объектов инфраструктуры, более миллиона беженцев, тяжелейшие экономические последствия).
Кроме того, если мировое сообщество признает результаты референдума, то может начаться «парад суверенитетов» по всему миру : шотландцы, каталонцы, баски и т. д.
Следует отметить, что в целом в мировом сообществе является приоритетным принцип территориальной целостности государства, хотя несомненное юридическое и морально-этическое верховенство имеет право наций на самоопределение (это, кстати, даже записано во второй статье устава ООН!).
Поэтому российские власти в случае с Донбассом в первую очередь поддерживают желание народа!
Отмечу, что для того чтобы продемонстрировать «непоследовательность» России в этом вопросе, европейские и американские империалисты и подтанцовывающая им российская либеральная мразь часто пытаются «пнуть» нас Чечнёй, которую Россия якобы «подавляла силой». Но ведь в марте 2003 года чеченскому народу предоставили право самому решить — быть в составе России или нет. И за единство с Россией проголосовало 88% участников референдума!
Референдум за СССР
То же касается и СССР, за восстановление которого я со своими товарищами бьюсь! На референдуме, состоявшемся 7 марта 1991 года, за сохранение СССР проголосовало 80% населения Союза! Причём на Украине за Союз высказалось 80% жителей в ходе всесоюзного референдума и 70% в ходе опроса, организованного украинским Верховным Советом ( где в то время доминировали националисты).
А вот, например, в Прибалтике, которая, как нам сегодня пытаются внушить отпетые антисоветчики, якобы проголосовала за выход из Союза, вообще даже не были созданы центральные республиканские комиссии референдума. Но тем не менее на территории этих республик был проведён так называемый нелегитимный опрос о «независимости», и большая часть населения тогда высказалась действительно за независимость, но не против СССР ( вопрос референдума был умышленно задан властями совершенно некорректно, и ответ интерпретирован националистами в нужном им ключе).
А в Эстонии вообще около трети населения были лишены возможности от участия в опросе — там могли принять участие лишь «правопреемные граждане Эстонской республики» (в основном эстонцы по национальности), а также лица, получившие так называемые «зелёные карточки» Конгресса Эстонии (условием получения карточки было заявление о поддержке независимости Эстонской Республики).
Однако предатель Горбачёв, несмотря на результаты референдума (народ был за наш старый и добрый СССР!), «топил» за некую «кисельную» конфедерацию «суверенных государств» на Ново-Огарёвских переговорах. Поэтому группа высших руководителей СССР и создала 18 августа 1991 года ГКЧП, чтобы предотвратить этот горбачёвский обман, прекрасно понимая, что «пятнистый чёрт Горби» ведёт страну к распаду!
Правда, ГКЧП был, к сожалению, проведён крайне примитивно и непрофессионально, ибо не были арестованы Ельцин, Горбачёв, Собчак и прочая весьма малочисленная «дерьмократическая» антисоветская «шушера», а в Москву демонстративно ввели танки и БТРы ( которые бездействовали ) вместо проведения тонкой и тихой операции спецсилами внутренних войск КГБ!
Таким образом, подонки, агенты Запада и враги народа — Ельцин, Кравчук и Шушкевич, подписавшие по пьяни 8 декабря 1991 своими погаными трясущимися ручонками в Беловежье документ об уничтожении СССР, — совершили особо тяжкое преступление, поправ волю Советского Народа, выраженную на референдуме!
А вот те же Абхазия, Осетия (их жители желают воссоединиться с РФ) и Крым на референдумах выбрали отделение от государства и вхождение в состав России.
Напомню, что Южная Осетия дважды, 19 января 1992 года и почти через 15 лет спустя — 12 ноября 2006 года, провела референдумы. И более 96% жителей проголосовали за независимость и последующее воссоединение с РФ.
А в Абхазии референдум о независимости состоялся 3 октября 1999 года в формате вопроса об отношении граждан к действующей Конституции, принятой Верховным Советом Республики 26 ноября 1994 г. и являвшейся правовым оформлением созданного независимого государства — Республики Абхазия. На абхазском референдуме более 97% жителей поддержало конституцию!
Все перечисленные референдумы дали вполне ожидаемый результат. Тут не было никаких подтасовок или фальсификаций при подсчёте голосов! Ведь подавляющее большинство этих регионов русские или представители народов, видящих своё будущее с Россией. Ведь эти люди подвергались жёсткой этнической дискриминации в составе «метрополиии» и испытывали после распада СССР тяжёлые социальные невзгоды.
Результаты крымского и осетино-абхазского референдумов оспариваются Западом, ибо во время их проведения якобы не были соблюдены все нюансы международного права. Ну так давайте будем следовать всем формальным процедурам в случае с повторным голосованием в Донбассе! Давайте пригласим наблюдателей от ПАСЕ, ОБСЕ, ООН, СЕ, СНГ, РФ, Украины наконец!!!
