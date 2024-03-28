Дети солнца. Фильм Леонида Пчелкина по пьесе Горького (1985)
Дети солнца. Фильм Леонида Пчелкина по пьесе Горького.
В эпоху перемен так трудно поймать мимолетное счастье… Начало XX века – это период расцвета науки и искусства и вместе с тем предвестие великой катастрофы. В своей пьесе "Дети солнца" Максим Горький поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне того удивительного времени.
00:00 – Серия 1
1:24:29 – Серия 2
ТО Экран 1985
Автор сценария – Иннокентий Смоктуновский
Режиссер – Леонид Пчелкин
Оператор – Юрий Схиртладзе
Композитор – Исаак Шварц
Художник – Владимир Лыков
Актер – Иннокентий Смоктуновский (Протасов)
Актер – Евгения Симонова (Лиза)
Актер – Алла Демидова (Елена Николаевна)
Актер – Александр Лазарев-старший (Вагин)
Актер – Богдан Ступка (Чепурной)
Актер – Наталья Гундарева (Мелания)
Актер – Мария Скворцова (Антоновна)
Актер – Елена Цыплакова (Фима)
Актер – Татьяна Рудина (Луша)
Актер – Роман Филиппов (Роман)
Актер – Борис Невзоров (Егор)
Актер – Эрлена Осипович (Авдотья)
Актер – Григорий Острин (Трошин)
Актер – Петр Щербаков (Назар Авдеевич)
Актер – Андрей Гусев (Миша)
Актер – Владимир Васильев (Доктор)