Горький о Советской власти

Максим Горький – писатель, имя которого широко известно не только в пределах бывшего СССР, но и почти во всех уголках земного шара. Вполне естественно, что к художнику с таким большим, с таким популярным именем, весь мир прислушивается не только тогда, когда он говорит на своем привычном языке писателя – беллетриста, но и тогда, когда он выступает в качестве общественника, в качестве политика.

С начала перестройки, имя М. Горького, пытаются использовать, как «символ» осуждения Советской власти. Серию критических заметок были опубликованы в России сразу после распада Советского Союза. Кому они были адресованы, я думаю читатель сам разберется, прочитав его ответ г. Дану, да и всей эмиграции.

Единственно хотелось бы напомнить: 1918 год, страна после первой мировой войны находится в разрушенном состоянии. В таком же положении и политическая жизнь общества, где в период иностранной интервенции, разделялись мнения и течения монархистов, кадетов, эсеров, меньшевиков и большевиков. Вакханалия политических партий, где пролетарий – рабочий и крестьянин, как щепка в море политических страстей, к какому берегу прибьется? С кем останется? И Горький в первом абзаце статьи задается этим вопросом:

«Русский народ обвенчался со Свободой. Будем верить, что от этого союза в нашей стране, измученной и физически, и духовно, родятся новые сильные люди».

В 1924 году Сталин ставит вопрос строительства социализма вне зависимости от мировой революции, к чему призывали сторонники Троцкого и другие partisan – коммунисты перешедшие с других партий. Три года партийных дискуссий и полемики.

В 1927 году съезд ВКП(б) и съезд ВЦСПС освобождается от противников индустриализации страны. В этом же году Горький обращается с поздравлением к советскому народу с десятилетием Октябрьской Революции. Русская эмиграция резко осуждает Горького за эту выходку, и он через прессу отвечает им:

«Бывший птицелов, я, и не видя птицу, знаю, какая поет. Знаю также, что «реформы», например, реформы Петра I, тоже порицались людьми, которым сладко было жить «по-старинке».

Но в Союзе Советов ныне работает не Петр Великий, а Великий Иван, – рабочий и крестьянин под одной шапкой, и дело идет не о «реформах», а о коренном преображении всех основ старенькой жизни. Поэтому вполне понятна скверна н хула изрыгаемая любителями уютной старины на рабоче – крестьянскую власть, которая неутомимо ведет всю трудовую массу к возрождению.

Мне известно, что в России было и есть много плохого, имею основание думать, что это известно мне лучше, чем авторам анонимных писем. Но никогда и нигде еще хорошее не было так хорошо, как теперь в России. И никогда и нигде плохое не было так безжалостно обнаружено, нигде не борются против него там энергично, как в Союзе Советов.

Авторы безымянных писем и вместе с ними г. Дан из «Социалистического Вестника» желают знать: по¬чему я теперь говорю не то, что говорил в 1917 г. Отвечаю: в 1917 г. я ошибался, искренно боясь, что диктатура пролетариата поведет к распылению и гибели политически воспитанных рабочих – большевиков, единственной действительно революционной силы, и что гибель их надолго затемнит самую идею социальной революции,

Известие, что тогда ошибался а этом не один я, а и еще многие из большевиков. Тогда же огромнее количество интеллигенции поняло, что тоже ошибалось, считая себя революционной силой. С той поры протекло десять лет, и за это время в России – во всех областях труда и творчества, сделана изумительная работа, хотя работе этой всячески мешала и продолжает мешать «культурная» Европа при усердном подуськивании ее буржуазии, русскими эмигрантами, людьми, которые «ошиблись» и отвратительно обозлены своими ошибками, а также сознанием своего ничтожества.

Я не льщу рабоче-крестьянской власти, а искренно восхищаюсь ее работой, ее уменьем вдохновлять людей на труд и творчество. Вам не нравится, что восхищаюсь? Было бы странно, если бы это вам нравилось. Должен сказать, что я не помню случая, когда мне хотелось бы «нравиться» кому-нибудь, а особенно – людям вашего умонастроения. Разумеется, я не протестую против тех скверненьких ругательств и угроз, против лжи и клеветы, которыми вы меня награждаете от «нечего делать» и столь усердно. Я ведь знаю, что свобода сквернословия – ваш лозунг и ваша забава. И что же бы вы делали, если бы не умели лгать?