Результаты такого референдума уже заранее всем известны! Поэтому Запад не согласится на его проведение. Запад, видите ли, сам вправе решать, кто из народов имеет право на самоопределение, а кто нет!
Ведь всё в данном случае зависит не от мнения людей и не от буквы закона, а от геополитических интересов евро-американских империалистов!
Так Запад в своё время с пеной у рта и с пушкой в руках поддержал меньшинство косовских албанцев, но растоптал руками натовских «миротворцев» ООН Сербскую Краину.
Опыт Косово
Хотя опять-таки в случае с Косово никакого референдума не проводилось!
Так после нескольких лет этнических чисток в Косово, проводившихся с лютой жестокостью албанскими террористами, вооружёнными и поддержанными США, Британией и рядом стран ЕС, в 1998 году так называемая Косовская генассамблея приняла декларацию о независимости края. И Косово объявлено суверенным, независимым государством. При этом представители сербов, которые имели на тот момент 10 мест в парламенте, на этой церемонии не присутствовали.
Это было не решение компетентных международных органов и не результат референдума. О независимости края было объявлено как о факте безапелляционном и не требующем каких-либо согласований.
Итак, конечно же, Запад вряд ли согласится на повторный донбасский заранее провальный для него референдум.
Тем более куратор от США по Украине Курт Волкер уже заявил, что Вашингтон не поддерживает идею проведения каких-либо референдумов на Донбассе, подчеркнув, что результаты такого волеизъявления не будут иметь легитимности в условиях, когда у украинского правительства нет контроля над Донбассом и люди живут там в опасности.
Хотя, кто как не Киев, поддержанный Западом, сделал жизнь этих людей опасной, начав агрессию в 2014 году!
В целом, нам, жителям ЛДНР, глубоко начхать на мнение Запада, ибо мы сами выбираем свою судьбу, без оглядки на мировых империалистов, а ЕС и США грубо нарушают ими же провозглашенные демократические принципы.
Поэтому я бы провёл повторный референдум о статусе ЛДНР, а также референдум об объединении ДНР и ЛНР, даже в отсутствии согласия на это Запада. Ибо в любом случае результаты референдума подтвердят наш государственный авторитет и повысят нашу легитимность на международной арене.
Тем более в любом случае на референдуме будут присутствовать международные наблюдатели от РФ, СНГ, Осетии, Абхазии и прочих поддерживающих нас стран, включая те, которые имеют в ЛДНР свои представительства.
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Бенес Айо, военнослужащий армии ДНР, гражданин Латвии и ДНР, коммунист, активист «Другой России», специально для «Русской Весны»
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Нелегальная вырубка древесины на Украине вошла в перечень планетарных угроз
На протяжении последних двух лет британская природоохранительная организация Earthsight занималась расследованием браконьерской заготовки и контрабанды леса-кругляка на Украине. Они называют незаконную вырубку украинских лесов наряду с аналогичными процессами в Юго-Восточной Азии, бассейне Амазонки и экваториальной Африки наиболее разрушительными случаями уничтожения лесного покрова Земли.
Опубликованные Earthsight 14 июля результаты вызвали бурное обсуждение в высших эшелонах власти и подтвердили заявления украинских экологов о том, что вступивший силу в конце ноября 2015 года мораторий на экспорт необработанной древесины так и не дал должного эффекта: сокращения теневой рубки и вывоза леса не произошло. Британские расследователи указывают, что основными покупателями полулегального дерева с Украины являются крупные деревообрабатывающие компании из ЕС, которым в сговоре с Гослесагентством удалось наладить схемы по безосновательной санитарной рубке леса и его экспорту уже в виде пиломатериалов или дров.
Почему эксперты уверены в причастности Гослесагентства — ниже. Но вот один неопровержимый факт: 16 июля Гослесагентство опубликовало итоговый документ национального диалога Реформирование лесного хозяйства: перспективы и последствия. На двух страницах документа обнаружились лишь две строки, хотя бы косвенно затрагивающие проблему, вскрытую расследователями Earthsight: «На Украине один из самых низких в Европе показатель использования ежегодного прироста. Также отмечена тенденция увеличения объемов лесозаготовки на Украине». То есть Гослесагентство проблемы не замечает.
Основная схема, которую используют региональные лесные хозяйства, — это так называемая санитарная рубка здорового леса. Исследовав 18 лесозаготовочных участков, британцы утверждают, что от 67 % до 78 % санитарных рубок являются неоправданными.
При этом на санитарные рубки в 2017 году пришлось 382 тыс. га, или 91 % общей площади рубок.
