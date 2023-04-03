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Идёт подготовка к глобальному обрушению рынков. Игорь Нагаев

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0:55 Для чего на самом деле приезжал Си Цзиньпин?
5:09 Китай – новый “жандарм Евразии”? Зачем Пекин наладил отношения Эр-Рияда и Тегерана?
6:41 Ордера МУС на арест Владимира Путина и разрушение системы международных отношений;
11:55 Март – месяц майданов. Общая подоплёка протестов во Франции и Израиле, будет ли вторая волна протестов в Грузии, а также торговая война между Германией и США;
21:33 «Тихая» встреча Олафа Шольца и Джо Байдена. Зачем президент США вызвал канцлера ФРГ на ковёр?
23:33 Банкопад в США и последствия для мировой экономики. Почему финансовый мир оказался в положении цугцванга?
28:48 Ввод цифрового рубля: польза или катастрофа? Отменят ли в России наличные?
38:11 Репрессии Киевом УПЦ МП;
44:14 Как меняется положение России в Африке;
49:07 Возможность поставок на Украину оружия с обеднённым ураном, а также размещение Россией тактического ядерного оружие в Белоруссии;
51:48 Путин готов ввести внешнее управление над предприятиями, срывающими Гособоронзаказ.

Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.

“Истинные причины протестов в Тбилиси. Когда будет вторая волна?” Мераб Ратишвили https://www.youtube.com/watch?v=iU17pg7c3uA&feature=youtu.be

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fPNB_e7ooK0
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