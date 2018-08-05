Новости Украины и Новороссии 05 августа 2018

У украинцев появилась новая ниша на теневом рынке труда в Европе — переправка нелегалов в Евросоюз. Это прибыльнее, чем сбор урожая или труд на стройке, но грозит серьезными тюремными сроками — порой космически нереальными.

20 июля суд греческого города Пирей приговорил к 180 (!) годам тюрьмы музыканта ивано-франковской группы «Перкалаба» Сергея Шваюка и его друга, кузнеца Петра Литвинчука по обвинению в перевозке беженцев из Пакистана и торговле людьми.

К такому же сроку греческий суд в марте этого года приговорил украинского моряка Дениса Бровченко за переправку сирийцев.

Приговоры других таких же «заробитчан» составляют и по 600 лет — в Греции в этой сфере строгое законодательство и за каждого нелегала дают от 3 до 10 лет.

На практике 180 лет приравняют к 25 годам — максимальному сроку отсидки в греческих тюрьмах.

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Сейчас в Греции, через которую в страны ЕС попадает основной поток беженцев, по обвинению в контрабанде живым товаром под стражей находится 112 украинцев. «Переправщики» промышляют чаще всего именно в этой стране, а также в Италии, через которую едут нелегалы из Ливии.

Большинство задержанных говорят, что они попали в этот бизнес «случайно» — якобы устраивались на нормальную работу на судна и яхты, а в итоге хозяева их заставили перевозить нелегальных мигрантов.

Число задержанных постоянно растет. Например, в апреле этого года у греческого полуострова Пелопоннес задержали троих перевозчиков-украинцев, которые пытались переправить в Италию 64 мигранта из Ближнего Востока.

Беженцев доставляли на микроавтобусах из Афин в порт Килини, а уже оттуда переправляли группами на яхты у греческого побережья. Местные рыбаки все это видели и пожаловались береговой охране, которая и задержала всю компанию.

Как попадают на такую «работу» граждане «незалежной», сколько зарабатывают и чем оборачивается для них рискованный бизнес, выясняло украинское издание «Страна.уа».

Нелегалов перевозят за зарплату в $1–1,5 тысячи

О том, что больше сотни украинцев попали в греческие тюрьмы, в украинском МИДе сообщали еще зимой этого года. При этом Киев оправдывает своих земляков.

Как написала на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, украинцев якобы обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах и яхтах.

«А взамен под принуждением силы и угрозой смерти заставляют переправлять через море „нелегалов“ в Европу. Именно поэтому сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами.

Морякам обещают официальное трудоустройство, работу по контракту. Очень быстро, буквально через несколько месяцев, они оказываются в греческих тюрьмах. А кто-то делает на этом огромные деньги!», — написала Денисова.

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В тюрьмах, по словам омбудсмена, задержанным не предоставляют нормальных переводчиков, и они не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют.

«Кроме того, судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание показания моряков, а условия их содержания не соответствуют минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В частности, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении», — пишет Денисова.

При этом, по её словам, конвенция Совета Европы освобождает от наказания за переправку нелегалов, если подобное преступление совершено под принуждением.

Эксперты же полагают, что многие украинцы осознанно идут на преступление ради денег.

«О том, что на борту суден, на которые они устраиваются, перевозят не туристов, а нелегалов, экипажу было известно. Этого никак не скрыть.

Отказаться от такой работы могут в любой момент. Обычно зарплата на таких суднах с нелегалами — 1–1,5 тыс. долларов, это немного за тот риск, которому они себя подвергают.

Большие бабки — у боссов. А украинцы там на подпевках, при облавах они-то и попадаются, потому так много их в тюрьмах», — рассказал журналистам капитан одного из пароходов, знакомый с греческой историей.

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«Пацаны не заслуживают этого»

Как рассказали изданию родственники и адвокаты задержанных, в контрабандисты попадают по стандартной схеме: устраиваются по объявлениям и через знакомых на законную работу — в экипаж на прогулочные судна в Турции (яхтсменами, механиками, поварами), а потом оказывается, что корабли используют для перевозки нелегалов.

Так случилось со Шваюком и Литвинчуком.

«Один знакомый предложил им подзаработать — три недели возить туристов на яхте вдоль побережья Турции за зарплату в 2,5 тысячи долларов, — рассказывает „Стране“ их приятель Олег Викторович.

— Сергей и Петро должны были устроиться помощниками капитана, а оказалось, что кроме них экипажа на судне не было. Им показали, как вести яхту и на первом же выходе в море сказали забрать якобы туристов из поломанной яхты, на которой оказались несколькими десятками пакистанцами».



Сергей Шваюк, вокалист и трубач ивано-франковской группы Perkalaba, после заработков на турецкой яхте получил 180 лет тюрьмы в Греции.

По версии украинцев, на этой же яхте находились вооруженные турки, которые забрали у них мобилки и грозились покалечить.

«Сергей ничего не знал о нелегалах. Турки приказали вести яхту в Италию, но судно задержала береговая охрана возле Греции.

Там Сергея и Петра обвинили сразу по нескольким статьям — незаконном пересечении границ страны Европейского Союза, создании опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты, отсутствии спасательных средств, нелегальной перевозке мигрантов. Кроме того, у них не было документов на управление яхтой», — говорит их приятель.