Что касается «черной» рубки леса, то, по данным Минэкономики, в 2017 году на нее пришлось всего 26 тыс. куб. м, или 0,12 % общего объема заготовленной древесины. Михаил Попков, старший научный сотрудник Института агроэкологии НААН, уточняет, что ситуация связана с законодательством: «Главное, что нужно понять, — криминальные и абсолютно невыгодные лесному хозяйству и народу вырубки могут быть законными. Они могут быть прописанными в законодательстве, позволяя формально назначать те или иные рубки, экспортировать деловой лес как топливную древесину».
Однако бороться со «схемной» вырубкой леса Кабинету Министров Украины будет крайне сложно, потому что в этом не заинтересованы не только крышующие лица из большой политики, но и руководство местных лесхозов. Согласно исследованию Earthsight, коррупция повсеместна, она сопровождает все уровни государственной системы управления лесными ресурсами. Начиная с лесников, закрывающих глаза на грузовики, загруженные незаконно вырубленным лесом, и начальников райлесхозов, подписывающих приказы на незапланированные санитарные рубки, и заканчивая высшим руководством Гослесагентства.
В качестве примера британские исследователи указывают поставки «санитарного» и приобретенного на полупрозрачных аукционах леса «теневыми» лесопилками, количество которых было оценено ими в 12 тыс. единиц. Впоследствии «схемный» лес экспортируется через таможню либо напрямую как лес-кругляк, либо как пиломатериалы или дрова. В результате только «белый» экспорт пиломатериалов из Украины превышает его официальное производство в среднем на 75 %. Экспорт дров и топливной древесины (статей — лидеров лесного экспорта после введения моратория на экспорт необработанной древесины), по данным таможенной статистики, в физическом выражении за 2015‑2017 годы выросли на 80 % и 12 % соответственно. А одновременно зафиксированный экспорт леса-кругляка, несмотря на действующий запрет, составил в 2017 году 10,7 тыс. тонн.
Политолог Андрей Золотарев, дополняя исследователей из Earthsight, утверждает: «Выстроить производственные цепочки „лесхозы — лесозаготовительные предприятия — правоохранители“, которые не замечают, что лес поездами идет из страны, без политической крыши невозможно. „Черный“ оборот древесины на 75 % превышает легальный. А теперь вопрос: разве это возможно без прикрытия? Если, например, бук идет под видом топливной древесины. Это даже ребенок увидит, но чиновники закрывают глаза. Таможенные органы ЕС зафиксировали более миллиона тонн леса-кругляка из Украины, который украинская таможня классифицировала как топливную древесину».
Исследователи Earthsight заявляют, что, несмотря на существенное ужесточение регламента по утверждению санитарных рубок (начиная с 2016 года все рубки должны быть публичными и оглашаться общественности заранее, а в комиссии, контролирующие вырубку, включаются представители местных органов власти), колоссальный объем спроса на качественное и дешевое украинское дерево со стороны ЕС автоматически создает десятки способов нелегальной рубки и контрабанды леса.
Основным покупателем украинского дерева ожидаемо оказался Европейский союз, долю которого Earthsight оценили в 70 %. Британские эксперты отмечают, что, несмотря на активные действия украинских властей по ограничению рубок, предпринимаемые в последние годы, объем экспорта лесопродуктов в ЕС за 2014‑2017 годы вырос с 670 млн евро до 1.060 млн евро.
Среди стран — членов ЕС основными импортерами дерева из Украины выступили Польша (23,6 %), Германия (17,7 %), Румыния (11 %), Венгрия (8,2 %) и Италия (7,8 %).
Между тем данные Евростата свидетельствуют также о том, что мораторий на экспорт леса-кругляка помог сократить объемы торговли необработанным деревом всего на несколько месяцев, пока крышующие органы не наладили новые схемы его вывоза.
Таким образом, если сравнить данные об объемах экспорта лесопродуктов из нашей страны в 2017 году ($ 95,1 млн) с данными об объемах импорта из Украины только странами ЕС ($ 1,24 млрд), то можно увидеть, что проблема «схемных» рубок обходится Украине приблизительно в $ 1,14 млрд в год.
Экономист Павел Себастьянович объясняет такую неэффективность моратория сговором Гослесагентства с прокуратурой и отсутствием верховенства права в Украине: «Все схемы вырубки леса и его дальнейшей контрабанды осуществляются двумя людьми, ответственными за разрешительную процедуру, — это местный прокурор и лесничий. Сейчас Гройсман говорит, что надо сделать проверки. Но кто будет проверять прокуратуру? Мы знаем, что у нас есть даже три новосозданных антикоррупционных органа на самом высочайшем уровне, руководители которых получают миллионы гривен в месяц. Но за всю историю своего существования ни НАБУ, ни САП, ни НАЗК так и не довели до конца ни одного дела».
