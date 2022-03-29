Максим Горький. Годы и дни. Документальный фильм (1984)
Фильм рассказывает о жизни и творчестве писателя Максима Горького.
#ДокументальныйФильм
Ленинградская к/студия документальных фильмов. По заказу Гостелерадио СССР, 1984
Автор сценария – Таисия (Таиса) Янсон
Режиссер – Ирина Калинина
Оператор – Юрий Николаев
#гостелерадиофонд #МаксимГорький #ЛюдиЭпохи #ЛитературноеПутешествие
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