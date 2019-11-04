Повседневная жизнь советской армии/Дмитрий Пучков и Павел Перец
Соведущий фестиваля "Цифровая История" Павел Перец поговорил с блогером и переводчиком Дмитрием Пучковым о буднях советской армии.
Дорогие друзья! Шестой фестиваль "Цифровая История" будет посвящен истории и литературе. Он пройдет в Москве 30 ноября и 1 декабря. Приобретайте билеты по ссылке:
https://tsifrovaya-istoriya.timepad.r…
Программа на 30 ноября:
11.00 – 12.00. Встреча гостей.
12.00. Открытие фестиваля.
Выступление Егора Яковлева. «Фальшивые шедевры: литературные аферы, которые изменили мир»
Егор Яковлев – директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история».
Выступление Ксении Чепиковой. «Мир первой печатной литературы: сколько стоили книги, зачем их покупали, кого и о чем читали»
Ксения Чепикова – Dr.phil, историк, университет Йены (Германия), автор исследования «Человек, научивший мир читать: история великой информационной революции».
Выступление Елены Браун. «Черный пиар: Ричард III в истории Англии и драме Уильяма Шекспира»
Елена Давыдовна Браун — кандидат исторических наук, доцент РАНХиГС и доцент Историко-архивного института РГГУ.
15.00 — 16.00. Перерыв
Диалог. Михаил Трофименков – Андрей Аствацатуров. «Тайны Эрнеста Хэмингуэя: в жизни и в книгах»
Андрей Аствацатаруров – писатель, филолог, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории зарубежных литератур СПБГУ.
Выступление Алексея Исаева. «Лучшая книга о Великой Отечественной: Александр Бек и его “Волоколамское шоссе”»
Алексей Валерьевич Исаев — кандидат исторических наук, один из крупнейших исследователей Великой Отечественной войны.
18.00 — 18.30. Перерыв
Диалог Леонид Юзефович – Егор Яковлев. «Гражданская война в современной художественной литературе»
Леонид Юзефович – писатель, двукратный лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга», кандидат исторических наук
Диалог Дмитрий Пучков – Наталья Конева. «Круг чтения советских полководцев»
Наталья Ивановна Конева – профессор кафедры языкознания и литературы Военного университета МО РФ, дочь маршала СССР, одного из главных военачальников Второй мировой войны И.С. Конева.
Программа на 1 декабря:
11.00 – 12.00. Встреча гостей.
12.00. Открытие фестивального дня.
Выступление Кирилла Назаренко. «Пираты Карибского моря: историческая основа “Одиссеи капитана Блада” Рафаэля Саббатини»
Кирилл Борисович Назаренко — доктор исторических наук, заместитель директора Института истории СПбГУ.
Выступление Игоря Гайворонского. «Игра престолов: Политическая борьба в средневековой Европе и книгах Дж. Мартина»
Игорь Гайворонский – кандидат исторических наук
14.00 — 15.00. Перерыв
Диалог Павел Басинский – Егор Яковлев. «Наследие Максима Горького»
Павел Басинский — писатель, лауреат национальной премии «Большая книга», автор серии исследований, посвященных биографии Льва Толстого.
Выступление Мэган Виртанен. «Мода в советской литературе 1920-х годов»
Мэган Виртанен – историк моды, культуролог.
Лев Данилкин – Егор Яковлев. «Диалог о Ленине»
Лев Данилкин – писатель, литературный критик, лауреат премии «Большая книга» за биографию В.И. Ленина «Пантократор солнечных пылинок».
18.00 — 18.30. Перерыв
Выступление Натальи Таньшиной. «Наполеон как литературный герой»
Наталья Таньшина – доктор исторических наук, профессор МПГУ
Выступление Олега Соколова. «Три мушкетера: историческая судьба прототипов»
Олег Валерьевич Соколов — кандидат исторических наук, доцент Института Истории СПбГУ, кавалер французского ордена Почетного Легиона.
Чел чуток поел солдатской каши.
Зато умеет хорошо об этом рассказывать.
Жоронька, да Вы красавчик! В Штатах мороз? И солнце? День чудесный?
Жду респект от Сани.)