Политолог Золотарев, дополняя Себастьяновича, говорит, что если бы эта цепочка не вела на самый высокий уровень, то, к примеру, деятельность местного прокурора можно было бы чрезвычайно просто разоблачить.
С их мнением соглашается и Попков: «Лес был под руководством коммунистов, „свободовцев“, „регионалов“, потом еще каких‑то групп влияния. Сегодня его курирует БПП. Кто конкретно курирует лес?
Говорят очень много, называя фамилии депутатов из БПП, говоря непосредственно о Банковой или ГПУ, называя Луценко как человека, дружащего с нынешним фактическим руководством отрасли. Не думаю, что он [генеральный прокурор] его курирует, но думаю, что он его крышует, спасая от неприятностей».
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Путин остановил наступление ВСУ на Донбассе (ВИДЕО)
Получив информацию о том, что ВСУ готовят полномасштабное наступление на ДНР, писатель и советник главы ДНР Захар Прилепин принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину во время «горячей линии».
Об этом сам Захар Прилепин рассказал в эфире канала «Поток».
«Когда я заезжал в Донбасс и создавал свой батальон, у меня в один момент возникла идея-фикс, которая долгое время довлела надо мной. У меня тогда погиб замечательный товарищ Арсен Павлов, и я себе сказал, что хочу зайти в Славянск и там поставить ему памятник.
Все два года существования батальона я постоянно жил в состоянии благостного невроза, потому что постоянно возникали весомые свидетельства того, что сейчас будет наступление — либо наше, либо их. Эти вещи циркулировали с постоянством раз в месяц.
Мы собирали батальон, мы выходили на позиции, изучали местность, понимали, куда мы пойдем, а потом нам говорили: „Всё, ребята, отдыхайте, никуда не идёте”.
Потом через две недели: „Всё, они будут наступать, опять собираемся, запасаемся всем необходимым”.
В какой-то момент, когда я задал вопрос Владимиру Владимировичу Путину по прямой линии о том, что будет делать Россия, если они начнут наступление в момент чемпионата мира по футболу… Мне даже дату называли, что они будут наступать 12 июня в День России. Об этом мне сказали за две недели.
Было решено, что надо дозвониться. В ответ было сказано много фраз, а уже через неделю-другую наша разведка докладывает, что они оставляют свои позиции и всячески сигнализируют, что не будут наступать», — рассказал писатель.
Напомним, что Путин во время «горячей линии» заявил, что попытка наступления ВСУ на Донбасс во время Чемпионата мира, проходящего в России, обернется трагическими последствиями для украинской государственности.
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180 лет тюрьмы: за что украинцы получают драконовские сроки в Европе (ФОТО)
У украинцев появилась новая ниша на теневом рынке труда в Европе — переправка нелегалов в Евросоюз. Это прибыльнее, чем сбор урожая или труд на стройке, но грозит серьезными тюремными сроками — порой космически нереальными.
20 июля суд греческого города Пирей приговорил к 180 (!) годам тюрьмы музыканта ивано-франковской группы «Перкалаба» Сергея Шваюка и его друга, кузнеца Петра Литвинчука по обвинению в перевозке беженцев из Пакистана и торговле людьми.
К такому же сроку греческий суд в марте этого года приговорил украинского моряка Дениса Бровченко за переправку сирийцев.
Приговоры других таких же «заробитчан» составляют и по 600 лет — в Греции в этой сфере строгое законодательство и за каждого нелегала дают от 3 до 10 лет.
На практике 180 лет приравняют к 25 годам — максимальному сроку отсидки в греческих тюрьмах.
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Сейчас в Греции, через которую в страны ЕС попадает основной поток беженцев, по обвинению в контрабанде живым товаром под стражей находится 112 украинцев. «Переправщики» промышляют чаще всего именно в этой стране, а также в Италии, через которую едут нелегалы из Ливии.
Большинство задержанных говорят, что они попали в этот бизнес «случайно» — якобы устраивались на нормальную работу на судна и яхты, а в итоге хозяева их заставили перевозить нелегальных мигрантов.
Число задержанных постоянно растет. Например, в апреле этого года у греческого полуострова Пелопоннес задержали троих перевозчиков-украинцев, которые пытались переправить в Италию 64 мигранта из Ближнего Востока.
Беженцев доставляли на микроавтобусах из Афин в порт Килини, а уже оттуда переправляли группами на яхты у греческого побережья. Местные рыбаки все это видели и пожаловались береговой охране, которая и задержала всю компанию.
Как попадают на такую «работу» граждане «незалежной», сколько зарабатывают и чем оборачивается для них рискованный бизнес, выясняло украинское издание «Страна.уа».
Нелегалов перевозят за зарплату в $1–1,5 тысячи
О том, что больше сотни украинцев попали в греческие тюрьмы, в украинском МИДе сообщали еще зимой этого года. При этом Киев оправдывает своих земляков.
