Старты для всех! (1972)
Документальный фильм о массовой сдаче нормативов нового комплекса ГТО в СССР. О том, как сдавал свои нормы ГТО рассказывает летчик-космонавт Алексей Леонов.
ТО Экран, 1972
Автор сценария – Исаак Прок
Режиссер – Сергей Толкачев
Оператор – Рудольф Русанович
#СтартыДляВсех #ГТО #ДокументальныйФильм
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1