Г. Дан в своей статье указал, что я, прежде чем напечатать мой привет рабоче – крестьянской власти в английской газете, «счел нужным послать его на одобрение начальства». Мало-мальски «приличный», «порядочный» человек не написал бы такую пошлость. Г. Дан – написал.

Затем он, в странном единодушии с анонимами, кричит о «жестокости» рабоче – крестьянской власти, очевидно, забыв о недавнем прошлом, о массовых расстрелах рабочих, о «случае на Лене», о еврейских погромах 1903 г., о 9-м января и о многом про¬чем в этом духе, об Амурской колесной дороге, о десятках тысяч людей на каторге, о гнусной войне 14 – 18 гг. и, наконец, о том, что делали в России белые генералы при благосклонном участии некоторых русских «революционеров» и множества «высококвалифицированных» интеллигентов.

Г. Дан, очевидно, не понимает, что есть жестокость, возникающая в народе из чувства мести за те бесчисленные и цинические мучения, которые он пережил, и есть жестокость самозащиты народа, окруженного тайными и явными предателями, непримиримыми его врагами. Эта жестокость вызвана и тем самым – оправдана.

Но есть жестокость паразитов, которые, привыкнув жить за счет энергии порабощенных, пытаются вновь поработить народ, завоевавший свободу. Эта жестокость не может найти оправдания.

Напоминаю об этом г. Дану, конечно, не для спора с ним, а для поучения его».

(Газета «Известия» от 25 декабря 1927 г.)

В этом месяце исполняется 15 лет со дня рождения этого замечательного человека, для которого слово “Человек” было свято. Несколько цитат из публицистических высказываний А. М. Горького, которые не только характеризуют дух времени, но и не потеряли своей актуальности и в наше время.

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«Я обращаюсь к вам, граждане, уверенный, что в сердцах ваших любовь к России оживлена добрым веянием свободы, уверенный, что вы понимаете, как много и мужественно надо работать для укрепления позиций, завоеванных нами.

Мы разрушили старый строй жизни только физически, - духовно он и вокруг нас, и в нас самих. Потребны Геркулесовы усилия, чтобы очистить самих себя и всю страну от грязи и ржавчины монархического режима. Мы привыкли ко многому, что пагубно для нас.

Века жили мы со связанными руками, с закрытым ртом; мы плохо умеем говорить правду, мы трусливы, мы не любим труда. У нас не развито чувство личной ответственности за безобразие и позор нашей жизни. У нас нет гордости собою, нет уважения к ближнему, – да и откуда бы могли явиться эти творческие чувства? Какими цветами могла расцвести душа под тем гнилым хламом, которым давила нас монархия?..

Источник наших несчастий — наша малограмотность. Чтобы хорошо жить, надо хорошо работать; чтобы крепко стоять на ногах, надо много знать.

Нам необходимо учиться жить, учиться работать, учиться любить

труд. Нам нужно понять, что труд не есть насилие над нашей волей, труд есть свободное выражение воли к жизни, и в свободном труде так же, как в любви, скрыто величайшее наслаждение. Это надо понять, и нам поможет понять это только точное знание. Только насыщаясь духом положительных наук, мы постепенно вылечимся от наших болезненных недостатков».

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«Мы живем в счастливой стране, где есть кого любить и уважать. У нас любовь к человеку должна возникнуть – и возникнет – из чувства удивления перед его творческой энергией, из взаимного уважения людей к их безграничной, трудовой коллективной силе, создающей социалистические формы жизни, из любви к партии, которая является вождем трудового народа всей страны и учителем пролетариев всех стран».

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«В массе рабочих Союза Советов действуют предатели, изменники, шпионы бывших «хозяев страны», хозяев, которые хотели бы восстановить свои владельческие права – вполне естественно, что рабоче-крестьянская власть бьет своих врагов как вошь».

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«Есть люди, у которых классовое, революционное самосознание уже переросло в эмоцию, в несокрушимую волю, стало таким же инстинктом, как голод и любовь, но есть и люди, самосознание которых как бы лежит на поверхности их разума, и, легко поддаваясь ударам боевой действительности, непрерывно колеблется слева направо и обратно».

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… «Если враг не сдается, – его истребляют».

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«…Если вспыхнет война против того класса, силами которого я живу и работаю, я тоже пойду рядовым бойцом в его армию, – я пойду потому… что великое, справедливое дело рабочего класса Союза Советов – это мое законное дело, мой долг».