Как написала на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, украинцев якобы обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах и яхтах.
«А взамен под принуждением силы и угрозой смерти заставляют переправлять через море „нелегалов“ в Европу. Именно поэтому сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами.
Морякам обещают официальное трудоустройство, работу по контракту. Очень быстро, буквально через несколько месяцев, они оказываются в греческих тюрьмах. А кто-то делает на этом огромные деньги!», — написала Денисова.
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В тюрьмах, по словам омбудсмена, задержанным не предоставляют нормальных переводчиков, и они не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют.
«Кроме того, судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание показания моряков, а условия их содержания не соответствуют минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В частности, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении», — пишет Денисова.
При этом, по её словам, конвенция Совета Европы освобождает от наказания за переправку нелегалов, если подобное преступление совершено под принуждением.
Эксперты же полагают, что многие украинцы осознанно идут на преступление ради денег.
«О том, что на борту суден, на которые они устраиваются, перевозят не туристов, а нелегалов, экипажу было известно. Этого никак не скрыть.
Отказаться от такой работы могут в любой момент. Обычно зарплата на таких суднах с нелегалами — 1–1,5 тыс. долларов, это немного за тот риск, которому они себя подвергают.
Большие бабки — у боссов. А украинцы там на подпевках, при облавах они-то и попадаются, потому так много их в тюрьмах», — рассказал журналистам капитан одного из пароходов, знакомый с греческой историей.
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«Пацаны не заслуживают этого»
Как рассказали изданию родственники и адвокаты задержанных, в контрабандисты попадают по стандартной схеме: устраиваются по объявлениям и через знакомых на законную работу — в экипаж на прогулочные судна в Турции (яхтсменами, механиками, поварами), а потом оказывается, что корабли используют для перевозки нелегалов.
Так случилось со Шваюком и Литвинчуком.
«Один знакомый предложил им подзаработать — три недели возить туристов на яхте вдоль побережья Турции за зарплату в 2,5 тысячи долларов, — рассказывает „Стране“ их приятель Олег Викторович.
— Сергей и Петро должны были устроиться помощниками капитана, а оказалось, что кроме них экипажа на судне не было. Им показали, как вести яхту и на первом же выходе в море сказали забрать якобы туристов из поломанной яхты, на которой оказались несколькими десятками пакистанцами».
Сергей Шваюк, вокалист и трубач ивано-франковской группы Perkalaba, после заработков на турецкой яхте получил 180 лет тюрьмы в Греции.
По версии украинцев, на этой же яхте находились вооруженные турки, которые забрали у них мобилки и грозились покалечить.
«Сергей ничего не знал о нелегалах. Турки приказали вести яхту в Италию, но судно задержала береговая охрана возле Греции.
Там Сергея и Петра обвинили сразу по нескольким статьям — незаконном пересечении границ страны Европейского Союза, создании опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты, отсутствии спасательных средств, нелегальной перевозке мигрантов. Кроме того, у них не было документов на управление яхтой», — говорит их приятель.
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По словам юриста-международника Игоря Руденко, который занимается делом Шваюка и Литвинчука, украинцам дали срок, исходя из расчета по три года за каждого нелегала (всего их на судне было около 60). Но приговор, по его словам, будет приравниваться к 25 годам.
«Пацаны не заслуживают этого», — сокрушается Олег «Мох» Гнатив, продюсер группы Perkalaba.
Адвокат украинцев готовит апелляцию. Юристы говорят, что можно добиться уменьшения срока или даже условно-досрочного освобождения, но для этого нужна помощь украинских властей. А они, жалуются родные задержанных, бездействуют и ограничиваются сочувственными заявлениями.
Один на один с проблемой оказалась семья Юрия Решетникова из Измаила Одесской области, которого, как и десятки других украинцев, осудили за перевозку нелегалов — дали 25 лет.
«Мы обращались в разные инстанции в Украине, в наше посольство в Греции, но никакого ответа не дождались. Пришлось самим защищаться и готовить апелляцию», — говорит его жена Оксана.
Родные задержанных украинцев жалуются на избиения и ужасные условия в заключении.
«Во время задержания мужа били ногами и повредили спину, у него ранее была операция на позвоночнике», — жалуется Елена Новак, жена 48-летнего Виталия Новака из Херсонской области, который устроился матросом на яхту в Турции и его, так же как и остальных, задержали у берегов Греции.
«В тюрьме — грязь, холодно, в крохотных камерах на человека приходится чуть больше метра «жилплощади», — добавляет Оксана Решетникова.
Боссы с каждого нелегала берут по 7 тысяч долларов
Греческий журналист Костас Панагопулос, который занимается темой перевозки нелегалов, рассказал украинскому изданию, что в этом бизнесе действительно задействовано много украинцев.
