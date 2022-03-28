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Жизнь Максима Горького (1984)

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Жизнь Максима Горького
Об одном из ярчайших представителей русской литературы конца XIX – начала XX века Максиме Горьком. Фото: М.Горький в судовой рубке, Рождественская церковь в Нижнем Новгороде, пассажирские теплоходы у дебаркадера, фотопортрет М.Горького. Кадры кинохроники 1928 года: к перрону Белорусского вокзала подходит поезд, встречающие, из вагона выходит М.Горький, его несут на руках, писатель садится в автомобиль, среди встречающих Климент Ворошилов и Анатолий Луначарский, М.Горький произносит речь, общий план площади Белорусского вокзала с Триумфальной аркой, проезд по улицам Москвы, работа каменщиков, вид на Московский Кремль с Софийской набережной, М.Горький выходит из машины. Фото: М.Горький с сыном Максимом в Москве 1928 года. Кинохроника 1930-х гг.: М.Горький идет в окружении пионеров, ребята приветствуют его, М.Горький стоит в машине, вид на город Тбилиси с верхней точки; колесный буксирный пароход “Ташкент” на реке, волжские берега, М.Горький на пароходе. Фото: М.Горький в судовой рубке, дом Кашириных в Нижнем Новгороде, интерьеры дома-музея, семейные фотографии на стене. Кадры кинохроники начала ХХ века: пристань в Нижнем Новгороде, работа грузчиков, проплывает колесный пароход “Аскольдъ”. Фото М.Горького в молодости.

Фрагмент документального фильма “Максим Горький. Годы и дни”.
Ленинградская к/студия документальных фильмов, По заказу Гостелерадио СССР, 1984 г.

#гостелерадиофонд #МаксимГорький #ЛитературноеПутешествие

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dVCPrFxud_E
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