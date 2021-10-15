Всероссийская перепись населения стартует во всех субъектах России в пятницу. Организаторы постарались сделать все, чтобы она стала одной из самых передовых в мире, сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

«15 октября мы даем старт Всероссийской переписи населения. Это важнейшее мероприятие общенационального значения, ее итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из ее жителей. Росстат и наши многочисленные партнеры провели огромную работу по ее подготовке. Результат нашей совместной работы – 100%-ная готовность к проведению первой цифровой переписи, одной из самых передовых в мире. И конечно, безопасной. Во всех смыслах этого слова: и как безопасность данных жителей нашей страны, и как безопасность физическая, и для переписчиков, и для граждан, и, наконец, как забота о здоровье населения России», – сказал он.

В 2021 году перепись впервые пройдет в цифровом формате: к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. «Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате – заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале “Госуслуги” по адресу census.gosuslugi.ru», – говорится в сообщении Минцифры.

Самостоятельно заполнить переписные листы жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS и доступ в интернет. Заполнить переписной лист можно будет всего за 20 минут или же сохранить черновик и вернуться к нему позже, сообщал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов. По ожиданиям министерства, наличие такой опции, как «продолжить заполнение анкеты позднее», позволит увеличить количество жителей, переписавшихся онлайн.

Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». При этом, согласно данным ВЦИОМ, 43% россиян планируют дождаться переписчиков дома. В этом году они будут переписывать россиян при помощи планшетов, что также существенно ускорит сбор данных. По предварительным данным по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков.

«У каждого переписчика обязательно будет маска, памятка о том, как себя вести, как избежать заражения, как не заразить никого другого. Есть сценарии работы в разных условиях. В том числе, например, если человек болеет, переписчик должен, не контактируя с ним, оставить ему памятку, как пройти перепись на портале госуслуг. Есть сценарий, как работать на стационарном переписном участке, если участник переписи отказывается надеть маску. Мы постарались учесть абсолютно все возможные вопросы», – рассказал Малков.

Первые итоги Всероссийской переписи будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

Решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято правительством Российской Федерации летом 2020 года (в условиях пандемии COVID-19).

Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, «позволяет оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны», отметили в Росстате. Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, которым установлены новые сроки проведения мероприятия (с 15 октября по 14 ноября 2021 года). Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

Глава Росстата напомнил, что перепись помогает увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере. По ее результатам принимаются важные госпрограммы: например, где нужно строить больницы и школы, возводить жилье или открывать новые рабочие места. По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года было принято решение о введении такой меры государственной поддержки, как материнский капитал.

Кроме того, по итогам Всероссийской переписи населения появится полная цифровая карта России.

С 24 сентября на вопросы граждан по Всероссийской переписи населения отвечают операторы «горячей линии» по телефону: 8-800-707-20-20. Звонок на нее бесплатный из любого российского региона. Консультации доступны с девяти часов утра до девяти часов вечера по московскому времени. В другие часы позвонивший может оставить заявку на обратный звонок оператора.

По материалам ТАСС, РИА Новости, «Российской газеты»