«Они идут на это из-за безработицы у себя в стране, большинство из них — матросы из морских регионов Украины (Одесская, Херсонская область, Мариуполь).
С каждого нелегала, за переправку из Турции в Италию, берут около 7 тысяч долларов, а их везут десятками за раз, по полсотни и больше.
Это многомиллионный бизнес, однако простому персоналу суден с него достаются копейки, основная прибыль идет в карман мафии. Это целые группировки из нескольких десятков человек, где есть вербовщики, собственно перевозчики, финансисты», — говорит Панагопулос.
Впрочем, есть информация, что украинцы встречаются и среди тех, кто крышует контрабанду нелегалов.
В прошлогоднем расследовании Sunday Times выяснили, что граждане Украины организовали перевозку на яхтах мигрантов из Турции в Южную Европу. В южной части Сицилии в 2017 году, по подозрению в переправке нелегалов, арестовали восьмерых украинцев, еще шестерых — на Мальте и Крите.
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В управлении ООН по наркотикам и преступности говорят, что нелегальные перевозки мигрантов вышли на профессиональный уровень.
«Если раньше, например, в основном преобладали перевозчики-любители, немного подрабатывавшие нелегальной деятельностью, то теперь этим занимаются профессионалы, тем более что перевозка мигрантов является крайне прибыльной деятельностью с относительно малым риском, что, в свою очередь, привлекает преступников», — говорится в сообщении управления.
А по информации норвежского центра глобального анализа, в бизнесе заняты, в частности, члены террористических организаций. Например, ИГИЛ* заработала на нелегальной перевозке больше 300 миллионов долларов.
Везли своих же нелегалов в Британию
Тем временем украинцев судят за перевозку нелегалов не только в Греции. В Британии в феврале этого года по этой статье дали шесть лет тюрьмы бывшему хореографу Владислава Куртоглу и три с лишним года — повару Дмитрию Крюку.
Их лодку под смешным названием Tazik перехватила британская береговая охрана у восточного побережья Англии. Куртоглу и Крюк назвались путешественниками и пояснили, что якобы собирались вернуться во Францию, но непогода вынудила их сменить курс и приплыть к берегам Англии.
Однако впоследствии выяснилось, что условия были благоприятными, а судно держало курс на Англию. Во время обыска полиция нашла в лодке ещё шестерых украинцев без виз.
Как сообщает Daily Express, Крюк и Куртоглу должны были получить за перевозку украинских нелегалов 2 тысячи евро.
Не секрет, что на переправке нелегалов зарабатывают и жители приграничных областей в самой Украине. Правда, в отличие от Греции, они отделываются «лёгким испугом».
В этом месяце, по данным сайта Единого государственного реестра судебных решений, трем жителей Черновицкой области дали по два года условно за незаконную перевозку нелегалов через границу в Румынию.
Житель села Красноильск (того самого, где в июне произошел конфликт между пограничниками и местными из-за контрабанды сигарет) вместе с двумя сообщниками решили нелегально переправить через границу граждан Республики Гана. С каждого африканца они требовали по 900 евро.
Сначала нелегалов привезли в Красноильск, где они пересидели на хате у местных, а вечером выходцев из Ганы привезли на украинско-румынскую границе, где их и задержали правоохранители.
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Александра Харченко
* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как отделить Черноморский флот от Севастополя
Из объемного опуса украинского адмирала Бескоровайного написанного в 2005 году на тему ожиданий по поводу вывода Черноморского флота России из Севастополя в 2017 году.
В 2018-м все это конечно смешно читать, но тем не менее:
В единстве с российскими политиками выступает командование ВМФ и ЧФ РФ, которые реализуют наращивание связей флота с Севастополем. Активно себя ведет и ортодоксальная часть нынешней севастопольской городской элиты, которая сформировалась на базе городских компартийных кланов и отставников ЧФ СССР.
Они зациклились на объединительной идее, поэтому продолжают придерживаться постулата, что "развал СССР и сокращение Вооруженных Сил пагубно действуют на сегодняшнее состояние флота, превратив его из могущественного оперативно-стратегического объединения в обычную третьестепенную флотилию разношерстных и изношенных плавсредств".
Закрывая глаза на геополитическую нецелесообразность и экономическую неспособность РФ восстановить ЧФ, отдельные российские адмиралы, сваливая вину за его развал на Украину, все ж таки вынуждены признать развал всех флотов.