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«Молодым людям покажется смешным, если я, старик, сознаюсь, что пишу сейчас в том настроении, которое на утренней заре культуры позволяло людям создавать неувядаемые поэмы, легенды. Да, я пишу именно в таком настроении, и очень тяжело мне сознавать, что у меня нет слов такой силы, которая была бы равна силе фактов, возбуждающих в душе радость и гордость дивными успехами в труде пролетариата-диктатора. Настроение радости и гордости вызвано у меня открытием Беломорско-Балтийского канала. Я не стану говорить о его хозяйственном значении для нашей страны, – это не моё дело. Я возьму этот факт со стороны его социально-культурного значения.

Я очень настаиваю на внимании к этой мысли, я уверен, что она достойна внимания. Люди, изуродованные условиями классового государства, где – как это особенно наглядно показывает Европа наших дней – «человек человеку» действительно «волк», люди, энергия которых была направлена «социально опасно» и выражалась в поступках, враждебных обществу, – эти люди были поставлены в условия, которые исключали необходимость волчьих схваток за вкусный кусок хлеба. Перед ними открыли широчайшие возможности свободного развития их способностей, в них разбудили естественное и плодотворное стремление к соревнованию.

Вредители, кулаки, воры – они с различной степенью сознательности поняли, что можно жить не хватая друг друга за горло, что возможна жизнь, в которой человек человеку не враг, а товарищ по работе. Враг явился перед ними как неорганизованная, стихийная сила бурных рек, как гранитные скалы, топкие болота. Этого врага можно одолеть только организованной энергией человеческих коллективов. И вот люди воочию убедились в творческой, побеждающей все препятствия силе коллективного труда. Впрягая реки, точно лошадей, в работу на человека, многие из «врагов общества» поняли, что они работают на обогащение и счастье семьи в 160 миллионов единиц. Для литератора допустимо вообразить, что некоторые из бывших врагов почувствовали себя не мелкими собственниками и хищниками, какими они были, а владыками неизмеримых сил и сокровищ всей земли. Почувствовать так – значит вырасти выше и крупнее всех героев всех народов и веков.

Коренное различие капиталистического мира и нашего заключается именно в том, что у нас руководящая идея и вся хозяйственная практика, решительно отвергая эксплуатацию человека человеком, неустанно и успешно воспитывают людей как разумных эксплуататоров энергии природы.

Капитализм живёт эксплуатацией человека, а силы природы эксплуатирует настолько, насколько они помогают двуногим хищникам эксплуатировать рабочего как производителя и потребителя, мягкотелого интеллигента-гуманиста как примирителя в неизмеримой борьбе классов, паразитивную мелкую буржуазию как свой резерв, и вообще для капитализма человек есть нечто, осуждённое удовлетворять идиотизм страсти к наживе, укреплять и оправдывать безумие власти золота, которому Владимир Ильич Ленин предназначил роль строительного материала для общественных уборных.

Зарубежные и внутренние враги, пожалуй, обрадуются, скажут: “Вот и Горький даёт нам кусочек приятной “духовной пищи”!” Это будет радость ошибочная. Я не намерен кормить свиней. Статья вызвана высокими запросами действительности Союза Советов. Высоту и значение этих запросов враги пролетариата органически не способны понять. Литература Союза Советов растёт хорошо, но действительность величественна и прекрасна. Необходимо, чтоб литература достигла высот действительности. Вот в чём дело». (Статья: «О кочке и о точке»)

В статье «Правда социализма» (1934 ГОД) Горький писал:

«…Непрерывно и все быстрее растет в мире значение Иосифа Сталина, человека, который, наиболее глубоко освоив энергию и смелость учителя и товарища своего, вот уже десять лет достойно замещает его на труднейшем посту вождя партии. Он глубже всех других понял: подлинно и непоколебимо революционно-творческой может быть только истинно и чисто пролетарская, прямолинейная энергия, обнаруженная и воспламененная Лениным».

Горький говорил: «Гуманизм пролетариата требует неугасимой ненависти к мещанству, к власти капиталистов, их лакеев, паразитов, фашистов и палачей, предателей рабочего класса, ненависти ко всему, что заставляет страдать, ко всем, кто живет на страданиях сотен миллионов людей»»

На пороге новых пятилеток, на пороге нового этапа в развитии нашего общества – перехода от социализма к коммунизму – особенно выразитель¬но звучат его слова: «И если уж надобно говорить о «священной», – так священно только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем он есть, священна его ненависть ко всякому житейскому хламу, созданному им же самим, священно его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей; священен его труд».