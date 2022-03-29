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Максим Горький. Годы и дни. Документальный фильм (1984)

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Фильм рассказывает о жизни и творчестве писателя Максима Горького.

#ДокументальныйФильм
Ленинградская к/студия документальных фильмов. По заказу Гостелерадио СССР, 1984

Автор сценария – Таисия (Таиса) Янсон
Режиссер – Ирина Калинина
Оператор – Юрий Николаев

#гостелерадиофонд #МаксимГорький #ЛюдиЭпохи #ЛитературноеПутешествие

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lVeJb-G6kfY
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