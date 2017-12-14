Нашелся спортсмен, для которого Родина – не пустое слово

Не все наши спортсмены люди без чести, Родины и флага. Есть среди них люди и с честью, совестью и патриотическими чувствами. Кто прямо заявил, что “Ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом и на тех условиях, которые поставил МОК, считаю унижением”.

Знакомьтесь, олимпийский чемпион, чемпион мира Никита Крюков. Я не помню его с хештегом “NoRussiaNoGames”, которым бахвалились наши спортсмены и ведущие спортивных программ. А как только МОК решил что “No Russia”, то эти спортсмены и ведущие быстро переориентировались, выкинули фотки с “NoRussiaNoGames” и дружно запели “NoRussiaYESgames!” Никита не позировал. Он просто по-мужски заявил, что не готов мириться с таким унижением.

На своем официальном сайте он обратился к болельщикам:

“Мы с вами оказались у края пропасти и думаем, куда шагнуть,чтобы не упасть. Выбор!.. Как трудно его сделать правильно. На протяжении всей жизни перед нами появляется выбор! Вот и сейчас опять перед нами выбор: в большей степени перед спортсменами. Хочу поделиться своим мнением по этому вопросу, не осуждая чей-то выбор и не настаивая, что мое мнение будет правильным.

Олимпийские игры — самый главный старт для спортсмена, все это знают. Я был на 2 Олимпиадах и всегда готовился только к победе. И настраивался не выиграть машину, которую мне подарит президент, или квартиру, или ещё что-нибудь, это все второстепенное, я всегда думал о более высоких ценностях. Я хотел выиграть для страны! Я хотел стоять на пьедестале и видеть, как наш триколор вздымается выше всех! Я хотел петь гимн! Я хотел, чтобы сборная России выиграла общий медальный зачет и мой вклад в эту победу был весомым. И, действительно, на Олимпиаде, именно на Олимпиаде, чувствуешь, как все виды спорта поддерживают друг друга. Все хотят одного: чтобы свои взяли медали! Потому что мы — одна команда, мы — сборная России!

Ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом и на тех условиях, которые поставил МОК, считаю унижением.

Решение допустить на Олимпиаду «одного» спортсмена, без тренеров, без сервис-бригады, без массажистов, докторов… Знаете, если бы их не было, я бы ничего не добился. Один в поле не воин. Благодаря слаженной работе всей команды удается выиграть! Побеждает не один человек, побеждает команда!

Многие говорят: нужно ехать и бороться, чтобы доказать… Кому доказать?! Функционерам из МОК, ещё кому-то? Что доказать? Что мы — чистые ? Или что мы можем побеждать чистыми? Не считаю, что мой вид спорта — лыжные гонки — у нас в стране «грязный». Не могу говорить за всех. Но я же побеждал и не один раз! Чистым!!!

Для меня олимпийское движение, высокие идеалы олимпизма рухнули, как карточный домик, когда я наблюдал, что делают с нашей Командой в Рио. Как без доказательства вины не допустили Исинбаеву, Шубенкова и многих других.

В такие моменты ты осознаешь, что по взмаху чей-то руки ты можешь поехать на главный старт жизни или останешься дома.

И, наконец, самое несправедливое для меня это то, что очень много спортсменов имеют «так называемые» терапевтические исключения. Для меня это равносильно допингу! Если ты болеешь, то лечись! Если ты принимал препарат, который запрещен, то подожди месяц, полгода, год, пока он выведется, чтобы не оставил следа на графике, и тогда — возвращайся. Ты же не бегаешь соревнования в гипсе, или не снимаешь гипс через неделю, если врач сказал ходить полгода. Пока не остановят использование терапевтических исключений — будет продолжаться неравная борьба.

Я за честную борьбу. И за честный спорт.

С уважением, Никита Крюков”.

http://nikitakriukov.ru/novost…

Да, оказывается, есть еще мужики у нас. Для которых страна, ее гимн, ее флаг – не просто тряпочка и музычка, без которых можно обойтись. Но вы слышали его по ТВ, в ток-шоу? Нет, сейчас со всех экранов чиновники и спортсмены без родины и флага, вещают, что надо ехать и доказывать. Что они де за страну переживают. На самом деле, за страну переживает Крюков. А эти переживают о медальках, наградах, денежках. Скажут им, что для участия нужно отречься от своих родителей – отрекуться, будьте уверены. “Жизнь же у спортсмена одна! Он же тренировался!. А родители? Да ладно, глупости. От того, что мы отречемся они не перестанут быть нашими родителями. И все и так знают, чьи мы дети, и кто наши родители. Мелочи какие!”.

Спасибо, Никита, ты возродил веру в наших спортсменов!

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Источник: voicesevas.ru