Пророссийские партии Крыма своей стратегии тоже не изменили. Объединив свои усилия с оппозицией и опираясь на компартийных ортодоксов, они продолжают противостояние правительственной политике, относительно вхождения в НАТО и Евросоюз и давят на сознание местного населения, знакомыми со времен "холодной войны", лозунгами: "благодаря общим усилиям внутренних и внешних врагов, южные рубежи России с приморских флангов открыты и беззащитны. …Начался необратимый процесс, результатом которого будет выход России из Севастополя и Крыма. Обезоруженная Украина уже сейчас ничего не может сделать для своей защиты".
Однако посмотрим, что мы имеем сегодня. 19 апреля 2005 года в Симферополе депутат Госдумы России, член фракции "Родина" Алкснис заявил: "передача Крыма Украине в 1954 году была не правовой и неконституционной. Пока мы были едины, так вопрос не стоял, но с учетом того, что Украина дрейфует во вражеский для России лагерь, Россия будет вынуждена думать, как быть со статусом Крыма для возвращения Крыма в состав России, так как Россия не может допустить, чтобы в Севастопольской бухте стояли корабли НАТО с ракетами нацеленными на российские города".
* * *
Более "конструктивную" мысль, со скрытой угрозой, выказал бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ Кравченко: "Россия никогда не уйдет из Севастополя. Экономика Украины на 60% "завязана" на Россию, поэтому Украина не решиться на открытый конфликт".
По мнению адмирала, до 2017 года, когда завершится договор аренды базы, есть еще много времени, на протяжении которого несколько агрессивная позиция Украины относительно этого вопроса может измениться. Кравченко проигнорировал, что накануне МИД Украины сообщил, что никто не ставил вопрос о досрочном выводе российской базы ЧФ из Севастополя.
* * *
Когда стало ясно, что исходя из политической и экономической целесообразности неизбежно и дальнейшее сокращение ЧФ, то командующий флотом адмирал Комоедов в 1999 году открыто и безапелляционно озвучил политическую и военную стратегию России: "Севастополь всегда будет главной базой Черноморского флота России. …Будем стоять здесь вечно".
Три года после этого Комоєдов делал все, чтобы ЧФ был символом Крыма, Севастополя, а Крым, Севастополь – символом ЧФ. Заявления Комоедова были очередной атакой на сознание населения Севастополя и Крыму с целью возрождения утраченного коммунистами внутреннего единства с российским флотом.
Имея сильную поддержку в Москве и Крыму, адмирал Комоедов в 1999-2002 годах повторил "путь" Касатонова и Балтина, втянув ЧФ РФ в политические процессы. Он восстановил давление на общественно-политические процессы в Крыму и Севастополе, что оказывало содействие политизации и обострению обстановки на полуострове и затормозило развитие украино-российских отношений. Своими действиями командующий ЧФ РФ продемонстрировал угрозы, которые несет российский флот национальной безопасности Украины.
Адмирал зарвался, но лидер крымских коммунистов Леонид Грач бросается его спасать, и идет дальше, заявляя "сегодня ЧФ – это не только форпост России". "Сегодня ставить вопрос об устранении Комоедова с должности командующего ЧФ, это по сути сделать главную предпосылку для того, чтобы поставить под угрозу установленные добрые отношения между двумя флотами в Севастополе – украинским и российским, чтобы дать дополнительную возможность всем и вся действовать в разрушительном русле перебазирования флота".
"Вывод российского флота из Севастополя станет второй непрошеной трагической ошибкой после развала СССР". Так коммунисты – народные депутаты понимают, так они и "отстаивают" независимость Украины.
Политизация Комоедова и поддержка его со стороны лидера крымских коммунистов – это лучшая демонстрация "политического единения иностранного воинского формирования, которое временно находится на нашей территории, с реакционными силами, которые опираются на него в своей политической борьбе" – а это уже вопрос национальной безопасности.
* * *
Сознание жителей Севастополя из поколения в поколение формировалось на легендах и мифах героической истории флота, а поскольку "ветеранская" прослойка в общем количестве жителей города самая большая, то ортодоксальная и шовинистическая составная сознания этого "большинства" решительно влияла и продолжает влиять на общественное сознание.Город почти всю свою историю финансировался исключительно из воинского бюджета, поэтому уровень "милитаризации" общественного сознания севастопольцев поддерживался на более высоком уровне, чем у граждан Украины и России в общем, и ограничен для восприятия ими демократического направления развития.
* **
В декабре 2002 года в стену исторического здания на площади Нахимова вмонтировали капсулу с обращением к морякам ЧФ РФ и жителей города, которую следует открыть и прочитать в 2022 году, хотя в 2017 году заканчивается действие соглашения о пребывании на территории Украины ЧФ РФ. Что это как не вызов, который после многоразовых устных заявлений военно-политического руководства России уже в бетоне и железе вмонтирован в наши стены. Но сколько бы не заявляли российские политики и военные, что они не уйдут из Севастополя, в сознание каждого офицера, мичмана и матроса процессы развиваются под влиянием постоянного напоминания им, что они находятся на территории другого государства. Большая часть уходят в запас, уезжают в Россию, которая оказывает содействие формированию психологии "временщиков".
