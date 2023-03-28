Истинные причины протестов в Тбилиси. Когда будет вторая волна? Мераб Ратишвили
Писатель Мераб Ратишвили о том, как США попытались подмять под себя все политические процессы в Грузии. Как обманом подняли на протесты грузинскую молодёжь. А также о действиях пятой колонны и том, какое влияние оказывает на страну Турция во главе с Эрдоганом. Ведущий – Игорь Нагаев.
Также смотрите:
“Почему Грузия не поддерживает курс Запада. Мераб Ратишвили” https://www.youtube.com/watch?v=9aGGmVzSFnU&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
“Что делает Ватикан в Закавказье” https://www.youtube.com/watch?v=kxVlnIIDqsk&t=3348s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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