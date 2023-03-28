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Максим Горький. Зыковы. Спектакль Государственного академического Малого театра Союза ССР

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Максим Горький. Зыковы. Спектакль Государственного академического Малого театра Союза ССР
 

Радиоверсия спектакля Государственного академического Малого театра Союза ССР. По одноименной пьесе. Режиссер Леонид Хейфец.  Деловой, успешный лесопромышленник Антипа Зыков хочет женить своего пьющего, непутевого, но тихого и доброго сына Михаила на молодой девушке Павле. Неожиданно для всех Антипа решает сам свататься к Павле.
Государственный академический Малый театр Союза ССР.
По одноименной пьесе.
Режиссер Хейфец Леонид.
Режиссер радио Попова Мария

#Театрумикрофона

В ролях: Зыков Антипа Иванов, лесопромышленник – Каюров Юрий; Софья, сестра его, вдова – Вилькина Наталья; Михаил, сын – Богин Владимир; Целованьева Анна Марковна, мещанка – Демина Галина; Павла, дочь ее – Аманова Светлана; Муратов, лесничий – Барышев Ярослав; Хеверн, компаньон Зыкова – Бабятинский Валерий; Шохин – Буренков Евгений; Тараканов – Сергеев Геннадий; Степка, девчонка-подросток – Охлупина Алена

Год производства: 1986 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pshCrIlgZsE
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