Вместе с тем в Украине больше зарплата и пенсия военнослужащим. Поэтому сегодня значительная часть офицеров и мичманов, которые уходят на пенсию, ищут способы остаться в Севастополе, для чего стараются получить украинские паспорта и гражданство.
Поскольку на военнослужащих ЧФ РФ не распространяются положения Ташкентского соглашения, они идут на прямое нарушение законодательства Украины, которое не разрешает двойне гражданство, а также запрещает наемничество в иностранных армиях. Украинское правительство, зная эту проблему, до сих пор не дал правовой оценки этим явлениям. Не редки также случаи получения пенсий одновременно в России и Украине.
Приведенные примеры дальнейшей намеренной интеграции российского флота и украинского города неизбежно будут иметь обратный результат и превратятся в драму при его выводе в 2017 году. Значительная часть офицеров и мичманов, будучи коренными крымчанами, откажутся продолжать службу вне Севастополя, и их не будет интересовать, готова ВМБ в Новороссийске или нет.
Сегодня 2005 год, поэтому это кое-кому видится как далекая перспектива и военачальники успокаивают личный состав своими заявлениями, что они вечно будут в Севастополе. Но это же не так, выводить флот с территории Украины придется, но что будет делать Главный штаб ВМФ РФ, если не будет готова ВМБ, – остается загадкой.
* * *
Ранее автором была предложена стратегия "медленного выхода ЧФ РФ" из Украины, которая должна была начаться еще в 1997 году. Для этого необходимо предотвратить обновление кораблей и судов ЧФ РФ, которые базируются на территории Украины.
Новые корабли, которые поступают (будут поступать) на ЧФ РФ с заводов должны размещаться на ВМБ, которая строится в Краснодарском крае, в тот же регион нужно завозить оперативные и стратегические запасы флота. Старые корабли, которые выслужили свой срок будут списаны и утилизированы в Севастополе, а экипажи могут быть использованы для комплектования новых кораблей. Это даст возможность ВМФ РФ без социальных напряжений постепенно решать проблему вывода флота. Украина же сможет использовать в Севастополе новую социокультурную парадигму, основанную на приоритетах твердой экономической целесообразности.
Создадутся условия, когда для завершения адаптации севастопольского социума к правовому и социальному пространству Украины, в Севастополе главным звеном станет не воинская структура – ЧФ РФ, а динамический цивилизованный бизнес самого большого в Украине морского порта.
Пока что связь между ЧФ РФ и Севастополем остается значительной. Эта социальная "ткань" выглядит сложной и крепкой из-за отсутствия весомой альтернативной стратегии дальнейшего развития города. Ставя вопрос о безусловном выводе ЧФ РФ из Севастополя в 2017 году, мы должны предложить городской общине стратегию их дальнейшего развития.
* * *
Эта стратегия даст возможность "Севастополь-крепость" трансформировать в мощнейший на северном побережье Черного моря "Севастополь-порт", что наполнит ГУАМ внутренним содержанием, а город получит значительный рост своей экономики и уровня жизни жители.
В социально-экономической и политической жизни Севастополя на ведущие роли выйдут бизнесмены и политики, которые будут представлять основные сегменты севастопольского социума. Они должны заменить командующих флотами, которые по инерции советских времен продолжают осуществлять главное влияние на развитие общественно-политических процессов в городе.
В условиях сбалансированного функционирования украинских, российских и западных капиталов в Севастополе, наиболее здоровая часть существующих кланово-корпоративных структур сможет выжить и трансформироваться в конкурентоспособные структуры малого и среднего бизнеса.
Успех в реализации рыночной сбалансированной модели функционирования украинских, российских и западных капиталов в Севастополе, станет заключительным актом раздела украинского города Севастополя и российского Черноморского флота и обеспечит их дальнейшее автономное существование как структур принадлежащих двум независимым государствам – Украине и России.
Символично, что сам Бескоровайный помер в 2017 году так и не дождавшись вывода флота, успев пронаблюдать процесс воссоединения Крыма с Россией, который прошел прямо скажем проигнорировав грозные максимы украинского адмирала про отделение флота от Севастополя.
Примечательно, что ничего из предложенного Бескоровайным для создания альтернативы России в Севастополе создать не удалось. Эффективные бизнес-структуры не создавались, промышленность лишь хирела, бандеровские мифы в городе совсем не приживались, цивилизованный бизнес и Украина продолжают существовать в разных вселенных.
Поэтому итоговый результат закономерен. Флот и город как и ранее оказались неразрывно связаны и у Украины не хватило силенок, чтобы разорвать эту связь.
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