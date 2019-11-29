Курс против России: Грузии предложили бороться с «гибридной агрессией» по опыту Литвы

В Грузинском политическом институте (ГПИ) предложили использовать опыт Литвы для разрешения внутренних кризисов в стране. По мнению специалистов, и Тбилиси, и Вильнюс столкнулись с «гибридной агрессией» России.

«Грузия и Литва подвергались гибридной агрессии России в виде бордеризации и распространения дезинформации соответственно», — говорится в исследовании организации, с которым ознакомился RT.

При этом в документе указывается, что Литва смогла разработать тактический ответ «российской угрозе» путём объединения усилий с гражданским обществом. А в Грузии подобных тактических шагов никогда не предпринимали.

Отметим, что ГПИ проводил исследование в партнёрстве с Вильнюсским институтом политического анализа, созданным при поддержке Фонда открытой Литвы американского миллиардера Джорджа Сороса. Финансировало эту аналитическую работу литовское посольство. А среди спонсоров самого грузинского института числятся американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED), фонд Джорджа Сороса «Открытое общество»**, НАТО, посольство США и Агентство США по международному развитию (USAID).

Авторы документа говорят о двух случаях неудачного урегулирования кризисов, которые привели к беспорядкам в Грузии. Первый связан с массовыми протестами в Тбилиси в июне этого года. Напомним, что в качестве повода для выступлений было использовано заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте.

Демонстранты были недовольны, что возглавляющий МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло председателя грузинского законодательного органа. Аналитики Грузинского политического института в своём исследовании утверждают, что правящая партия Грузии совершила ошибку, не предугадав последствия действий Гаврилова.

Непонятно, что за «действия» имеются в виду, так как председатель Межпарламентской ассамблеи православия занял место по распоряжению принимающей стороны и согласно протоколу, как позднее объяснял он сам. В Госдуме также подчёркивал, что рассадка была заранее согласована с властями Грузии.

«Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия как страна-организатор несёт ответственность и за проведение важного международного форума, и за безопасность его участников. Эти условия были просто проигнорированы: они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз», — заявлял спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил события июня как русофобскую провокацию, связанную с внутренней борьбой за власть в Грузии.

Второй случай неудачного урегулирования кризисов, по версии аналитиков ГПИ, касается демаркации границ на якобы «оккупированных» Россией грузинских территориях — Абхазии и Южной Осетии. По мнению исследователей, РФ намеревается подорвать суверенитет Грузии, а Тбилиси никак не может на это повлиять.

«Тактика бордеризации входит в стратегию России, направленную на подрыв суверенитета Грузии, в частности развития в стране демократии и независимой внутренней и внешней политики. Грузинское правительство осуждает бордеризацию, расценивая её как преднамеренную провокацию, проводимую в целях дестабилизации, однако не располагает средствами, необходимыми для её прямого сдерживания», — пишут они.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. По словам президента РФ Владимира Путина, на тот момент это было непростое, но единственно верное решение, которое позволило молодым государствам самостоятельно выбирать своё будущее.

Признание последовало за вооружённым конфликтом в августе того же года, когда Грузия напала на Южную Осетию, а также нанесла удар по российским миротворцам. Жертвами их обстрелов стали сотни мирных жителей. Как подчёркивал Владимир Путин, западные коллеги не пожелали воспринимать реальную картину событий и у России не было иного выбора, кроме как защищать гражданское население и миротворцев.