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По словам юриста-международника Игоря Руденко, который занимается делом Шваюка и Литвинчука, украинцам дали срок, исходя из расчета по три года за каждого нелегала (всего их на судне было около 60). Но приговор, по его словам, будет приравниваться к 25 годам.

«Пацаны не заслуживают этого», — сокрушается Олег «Мох» Гнатив, продюсер группы Perkalaba.

Адвокат украинцев готовит апелляцию. Юристы говорят, что можно добиться уменьшения срока или даже условно-досрочного освобождения, но для этого нужна помощь украинских властей. А они, жалуются родные задержанных, бездействуют и ограничиваются сочувственными заявлениями.

Один на один с проблемой оказалась семья Юрия Решетникова из Измаила Одесской области, которого, как и десятки других украинцев, осудили за перевозку нелегалов — дали 25 лет.

«Мы обращались в разные инстанции в Украине, в наше посольство в Греции, но никакого ответа не дождались. Пришлось самим защищаться и готовить апелляцию», — говорит его жена Оксана.

Родные задержанных украинцев жалуются на избиения и ужасные условия в заключении.

«Во время задержания мужа били ногами и повредили спину, у него ранее была операция на позвоночнике», — жалуется Елена Новак, жена 48-летнего Виталия Новака из Херсонской области, который устроился матросом на яхту в Турции и его, так же как и остальных, задержали у берегов Греции.

«В тюрьме — грязь, холодно, в крохотных камерах на человека приходится чуть больше метра «жилплощади», — добавляет Оксана Решетникова.

Боссы с каждого нелегала берут по 7 тысяч долларов

Греческий журналист Костас Панагопулос, который занимается темой перевозки нелегалов, рассказал украинскому изданию, что в этом бизнесе действительно задействовано много украинцев.

«Они идут на это из-за безработицы у себя в стране, большинство из них — матросы из морских регионов Украины (Одесская, Херсонская область, Мариуполь).

С каждого нелегала, за переправку из Турции в Италию, берут около 7 тысяч долларов, а их везут десятками за раз, по полсотни и больше.

Это многомиллионный бизнес, однако простому персоналу суден с него достаются копейки, основная прибыль идет в карман мафии. Это целые группировки из нескольких десятков человек, где есть вербовщики, собственно перевозчики, финансисты», — говорит Панагопулос.

Впрочем, есть информация, что украинцы встречаются и среди тех, кто крышует контрабанду нелегалов.

В прошлогоднем расследовании Sunday Times выяснили, что граждане Украины организовали перевозку на яхтах мигрантов из Турции в Южную Европу. В южной части Сицилии в 2017 году, по подозрению в переправке нелегалов, арестовали восьмерых украинцев, еще шестерых — на Мальте и Крите.

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В управлении ООН по наркотикам и преступности говорят, что нелегальные перевозки мигрантов вышли на профессиональный уровень.

«Если раньше, например, в основном преобладали перевозчики-любители, немного подрабатывавшие нелегальной деятельностью, то теперь этим занимаются профессионалы, тем более что перевозка мигрантов является крайне прибыльной деятельностью с относительно малым риском, что, в свою очередь, привлекает преступников», — говорится в сообщении управления.

А по информации норвежского центра глобального анализа, в бизнесе заняты, в частности, члены террористических организаций. Например, ИГИЛ* заработала на нелегальной перевозке больше 300 миллионов долларов.

Везли своих же нелегалов в Британию

Тем временем украинцев судят за перевозку нелегалов не только в Греции. В Британии в феврале этого года по этой статье дали шесть лет тюрьмы бывшему хореографу Владислава Куртоглу и три с лишним года — повару Дмитрию Крюку.

Их лодку под смешным названием Tazik перехватила британская береговая охрана у восточного побережья Англии. Куртоглу и Крюк назвались путешественниками и пояснили, что якобы собирались вернуться во Францию, но непогода вынудила их сменить курс и приплыть к берегам Англии.

Однако впоследствии выяснилось, что условия были благоприятными, а судно держало курс на Англию. Во время обыска полиция нашла в лодке ещё шестерых украинцев без виз.

Как сообщает Daily Express, Крюк и Куртоглу должны были получить за перевозку украинских нелегалов 2 тысячи евро.

Не секрет, что на переправке нелегалов зарабатывают и жители приграничных областей в самой Украине. Правда, в отличие от Греции, они отделываются «лёгким испугом».

В этом месяце, по данным сайта Единого государственного реестра судебных решений, трем жителей Черновицкой области дали по два года условно за незаконную перевозку нелегалов через границу в Румынию.

Житель села Красноильск (того самого, где в июне произошел конфликт между пограничниками и местными из-за контрабанды сигарет) вместе с двумя сообщниками решили нелегально переправить через границу граждан Республики Гана. С каждого африканца они требовали по 900 евро.

Сначала нелегалов привезли в Красноильск, где они пересидели на хате у местных, а вечером выходцев из Ганы привезли на украинско-румынскую границе, где их и задержали правоохранители.

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Александра Харченко

* запрещенная в РФ террористическая организация